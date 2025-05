De Leonardo DiCaprio a Paul Walker: los actores que casi fueron Anakin Skywalker antes de Hayden Christensen

Más de 300 actores audicionaron para interpretar a la versión juvenil de Anakin Skywalker en "Star Wars"; entre ellos, estrellas como Leonardo DiCaprio y Paul Walker (Disney/Universal Pictures/Shutterstock)

A comienzos del nuevo siglo, cuando la segunda trilogía de Star Wars estaba en fase de desarrollo, el personaje de Anakin Skywalker se convirtió en uno de los papeles más codiciados en Hollywood.

Interpretar al futuro Darth Vader significaba no solo protagonizar una de las franquicias más populares del cine, sino también convertirse en parte de la historia de la cultura pop.

Aunque finalmente fue Hayden Christensen quien se quedó con el papel, el camino hasta su elección incluyó una extensa ronda de audiciones y encuentros con jóvenes actores que, por diversos motivos, no llegaron a convertirse en el elegido de George Lucas.

Más de 300 actores audicionaron para el papel antes de que Christensen fuera confirmado como protagonista de Star Wars: episodio II - el ataque de los clones, estrenada en 2002.

Entre ellos estuvo Leonardo DiCaprio, quien, en aquel momento, había alcanzado la fama mundial tras protagonizar Titanic en 1997.

En una entrevista de 2014 con Shortlist, el ganador del Oscar confirmó que se reunió con Lucas para discutir el rol.

“Simplemente, no me sentía preparado para dar ese salto. En ese momento”, explicó. Su decisión de declinar la propuesta dejó la puerta abierta para otros competidores.

Uno de los actores que más lamentó no haber conseguido el papel fue Devon Sawa, conocido por su trabajo en Gasparín y Destino final.

“Hubo cinco de nosotros que lo intentamos, y luego eligieron a Hayden Christensen de Vancouver, e hizo un gran trabajo, pero, ya sabes, me rompió el corazón”, declaró a Entertainment Tonight en 2020.

Sawa, gran aficionado de Star Wars, añadió: “Especialmente como niño, pensar en interpretar al joven Darth Vader en lo que iba a ser lo más grande de todos los tiempos… nadie sabía lo que serían esas películas, pero todos querían esos papeles, y quiero pensar que estuve cerca”.

Los rumores también colocaron al reconocido Christian Bale como uno de los finalistas.

En 2000, el oscarizado intérprete respondió con cautela sobre el tema al ser consultado por el London Free Press. “No lo habrías escuchado de mí. Mis labios están sellados”, respondió, según recogió The Guardian.

Otros nombres que circularon fueron los de Chris Klein, conocido por American Pie, y Erik Von Detten, quien actuó en El diario de la princesa.

Ambos fueron mencionados por Entertainment Weekly como contendientes, aunque ninguno ha comentado públicamente sobre el proceso.

La revelación más llamativa llegó de parte del fallecido actor Paul Walker, quien en 2001 alcanzó fama mundial con el estreno de Rápidos y furiosos.

En una entrevista de 2000 con Teen Movieline, recuperada por Time, expresó su decepción al no haber conseguido el rol.

“Estaba realmente desanimado por no conseguir el papel de Anakin… había rumores circulando, así que no sé qué tan cerca estuve realmente. Josh Jackson aparentemente también estaba en conversaciones", admitió.

Y, en esa misma declaración, controversialmente consideró un “don nadie” al actor finalista de la contienda:

“No puedes decir nada, pero una parte de mí pensaba… ‘Será mejor que no lo consiga en vez de mí’. Aunque al mismo tiempo, estarías contento si él lo consigue antes que Hayden Christensen, un don nadie de Canadá”.

Topher Grace, estrella de That ’70s Show, también audicionó. En 2021, dijo a Deadline.

“Sí, hice la prueba para ser Anakin Skywalker en El ataque de los clones. En ese momento alguien me había visto en una obra escolar, y yo acababa de ser elegido en That ’70s Show, y pensé: ‘Dios mío, esto obviamente está destinado a ser’“, contó a Deadline en 2021.

Añadió: “Supongo que estoy menos triste ahora de no haberlo conseguido. Pero creo que aún lo habría aceptado porque habría sido divertido. Creo que solo me llamaron porque mi corte de pelo se parecía al de Jake Lloyd”.

El actor Eric Christian Olsen, entonces parte del reparto de Get Real, también figuró en los reportes de EW sobre los posibles candidatos, al igual que James Van Der Beek, quien en 2017 comentó en una entrevista con Digital Spy que su “rol soñado de niño habría sido Anakin Skywalker”.

Agregó que su participación nunca fue concreta: “Estaba completamente indisponible, porque estaba en Dawson’s Creek en ese momento. Pero escuché algo recientemente que me llevó a pensar que, en algún nivel, sí hubo una conversación”.

Ryan Phillippe, quien protagonizó Cruel Intentions en 1999, fue otro de los actores que llegó a una etapa avanzada del proceso.

“Una parte de mí realmente quería el papel. Y llegué bastante lejos en la selección final. Hice pruebas con Natalie Portman, quien es la princesa Amidala", confesó en 2001 a WENN.

En la vida real, soy siete años mayor que ella, lo cual se consideró demasiado. A los 29 años, era un Anakin demasiado viejo”.

El propio Joshua Jackson, mencionado por Walker, también confirmó en 2000 a CNN que había estado en la conversación.

“Yo y todos los demás actores blancos de entre 14 y 30 años”, bromeó. “Fui a conocer al director de casting, pero no sé si realmente hay un proceso de audición para esto. Creo que esto es una de esas cosas en las que George Lucas se va a despertar un día y decir: ‘Ese es el tipo’. No he sido contactado por el señor Lucas. Aunque no rechazaría el trabajo, créeme”.

El más reciente en recordar su audición fue Charlie Hunnam, conocido por las series Queer as Folk y Sons of Anarchy. En 2023, relató a Entertainment Tonight que llegó a reunirse con Lucas.

“Recuerdo que estaba nervioso y un poco torpe. Salí pensando: ‘Definitivamente, no voy a conseguir ese papel’. Y tenía razón”, admitió.

Hayden Christensen: el Jedi elegido y su vigencia en “Star Wars”

Pese a la intensa competencia, fue Hayden Christensen quien finalmente fue elegido para dar vida a Anakin Skywalker. Su carrera cambió radicalmente a partir de entonces.

El actor recordó con emoción el momento en que recibió la llamada con la noticia. Su reacción fue encender un sable de luz imaginario y celebrar junto a su compañero de piso, al ritmo de la banda sonora de La amenaza fantasma.

Christensen rememoró su experiencia durante el rodaje de La venganza de los Sith, estrenada en 2005, que cumple 20 años y ha sido reestrenada en salas con una recaudación estimada de 42,2 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Nada de eso se ha desvanecido para mí”, aseguró durante la más reciente Star Wars Celebration, que se llevó a cabo en Japón.

Y añadió: “Era un chico de 19 años cumpliendo su mayor sueño como actor: hacer Star Wars con George Lucas. Pude conocer y trabajar con personas increíbles como Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jackson e Ian McDiarmid”.

El regreso de Christensen al universo de Star Wars se concretó en 2022 con la serie Obi-Wan Kenobi, donde interpretó tanto a Anakin como a Darth Vader.

“Ha sido un viaje notable con este personaje”, dijo. “Es muy inusual poder volver a interpretarlo tantas veces y después de tanto tiempo. Me siento más conectado con Anakin que nunca”.

En 2023, su participación en Ahsoka le permitió explorar nuevas dimensiones del personaje, esta vez como un espíritu de la Fuerza que guía a su antigua aprendiz.

“Trabajar con Dave Filoni fue muy significativo. Nos permitió ampliar la comprensión del personaje en diferentes momentos de la línea temporal”, explicó. “Es otro de esos momentos de círculo completo porque Dave fue una especie de protegido de George. Su comprensión del mundo y del personaje es increíble”.

Christensen también compartió una de las lecciones más importantes que recibió de George Lucas durante el rodaje.

“Una noche, caminando con George, él me dijo: ‘Hayden, no puedes cambiar el mundo. No es posible. Todo lo que puedes hacer es intentar crear tu propio mundo e invitar a otras personas a formar parte de él’. Ha sido una de las cosas más profundas que alguien me ha dicho y realmente ha influido en cómo vivo mi vida”.

Durante la Star Wars Celebration Japan 2025, se anunció oficialmente que Christensen regresará una vez más como Anakin en la segunda temporada de Ahsoka.

“La afectividad que la gente tiene por Anakin significa mucho para mí”, concluyó Christensen. “Ha sido un honor y un privilegio formar parte de este mundo increíble que George creó, y quiero agradecer a los fans que, a lo largo de los años, me han compartido cuánto Star Wars significa para ellos”.