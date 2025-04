Stephen King vuelve al cine, pero esta vez sin su clásica etiqueta “una película de terror”

Penélope Cruz recordó sus primeros años en Hollywood, “Me daba igual todo, no tenía miedo” En una sincera entrevista, con Harper’s Bazaar la actriz habló de los desafíos del idioma y la distancia con su familia, pero destaca cómo su valentía y falta de miedo marcaron su carrera

Penn Badgley y su ruptura con Joe Goldberg, su personaje en You: “Ya no podía soportar la rabia, su falsedad y artificialidad” A pocos días del estreno de la entrega final en Netflix, el actor reflexionó en una entrevista con The Guardian sobre las implicancias físicas, emocionales y éticas de encarnar a un asesino en serie carismático y manipulador