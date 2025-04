Del éxito con American Pie a dejarlo todo para mudarse a Sudáfrica: la historia de Shannon Elizabeth

Shannon Elizabeth se hizo conocida por su papel en "American Pie"

En 2016, Shannon Elizabeth, conocida por su papel como Nadia en la exitosa saga de comedia American Pie, tomó una decisión que cambiaría radicalmente el rumbo de su vida. La actriz dejó atrás su carrera en Hollywood para mudarse a Sudáfrica, donde se ha dedicado de lleno a la protección de la fauna silvestre y la lucha contra la caza furtiva. Según informó el medio People, su trabajo como activista la ha llevado a liderar una organización no gubernamental y a construir un santuario para animales en peligro.

La carrera de Shannon Elizabeth despegó a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando su participación en American Pie la catapultó al estrellato. La franquicia, que cuenta con nueve películas, se convirtió en un fenómeno de taquilla, consolidando a varias de sus actrices como figuras prominentes de la industria. Además de su icónico papel, Elizabeth participó en casi treinta películas, entre ellas Scary Movie y Love Actually, así como en series de la talla de That ’70s Show y programas de televisión como Dancing With the Stars y Celebrity Big Brother. Sin embargo, hace casi una década, la actriz decidió alejarse de los reflectores para enfocarse en una causa que considera vital: la protección de los animales.

Un giro en su misión: de rescatar mascotas a salvar especies en peligro

Shannon Elizabeth dejó su carrera en Hollywood para mudarse a Sudáfrica

El compromiso de Shannon Elizabeth con el bienestar animal comenzó en 2001, cuando fundó junto a su entonces esposo, Joseph D. Reitman, la ONG Animal Avengers, dedicada al rescate de perros y gatos. Sin embargo, según detalló People, entre 2014 y 2015, la actriz decidió ampliar el alcance de su organización. En una entrevista reciente, Elizabeth explicó que este cambio de rumbo fue impulsado por un momento que la marcó profundamente: mientras se preparaba para salir a cenar, vio un video en redes sociales que mostraba a un elefante herido y agonizando.

“Decía que este bebé había estado sufriendo toda la noche. Su rostro mostraba dolor, y eso me golpeó. Pensar en cómo les quitan los colmillos mientras están vivos, sintiendo cada corte, cambió todo para mí”, confesó en el programa Inside of You. Este episodio la llevó a investigar durante un año cómo expandir su labor y, finalmente, en 2016, decidió mudarse a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para trabajar directamente en la conservación de especies amenazadas.

Una nueva vida en Sudáfrica y el inicio de un santuario

Shannon Elizabeth fundó la ONG Animal Avengers, dedicada al rescate de perros y gatos

Según publicó People, la llegada de Shannon Elizabeth a Sudáfrica no estuvo exenta de desafíos. En el podcast Always on the Grow, la actriz relató que el proceso de establecer su labor en el continente africano implicó numerosos ensayos y errores. Sin embargo, su dedicación dio frutos, y uno de los momentos más significativos de su trayectoria fue su colaboración con el conservacionista Brett Barlow. Juntos rescataron a un rinoceronte ciego llamado Munu, que se ha convertido en un símbolo de su misión.

Actualmente, la ONG de Elizabeth se centra en la protección de animales frente a los cazadores furtivos, la conservación de especies en peligro y la creación de un santuario para la vida silvestre. Según consignó PEOPLE, este proyecto no lo lleva a cabo sola, sino junto a su segundo esposo, Simon Borchert, con quien contrajo matrimonio en 2021. La pareja se conoció en 2019 y desde entonces han trabajado juntos en iniciativas de conservación.

Un documental para inspirar al mundo

Además de su labor en el terreno, Shannon Elizabeth ha encontrado una forma de combinar su pasión por la actuación con su compromiso ambiental. Según informó People, la actriz y su esposo están produciendo el documental: Munu-A Rhino Love Story, que narra la historia del rinoceronte ciego que rescataron. “Dirigir este proyecto ha sido una experiencia muy divertida. Me encanta actuar y crear, y estoy agradecida de poder hacer algo que inspire a otros”, declaró recientemente al medio mencionado.

El documental busca no solo contar la historia de Munu, sino también generar conciencia sobre la importancia de proteger a los rinocerontes y otras especies amenazadas. Según Shannon, este trabajo representa una oportunidad para combinar su experiencia en el cine con su misión de conservación, llevando un mensaje de esperanza y acción a una audiencia global.

Una transformación personal y profesional

Shannon Elizabeth en American Pie y en la actualidad

La vida de Shannon Elizabeth es un ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Desde su éxito en Hollywood hasta su dedicación a la conservación en Sudáfrica, la actriz ha demostrado un compromiso inquebrantable con la protección de los animales. Según detalló People, su historia es un recordatorio de que, incluso en medio de los cambios más radicales, es posible encontrar un propósito que trascienda las fronteras y las expectativas.

Con su ONG en pleno crecimiento, la construcción de un santuario y el lanzamiento de un documental, Shannon Elizabeth continúa trabajando para garantizar un futuro mejor para las especies más vulnerables del planeta.