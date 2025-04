El extraordinario cambio físico del hijo de Arnorld Schwarzenegger

El hijo de 'Arnie' luce una figura más delgada, a diferencia de sus años universitarios (Shutterstock/ Grosby)

Aunque es habitual que los hijos de celebridades crezcan bajo el constante escrutinio del público, Christopher Schwarzenegger ha elegido el camino opuesto.

Reservado, de perfil bajo y sin interés aparente en seguir la carrera mediática de su familia, el hijo menor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver ha sorprendido recientemente al mostrar una transformación física impresionante.

Este domingo 20 de abril, Christopher (27) fue fotografiado mientras llegaba al restaurante Restoration Hardware en West Hollywood, California, acompañado por varios miembros de su familia.

Vestía una camisa azul ajustada y pantalones caqui, con un vaso de Chick-fil-A en la mano, y se le vio visiblemente más delgado, luciendo un físico más definido que el que había mostrado en años anteriores.

Su hermano Patrick, de 31 años, lo acompañaba de cerca.

Su transformación física es resultado de un proceso silencioso que comenzó en 2020 (Foto: Instagram/Katherine Schwarzenegger )

La reunión familiar incluyó a sus hermanas Katherine (35) y Christina (33), y al esposo de Katherine, el actor Chris Pratt, de 45 años. Su madre, Maria Shriver, fue vista más tarde saliendo del lugar en auto junto a Christopher. El gran ausente fue su padre, Arnold Schwarzenegger, de 77 años, quien no asistió a la celebración.

El aspecto actual de Christopher representa el punto culminante de una transformación que comenzó hace aproximadamente cinco años. De acuerdo con una fuente de HollywoodLife, su camino hacia una vida más saludable inició en 2020 cuando el joven decidió “ponerse en forma para su graduación” de la Universidad de Michigan.

La fuente explicó que Schwarzenneger “comenzó a hacer ejercicio y a tomar mejores decisiones alimenticias”.

“Estuvo viviendo como un típico estudiante universitario durante unos años, pero ahora está creciendo y quiere cuidarse mejor”, afirmó la revista.

Su familia, especialmente su padre Arnold, ha expresado orgullo por su disciplina y dedicación (Foto: Instagram/@Schwarzenegger )

A diferencia de otras celebridades que recurren a métodos extremos o a tratamientos rápidos para perder peso, Christopher apostó por entrenar su cuerpo y redujo la comida chatarra.

Su esfuerzo no ha pasado desapercibido para su familia, especialmente para su papá, quien le brindó todos sus secretos en cuanto su hijo le explicó su meta.

“Su padre claro que ha sido una gran ayuda. Él tiene todo el conocimiento para compartir, y tan pronto como Christopher mostró interés, Arnold estuvo ahí para guiarlo y animarlo”, afirmó el allegado al actor.

En 2021, el legendario culturista expresó en Instagram que se sentía muy orgulloso del trabajo de Christopher: “¡Entre tus clases de boxeo, tus clases de pesas, tus clases de estiramiento, tus clases de ciclismo y más, no puedo ni seguirte el ritmo!”.

Patrick también felicitó a su hermano por sus avances en otro post de redes sociales. “Orgulloso de ti. Nuevo trabajo. Dándolo todo en el gimnasio. Eres una persona completamente nueva. No puedo esperar a ver qué trae este año”, escribió.

Ha sido visto junto a su familia en reuniones, pero evita participar en el mundo del espectáculo (Foto: Instagram/Katherine Schwarzenegger )

Un miembro discreto de una familia famosa

Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger nació el 27 de septiembre de 1997 en Los Ángeles, California. Es el hijo menor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, quien a su vez es sobrina del expresidente John F. Kennedy y del senador Robert F. Kennedy.

Su segundo nombre, Sargent, honra a su abuelo materno, un diplomático y político estadounidense que fundó el Cuerpo de Paz y fue candidato a la vicepresidencia de EE. UU.

En contraste con sus hermanos, la vida de Christopher es mucho más reservada. Su cuenta de Instagram es privada, con una biografía que simplemente dice: “Lakers y University of Michigan. Si no te conozco, no trates de seguirme aquí”.

Así lucía Christoper Schwarzenegger mientras acompañaba a su padre en una actividad del 2023 (Crédito: Grosby)

Christopher también es medio hermano de Joseph Baena, fruto de la relación extramatrimonial de Arnold con Mildred Baena, y un aficionado del culturismo al igual que el exgobernador de California.