El susto que sufrió la actriz Florence Pugh en Londres en pleno festejo por el estreno de “Thunderbolts”

El hecho ocurrió poco después de que Pugh, familia y amigos ingresaran a una fiesta privada (REUTERS/Danny Moloshok)

En pleno festejo por el estreno de la nueva película de Marvel, un incidente desató preocupación en Londres. Según un reporte de The Sun, un grupo de delincuentes atacó una de las furgonetas que transportaba a la actriz Florence Pugh y a su familia en los eventos de la premiere de Thunderbolts*.

Los asaltantes, encapuchados y a bordo de una motocicleta, rompieron las ventanas de uno de los cinco Mercedes-Benz minivans y robaron un teléfono móvil y una computadora portátil.

La actriz británica, de 29 años, había asistido al evento celebrado en Leicester Square acompañada de varios parientes, incluida su abuela Pat, y de su supuesta pareja, el actor Finn Cole. Tras la proyección, el grupo se dirigió a una fiesta privada cerca del Strand, lugar donde ocurrió el ataque.

Un testigo que presenció el asalto relató a The Sun: “Florence y su familia y amigos llegaron en cinco Mercedes vans a la after-party. No mucho después de que entraron, una motocicleta con dos tipos en pasamontañas se acercó y rompieron una ventana lateral de una de las vans. Los conductores no tuvieron oportunidad de hacer nada, todo pasó muy rápido”. Agregó que los ladrones “se metieron y se llevaron una laptop y un móvil de los asientos del medio”.

El vehículo afectado era una de las cinco vans que trasladaba a la actriz y sus familiares por los eventos de estreno de "Thunderbolts*". ( REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Afortunadamente, ni Pugh ni sus acompañantes resultaron afectados directamente por el violento suceso. Sin embargo, el hecho dejó una sensación de inseguridad entre los asistentes.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que recibió el reporte del ataque. “Un hombre de 35 años reportó que su automóvil fue forzado durante la noche del martes 22 de abril, con un teléfono y una laptop presuntamente robados desde el interior. Aún no se han realizado arrestos”, informó un portavoz al medio británico.

Este ataque se suma a una serie de incidentes similares en Londres, ciudad que ha visto un aumento en robos vehiculares en los últimos meses. Además, el mes pasado, el exprotagonista de Made In Chelsea, Jamie Laing, denunció que su auto también fue saqueado.

A pesar del incidente, Florence Pugh no permitió que el robo empañara su gran noche. La actriz continuó promocionando Thunderbolts al día siguiente, posando para la prensa en un evento en el Corinthia Hotel, vestida con un elegante conjunto de cuero negro.

El brillo de Florence Pugh como heroína

La premiere de Thunderbolts fue todo un acontecimiento. Pugh deslumbró en la alfombra roja con un vestido de encaje negro transparente de Elie Saab, con tirantes delgados, una larga cola y detalles florales que realzaban el tejido, informó PEOPLE. Su look se completó con un maquillaje de sombra naranja y el cabello peinado hacia atrás, logrando una imagen moderna y audaz.

Florence Pugh en la premiere europea de la nueva película de Marvel Studios (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

En el evento, estuvo acompañada de sus coestrellas Julia Louis-Dreyfus, David Harbour, Hannah John-Kamen, Geraldine Viswanathan, Wyatt Russell y Lewis Pullman.

La aparición de Pugh recordó a muchos su icónico —y polémico— vestido rosa de Valentino que usó en 2022, cuando desafió públicamente los comentarios maliciosos sobre su cuerpo.

En aquel entonces, escribió en Instagram: “Estoy feliz con todas las ‘imperfecciones’ que no podía soportar cuando tenía 14 años”, defendiendo su derecho a vestir libremente y a amar su cuerpo tal como es.

La premiere además reveló el vínculo entre Florence y Finn Cole, actor de Peaky Blinders. Aunque sus representantes no han confirmado una relación formal entre los artistas, la complicidad entre ambos es evidente.

La noche de la premiere también intensificó los rumores de un romance entre Florence Pugh y Finn Cole (Captura: Instagram)

Cole publicó en Instagram una serie de fotos del evento, escribiendo: “Thunderbolts Premiere en Londres, vayan a VERLA”. Por su parte, Pugh insertó un comentario de “🫠” a las imágenes que retrataban el estilo del actor.

En una entrevista con British Vogue en octubre de 2024, la actriz ya había revelado que estaba saliendo con alguien, pero no quiso dar nombres: “Estamos averiguando qué somos realmente. Y creo que, por primera vez, no me estoy permitiendo subirme a una montaña rusa”, explicó entonces.