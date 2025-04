YouTube celebra 20 años de su primer video: ¿qué fue del joven que aparece en el clip?

YouTube cumple dos décadas desde su creación. (Créditos: Freepik. YouTube/Jawed Karim)

El 23 de abril de 2005 un joven llamado Jawed Karim, cofundador de YouTube, subió un video de apenas 19 segundos titulado “Me at the zoo”. Lo que parecía una simple grabación casual se convirtió en un hito: fue el primer video publicado en la plataforma que revolucionaría el consumo de contenido en línea.

Hoy, 20 años después, YouTube marca su aniversario con un impresionante dato: desde ese primer clip, se han subido más de 20 mil millones de videos.

Según datos actualizados a marzo de 2025, cada día se suben más de 20 millones de videos al sitio. En 2024, los usuarios dejaron un promedio de más de 100 millones de comentarios diarios en la plataforma.

Todos los días los usuarios dejan un promedio de más de 100 millones de comentarios (EFE/Archivo/EPA/FILIP SINGER)

¿Qué pasó con Jawed Karim?

Cabe destacar que Jawed Karim fue clave en el desarrollo inicial de YouTube, aportando la idea y la arquitectura técnica para permitir que los usuarios subieran y compartieran videos fácilmente.

Además, junto a sus otros socios Steve Chen y Chad Hurley, ha mantenido un perfil bajo desde la creación de la plataforma.

Sin embargo, Karim ha intervenido ocasionalmente en temas relacionados con YouTube.

En 2021, criticó públicamente la decisión de la plataforma de eliminar el contador de “dislikes”, editando incluso la descripción del video “Me at the zoo” para manifestar su desacuerdo.

Jawed Karim ha cambiado la descripción de su video para dar su opinión. (YouTube/Jawed Karim)

Cuando Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares el 9 de octubre de 2006, Jawed Karim, quien tenía una participación más pequeña de la empresa, se estima que ganó alrededor de 64 millones de dólares en acciones por su parte.

Incluso, después de su salida de YouTube, Jawed ha invertido en varias startups tecnológicas. Una de las más destacadas fue Airbnb, en la que participó como uno de los primeros inversores cuando la compañía apenas comenzaba.

YouTube anunció cambios en su plataforma

La plataforma de videos más popular del mundo reveló este miércoles una serie de estadísticas impactantes, junto con importantes actualizaciones a su experiencia en televisión, un ámbito que se ha convertido en prioridad estratégica para la compañía.

YouTube realizará cambios en su plataforma para celebrar sus 20 años. (Instagram/YouTube)

Como una forma de celebrar estas dos décadas de ser un gigante del contenido en línea, YouTube anunció que de realizará varios cambios en su plataforma.

La empresa confirmó que este verano lanzará un rediseño de su aplicación para televisores. El objetivo: facilitar la navegación, mejorar la reproducción y ofrecer acceso más intuitivo a los comentarios, la información de los canales y la opción de suscribirse.

Además, YouTube TV, el servicio multicanal de la plataforma, finalmente incluirá una función largamente solicitada: la posibilidad de crear una vista múltiple personalizada (multiview), con hasta cuatro canales reproduciéndose simultáneamente.

YouTube tendrá una nueva modalidad para Youtube TV (Freepik)

Aunque inicialmente popularizada en eventos deportivos como la NFL Sunday Ticket o March Madness, esta herramienta ahora se extenderá también a canales de entretenimiento general.

Estos cambios reflejan una tendencia clara: el televisor ha superado al móvil como el principal dispositivo para ver YouTube en Estados Unidos, según comentó el CEO de la plataforma, Neal Mohan, en febrero.

La estrategia de YouTube, centrada en los creadores de contenido y respaldada por una escala difícil de igualar, sigue consolidando su dominio en el universo del video digital. Dos décadas después, no solo se mantiene vigente, sino que continúa marcando el rumbo del entretenimiento en línea.

De hecho, según Michael Nathanson, destacado analista de la firma MoffettNathanson, la plataforma de videos no solo ha alcanzado su madurez, sino que todavía tiene un amplio margen de crecimiento y podría destronar a los gigantes tradicionales del entretenimiento.

YouTube podría superar en ingresos a Disney gracias a su estrategia de contenido. (Instagram/YouTube)

En una nota publicada el 31 de marzo, Nathanson asegura que YouTube debería ser coronado como el “nuevo rey de todos los medios”.

Su afirmación se basa en datos recientes del informe Nielsen Gauge, que muestran que la plataforma lidera en niveles de interacción por encima de cualquier otra empresa de medios, y en una cifra difícil de ignorar: 54.200 millones de dólares en ingresos durante 2024, sólo por detrás de Disney.