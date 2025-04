La reacción de Lady Gaga tras sufrir un problema técnico en Coachella

La artista fue elogiada en las redes sociales por la forma en que manejó el imprevisto sin interrumpir su presentación

Durante el segundo fin de semana de Coachella 2025, Lady Gaga demostró que incluso los contratiempos técnicos no pueden opacar su capacidad como artista en vivo.

La cantante neoyorquina protagonizó uno de los momentos más comentados del festival al sortear un desafortunado problema con su micrófono al abrir su segundo concierto en el festival. El incidente no opacó su ya aclamado set, sino que se convirtió en una aplaudida muestra de profesionalismo.

El error ocurrió durante la interpretación de “Abracadabra”, el segundo de su set “Mayhem in the Desert”, un espectáculo inspirado en su último álbum Mayhem.

Su micrófono de diadema (headset) comenzó a sonar inestable en medio de la canción y no dejaba oír la voz de Gaga.

Los fanáticos de Gaga aplaudieron su capacidad de improvisar y mantener el ritmo de la coreografía a pesar del contratiempo (Captura: YouTube/Coachella)

Sin perder la compostura ni interrumpir la compleja coreografía, la vocalista cambió hábilmente al uso de un micrófono de mano y maniobró para continuar bailando con el bastón de su personaje.

Al completar el segmento de “Judas”, la artista aprovechó la transición y cambio de vestuario hacia otra canción para volver a colocarse un nuevo micrófono de vincha que no presentó más fallas el resto de la actuación.

Lejos de ignorar el percance, Gaga lo abordó directamente con su público mientras tocaba el piano y bromeó sobre lo ocurrido.

“Lamento que mi micrófono se malograra por un momento… al menos saben que canto en vivo“, dijo ante una multitud que respondió con vítores.

La cantante tomó con calma lo ocurrido y reafirmó que hace sus presentaciones con voz en vivo

“Supongo que lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros, y ciertamente esta noche les estoy dando lo mejor de mí”, añadió con sinceridad.

El incidente fue ampliamente comentado en plataformas como X/, donde los fanáticos elogiaron la reacción de Gaga.

“Este error con el micrófono es lo mejor que pudo pasar”, escribió un usuario. “¡Todos VAN a hablar de ello!”, mientras que otro comentó: “Ver cómo Lady Gaga manejó el cambio a un micrófono de mano demuestra lo increíble que es improvisando. Esto hizo que la respetara aún más”.

Una actuación histórica

El error técnico no empañó lo que ya había sido considerado uno de los shows más impactantes en la historia del festival. Este 2025, Gaga regresó a Coachella con una propuesta visual y conceptual ambiciosa titulada The Art of Personal Chaos, una presentación de casi dos horas en la que combinó drama, sensualidad y teatralidad. Además de ser una vitrina para su álbum Mayhem, rindió homenaje a diferentes eras de su carrera.

La narrativa del espectáculo estuvo dividida en cinco actos: “Of Velvet and Vice”, “And She Fell Into a Gothic Dream”, “The Beautiful Nightmare That Knows Her Name”, “To Wake Her Is to Lose Her” y “Finale: Eternal Aria of the Monster Heart”.

Gaga interpretó tanto temas nuevos de su álbum Mayhem como clásicos de su carrera, en una puesta en escena que fue descrita como una ópera pop en el desierto (Captura: YouTube/Coachella)

Bajo la dirección creativa de la coreógrafa Parris Goebel, Gaga ofreció un show que mezcló lo gótico, lo íntimo y lo extravagante. Entre las escenas más destacadas, recreó un tablero de ajedrez gigante para “Poker Face” y una caída en un pozo de esqueletos durante “Perfect Celebrity”.

Fue su segunda vez como headliner de Coachella —la primera fue en 2017—, pero esta vez llegó con una visión artística más completa y arriesgada.

“Quería hacer un gesto romántico para ustedes este año, en estos tiempos de caos”, dijo Gaga en el escenario. “Decidí construirles un teatro de ópera en el desierto. Por todo el amor, la alegría y la fuerza que me han dado toda mi vida”.

Próximamente, la estrella pop llevará su música a los escenarios del mundo con la gira The Mayhem Ball y otras presentaciones previamente anunciadas en México (26 y 27 de abril), Brasil (3 de mayo) y Singapur (18, 19, 21 y 24 de mayo).