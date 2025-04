Así luce hoy Carlos, el bebé de la película “¿Qué pasó ayer?”

Así luce hoy Carlos, el bebé que encantó a todos en “¿Qué pasó ayer?”. Fuente: Warner Bros.

Cuando se estrenó The Hangover en 2009 —en Latinoamérica ¿Qué pasó ayer?—, una de las escenas más recordadas fue aquella en la que tres adultos se enfrentaban a las consecuencias de una noche de caos en Las Vegas, con un bebé que nadie sabía de dónde había salido. Ese bebé, llamado “Carlos” por los protagonistas, aunque su verdadero nombre en la película era Tyler, se convirtió en una figura icónica de la saga.

Una década y media después de aquel éxito, el actor que lo interpretó, Grant Holmquist, reapareció gracias a una fotografía publicada recientemente por el medio TMZ, que mostró cómo luce hoy aquel niño que, con apenas seis meses, participó en una de las comedias más taquilleras del siglo XXI.

El bebé en “¿Qué pasó ayer?"

Grant Holmquist tenía tan solo seis meses cuando se transformó en el inesperado cuarto integrante del grupo de amigos que, liderado por los personajes de Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms, buscaba reconstruir las piezas de una noche llena de excesos y lagunas mentales. El bebé aparece por primera vez en el baño de una lujosa habitación del hotel Caesars Palace, ante el desconcierto de los adultos que intentan comprender cómo es que llegó allí.

“Holmquist fue el bebé principal en más de la mitad de las escenas, mientras que su hermana gemela y otros ocho bebés fueron utilizados en el resto de las tomas”, señala el artículo de Paloma & Nacho. Esta estrategia, habitual en la industria del cine para cumplir con las regulaciones sobre el tiempo de trabajo de los menores, permitió que el personaje tuviera continuidad mientras se protegía el bienestar de los actores infantiles.

Durante el rodaje, el bebé “Carlos” llegó a ser uno de los elementos de mayor impacto visual y humorístico de la película. Fue transportado en una mochila portabebés por el personaje de Alan (Galifianakis), lo que dio lugar a una de las escenas más memorables de la saga.

El bebé Tyler apareció por primera vez en The Hangover en una escena memorable en el Caesars Palace de Las Vegas. Fuente: Warner Bros.

Cómo se encuentra hoy en día

Actualmente, Holmquist es un adolescente que ha decidido tomar un rumbo distinto al de muchos actores infantiles. De acuerdo con lo que muestra en su cuenta de Instagram, parece estar enfocado en sus estudios de música. Tiene una vida que se aleja del universo hollywoodense, concentrándose en su formación musical y en el desarrollo de habilidades instrumentales.

Su cuenta muestra imágenes y videos donde se lo ve tocando diferentes instrumentos, lo que sugiere un interés sostenido por el arte, aunque no necesariamente vinculado al cine.

El interés que todavía genera la figura del bebé Carlos responde a la potencia cultural que tuvo la trilogía dirigida por Todd Phillips. La combinación de humor absurdo, situaciones inesperadas y una estética de comedia desatada transformaron a ¿Qué pasó ayer?, en una referencia del género.

La transformación de Holmquist —de un bebé que aparecía como accesorio cómico en una historia de excesos, a un joven centrado en su desarrollo musical— traza una línea que conecta la fantasía cinematográfica con la realidad de una vida que siguió por otros caminos. Y aunque su participación fue breve y sin líneas de diálogo, el impacto visual y simbólico de su personaje permanece grabado en la memoria de millones de espectadores.

Grant Holmquist decidió alejarse de Hollywood para centrarse en la música, su nueva pasión artística. Fuente: Instagram/@grant.holmquist

Su participación en la parte III

Cuatro años después del estreno de la primera película, Grant Holmquist regresó a la pantalla grande para una última aparición en ¿Qué pasó ayer? Parte III, estrenada en 2013. Esta entrega sirvió como desenlace para las historias de los personajes principales y también dio una conclusión al personaje de Tyler/Carlos, interpretado nuevamente por Holmquist.

La decisión de traer de vuelta al mismo actor que lo encarnó en 2009 fue una forma de establecer continuidad y cerrar el arco con un guiño a los fanáticos de la trilogía.

Retiro prematuro de la industria

Holmquist no volvió a aparecer en producciones cinematográficas. Su rol en The Hangover permanece como su única incursión en el mundo del cine, hecho que no ha impedido que su imagen como “el bebé de la fiesta en Las Vegas” continúe circulando en redes sociales y medios especializados cada vez que se recuerda el impacto de aquella comedia.