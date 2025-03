Leonardo DiCaprio sorprendió con una transformación física en el tráiler de “One Battle After Another”

Leonardo DiCaprio será el protagonista de la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson. | Créditos: YouTube/ Warner Bros

Leonardo DiCaprio dejó atrás su imagen de galán juvenil en el primer adelanto de One Battle After Another, la esperada nueva película del director Paul Thomas Anderson.

Con un rostro más maduro y líneas marcadas en la frente, el ganador del Oscar mantiene su carisma intacto, pero proyecta una nueva profundidad y experiencia en este papel.

En el tráiler, el actor de 50 años interpreta a Bob Ferguson, un revolucionario desaliñado que se reencuentra con antiguos aliados en una misión desesperada para encontrar a su hija.

En una escena clave, su personaje, al borde de la desesperación, exclama: “No puedo recordar, por la vida de mi única hija, la respuesta a tu pregunta. Necesito encontrarla”.

Leonardo DiCaprio dio un giro a su imagen para su nueva película. (YouTube/ Warner Bros)

El filme cuenta con un elenco estelar que incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti. Del Toro, en particular, encarna al mentor de Bob, un guía poco convencional que lo somete a pruebas extremas, incluyendo empujarlo desde un auto en movimiento para enseñarle a enfrentar sus miedos.

One Battle After Another es una adaptación de Vineland, la icónica novela de Thomas Pynchon publicada en 1990. Con un presupuesto de más de 130 millones de dólares, la película fue filmada en 35mm con cámaras VistaVision, combinando locaciones en California y El Paso, Texas.

Asimismo, la cinta marca el regreso de Paul Thomas Anderson a la pantalla grande tras dirigir Licorice Pizza (2021), que fue nominada al Oscar a Mejor Película.

Curiosamente, Leonardo DiCaprio fue considerado para un papel en aquella producción, pero no llegó a participar.

Paul Thomas Anderson dirigirá 'One Battle After Another' (REUTERS/Mario Anzuoni)

El estreno de One Battle After Another estaba previsto para el 8 de agosto de 2025, pero ha sido reprogramado para el 26 de septiembre de 2025, aumentando la expectativa entre los seguidores del cineasta.

Además de su transformación en pantalla, la estrella de Titanic sorprendió al lanzar su propio canal de YouTube para estrenar el tráiler.

En su cuenta de Instagram, el actor compartió la noticia con sus seguidores: “El tráiler de One Battle After Another ya está en mi canal de YouTube. Suscríbanse para recibir actualizaciones sobre mis próximos proyectos”, escribió.

Este movimiento marca un cambio significativo en la presencia digital del actor, quien ha mantenido un perfil bajo en redes sociales a lo largo de su carrera.

Leonardo DiCaprio creó su propio canal de YouTube para promocionar su película. (YouTube/Leonardo DiCaprio)

One Battle After Another representa el primer papel protagónico de Leonardo DiCaprio desde Killers of the Flower Moon (2023), filme que obtuvo 10 nominaciones al Oscar.

Con su actuación en este nuevo thriller, el actor parece dispuesto a explorar facetas inéditas en su carrera, alejándose de su imagen habitual para sumergirse en un personaje más complejo y desgarrador.

Por si fuera poco, en una entrevista reciente, el actor afirmó que desde hace tiempo realmente soñaba trabajar con Paul Thomas Anderson. De hecho, el famoso explicó que el director quiso contar con él para que fuera el protagonista de Boogie Nights.

“Soy un gran admirador. La primera vez que lo conocí para ese papel no había visto mucho de su trabajo anterior. Ahora me encanta esa película”, dijo.

Leonardo DiCaprio afirmó que está encantado de trabajar con Paul Thomas Anderson (YouTube/Warner Bros)

Sin embargo, el cineasta admitió en 2022 que, en aquella ocasión, no fue posible que trabajaran juntos porque Leonardo DiCaprio tenía en puerta ser la estrella de Titanic y tras la indecisión del actor, Paul Thomas Anderson tuvo que descartarlo para comenzar el rodaje.

“Tenía que tomar una decisión: hacer Titanic o hacer Boogie Nights, y eligió hacer Titanic. Lo cual, a la larga, lo catapultó a esta enorme fama mundial, pero, por otro lado, creo que es posible que, ahora nos reímos de eso, se arrepienta de perderse la experiencia de haberla hecho”, comentó en en el pódcast Smartless.