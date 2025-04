El imperio de la actriz más rica de Hollywood: ¿quién es la famosa que ha superado a Tom Cruise, Brad Pitt y J.Lo?

Jami Gertz se alejó de la actuación y ahora se dedica principalmente a su faceta empresarial (Captura: Universal Pictures)

Jami Gertz, reconocida por sus papeles en icónicas películas de los años 80 como The Lost Boys, Less Than Zero y Quicksilver, ha construido una de las fortunas más sorprendentes en el medio.

Con un patrimonio estimado en 8 mil millones de dólares, la actriz que interpretó a la prometida de Bill Paxton en Twister (1996) ha construido un imperio que la posiciona como la actriz más rica de Hollywood, según Celebrity Net Worth. La impresionante cifra la pone por encima de Tom Cruise (43 millones), Brad Pitt (31,5 millones), o incluso Taylor Swift (1,6 mil millones de dólares).

Aunque muchos podrían pensar que su ascenso a la cima del listado de celebridades millonarias se debe simplemente a su matrimonio con el magnate financiero Tony Ressler —fundador de las firmas Apollo Global y Ares Management— Gertz se ha encargado de desmentir ese mito.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2018, la estrella fue clara: “Todos piensan que me casé con un tipo rico, pero yo ganaba más dinero —mucho más dinero— que Tony cuando lo conocí”, aseguró. Y agregó: “Pagué nuestra primera casa. Pagué nuestras primeras vacaciones. Me casé con él porque me enamoré de él.”

Jami Gertz y su esposo Tony Ressler ingresaron a la lista de multimillonarios en 2015 (Captura: Instagram)

De actriz a empresaria

Gertz comenzó su carrera en la actuación tras ser descubierta en una competencia nacional de talentos organizada por la cadena CBS. En sus primeros años trabajó junto a figuras como Kiefer Sutherland, Robert Downey Jr. y Jason Patric, y posteriormente tuvo roles en exitosas series como Seinfeld, Ally McBeal y Entourage.

Su participación en Tornado en 1996 marcó uno de sus momentos más destacados en el cine comercial. Posteriormente, centró su carrera en la televisión con papeles principales en series como Still Standing (CBS) y The Neighbors (ABC). Sin embargo, en las últimas décadas, sus apariciones se volvieron más esporádicas, siendo I Want You Back (2022) su último crédito reconocido en la pantalla.

Por otro lado, la historia de amor entre Gertz y Ressler comenzó en los años 80, cuando un publicista los presentó. En ese momento, él trabajaba en el banco de inversión Drexel Burnham Lambert, mientras ella protagonizaba una pequeña obra junto a Jason Patric. En palabras del propio Ressler: “No sabía mucho sobre ella, solo que era una actriz muy trabajadora”.

Poco después de su matrimonio, Gertz decidió dar un giro a su vida profesional, relegando la actuación a un segundo plano para enfocarse en proyectos empresariales junto a su esposo.

Ressler, cofundador de dos firmas financieras de alto impacto —Apollo Global Management y Ares Management— ha sido una figura clave en el mundo de las inversiones. (Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images)

A pesar de su energía emprendedora, no todos sus intentos fueron exitosos. En 2010 fundó la productora Lime Orchard Productions, que terminó siendo un fracaso financiero. Su única producción destacada fue A Better Life (2011), que le valió una nominación al Oscar a Demian Bichir. “Perdí millones de dólares en esa compañía”, reconoció Gertz en una entrevista.

La verdadera consolidación del poder financiero del dúo ocurrió en el mundo del deporte profesional. Tras un intento fallido por adquirir los Los Angeles Clippers —superados por la oferta de Steve Ballmer— Gertz y Ressler lograron comprar una participación mayoritaria en los Atlanta Hawks en 2015. La oportunidad surgió luego de un escándalo de racismo que obligó a la venta del equipo.

Desde entonces, han transformado la franquicia con importantes inversiones. Destaca la construcción de un complejo de entrenamiento y medicina deportiva de 90.000 pies cuadrados en la Universidad de Emory, además de la renovación de su arena, financiada en gran parte con fondos públicos: el estado aportó 142,5 millones de dólares, mientras que el grupo inversor solo desembolsó 50 millones

Jami Gertz alienta a su equipo en un partido contra Dallas Mavericks. (Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images)

Gracias a su fama como actriz, Gertz se convirtió en la imagen pública del equipo, mientras Ressler se mantenía en un rol más discreto. El binomio también participó previamente en la compra del equipo de béisbol Milwaukee Brewers, junto al grupo liderado por Mark Attanasio.

La pareja, hoy parte del club de los ultra-ricos, también ha adoptado un rol activo como filántropos, organizando eventos benéficos y codeándose con figuras como el CEO de Disney, Bob Iger. Sus lujosas fiestas navideñas en Los Ángeles se han convertido en una oportunidad para hacer networking de alto nivel, y reflejan una transición de la pantalla grande a las grandes ligas empresariales y sociales.

Como ella misma dijo alguna vez: “Llegas a una edad y te desaceleras, y los papeles se vuelven más difíciles de conseguir”. Pero en lugar de resignarse, Gertz reinventó su camino —y construyó un imperio.