Robbie Williams pide respeto a la privacidad de las celebridades con un emotivo post

Robbie Williams recordó experiencias en vuelos donde personas quisieron tomarse fotos con él REUTERS/Mario Anzuoni

Robbie Williams pidió a los fans ser más empáticos. Cuando se acercan a él para pedir que se tomen fotos, sugirió que la gente tome en cuenta que las celebridades también tienen derecho a la privacidad.

El músico compartió una experiencia personal en una extensa publicación en Instagram, para exponer su punto de vista sobre la forma en que la gente interactúa con las celebridades. También habló de su esperanza de que la gente sea más comprensiva al respetar los límites o no sentirse decepcionada si sus héroes no acceden a una oportunidad para una foto.

Williams redactó la publicación mientras estaba en un “vuelo doméstico”, donde tuvo “tres interacciones con pasajeros contiguos” en las que le pidieron tomarse una foto. Explicó su situación en cada una de las interacciones, describió la ansiedad que siente y que solo “aumenta” al tomarse fotos con la gente, especialmente después de haber dormido dos horas y haber “lidiado” con cuatro niños en el aeropuerto, pero tampoco rechazó las ofertas, ya que siente la necesidad de complacer a sus fans.

Robbie Williams reflexionó en su instagram la forma en que los fans interactúan con los famosos (Créditos: Instagram/Robbie Williams)

“Eso es extraño. Porque déjame decirte que he tratado con todo tipo de personas en los últimos días: Los que se creen con derecho. Los sociópatas. Los narcisistas. Los desconectados. Los pasivo-agresivos. Los que juzgan en silencio. Los raros.” Así describió algunas de las vibras con las que ha lidiado en los últimos días.

Aunque reconoció que también se ha encontrado con gente encantadora pero se pregunta “¿Cómo es posible que sepa la diferencia? Especialmente cuando viajo con mis hijos y mi prioridad es protegerlos”.

El protagonista de la aclamada película Better Man, reconoce que entiende por qué se le acerca la gente pero agregó, con su sinceridad que lo caracteriza, que calcula que “más del 50% (probablemente mucho más) no podrían nombrar uno de mis álbumes, y mucho menos decir que han comprado una entrada para un show. No son más fans míos que de la Torre de Pisa o Big Ben. Son fans de la fama. Al igual que yo”, agregó.

Robbie Williams considera que muchas de las personas que se le acercan para pedirle una foto ni siquiera conocen su trabajo REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY

De las anécdotas que contó hubo una que usó de ejemplo sobre el tema de cómo un mal día puede dejar una mala impresión en los demás. Recordó un vuelo en el que después de tomarse fotos con la tripulación le dijeron que “era mucho más amable”, y aunque no menciona el nombre de con quien lo compararon, él respondió que esa persona era “un chico encantador” y que pudo tener razones legítimas para no querer tomarse una foto con la tripulación.

El post original se puede encontrar en la cuenta oficial de Robbie Williams en Instagram, donde aborda muchos temas más y recuerda anécdotas con otros personajes de la farándula.