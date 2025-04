‘Star Wars: Starfighter’ tendrá a Ryan Gosling como protagonista: qué se sabe de la fecha de estreno

El siguiente filme de Star Wars estará dirigido por Shawn Levy |Créditos: X/ Star Wars

En enero de este año, The Hollywood Reporter informó que Ryan Gosling, quien recientemente protagonizó The Fall Guy y concluyó el rodaje de Project Hail Mary, estaba en medio de negociaciones para protagonizar un nuevo proyecto cinematográfico de Star Wars.

Ahora, el actor está listo para emprender un viaje intergaláctico. Lucasfilm confirmó que el actor protagonizará una nueva entrega de esta franquicia, titulada Star Wars: Starfighter, el cual estará dirigido por Shawn Levy, conocido por películas como Deadpool y Free Guy.

El inicio del rodaje está previsto para el otoño de este año, y Disney ya ha fijado el estreno en cines para el 28 de mayo de 2027.

Star Wars: Starfighter se estrenará en cines el 28 de mayo de 2027. (X/Star Wars)

Tras semanas de especulación y rumores sobre la participación de Gosling y Levy en un proyecto vinculado a la saga, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, junto al director creativo Dave Filoni, hicieron el anuncio oficial durante la convención anual Star Wars Celebration.

La película será una historia independiente centrada en nuevos personajes dentro del universo galáctico y se desarrollará aproximadamente cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker.

Con esta nueva apuesta, Lucasfilm busca expandir aún más el vasto legado de la franquicia, abriendo la puerta a narrativas frescas y personajes inéditos.

Según información preliminar, Shawn Levy ha estado desarrollando la cinta desde 2022 junto con el guionista Jonathan Tropper, con quien ha trabajado previamente en filmes como This Is Where I Leave You y The Adam Project.

Shawn Levy ha trabajado en esta cinta de Star Wars desde 2022. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Tengo este billete dorado a una galaxia muy lejana, y voy a dedicarme a desarrollar un guion que me dé el privilegio de hacer esta película”, expresó el director en una entrevista el año pasado.

Además, el cineasta también será productor del filme bajo su sello 21 Laps, en colaboración con Kathleen Kennedy y Lucasfilm.

“No me aferro a las cosas porque se ven bien en un anuncio comercial. Me apego a las cosas que tengo la intención de hacer. Y es mejor que creas que no voy a desperdiciar esta jugosa oportunidad”, añadió Levy

Esta cinta se estrenará poco más de un año después de la próxima película de Star Wars: The Mandalorian & Grogu. Esta película, una expansión de la serie de Disney+ The Mandalorian, ya ha finalizado su rodaje y se estrenará en cines el 22 de mayo de 2026.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu se estrenará en mayo de 2026 (Créditos: Disney+)

Cabe destacar que fuentes cercanas a la revista Variety revelaron que a Mikey Madison se le ofreció un papel en la próxima película sin título oficial de la saga galáctica, dirigida por Shawn Levy (Deadpool & Wolverine). Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y la actriz de 26 años optó por rechazar la oferta.

La serie cancelada de “Star Wars” que costó 40 millones de dólares por episodio

El productor de Star Wars, Rick McCallum, apareció en el podcast Young Indy Chronicles para hablar sobre uno de los proyectos más ambiciosos —y olvidados— del universo galáctico: Star Wars: Underworld.

Concebida por George Lucas antes de vender la franquicia a Disney en 2012 por 4.05 mil millones de dólares, la serie tenía la intención de servir como puente narrativo entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza.

McCallum reveló que se desarrollaron más de 60 guiones en su tercera versión, escritos por un equipo de “los escritores más talentosos del mundo” en el Rancho Skywalker. “Eran oscuros. Eran sensuales. Eran violentos. Eran absolutamente maravillosos, complicados y desafiantes”, comentó.

George Lucas había planeado una serie de Star Wars ants de vender la franquicia a Disney. (EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Aunque no reveló detalles concretos de la trama, el productor afirmó que Underworld habría cambiado radicalmente el universo de Star Wars, al punto de asegurar que “Disney definitivamente nunca le habría ofrecido a George comprar la franquicia” si la serie hubiese visto la luz.

El motivo principal de la cancelación fue el presupuesto. Según Rick McCallum, cada episodio costaría al menos 40 millones de dólares debido a las limitaciones tecnológicas de la época. “Cada capítulo era más grande que las películas”, aseguró.