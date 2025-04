William Levy ha sido arrestado en Florida

William Levy ya había tenido problemas con la ley en el pasado @willevy/Instagram

El actor William Levy, conocido por su trayectoria en producciones como Café con Aroma de Mujer y Sortilegio, enfrenta problemas legales tras ser arrestado en el estado de Florida. Según el registro de arrestos del condado Broward, Levy fue detenido este lunes 14 de abril bajo acusaciones relacionadas con su conducta en un lugar público y su presencia no autorizada en una propiedad ocupada. En redes sociales ya circula la ficha policial del famoso.

De acuerdo con los documentos oficiales, el actor está acusado de intoxicación desordenada en un espacio público, un cargo que generalmente se aplica cuando una persona, bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, altera el orden o representa un peligro para sí misma o para otros. Además, enfrenta una acusación por allanamiento de propiedad ocupada, lo que implica haber ingresado o permanecido en un lugar sin el consentimiento del propietario o residente.

Javier Ceriani, periodista de espectáculos y personalidad televisiva radicada en Miami, aseguró que Levy no tendría derecho a fianza debido a las sustancias que se encontraron en su cuerpo.

William Levy fue arrestado cerca de su propiedad al norte de Florida (Créditos: Instagram/Javier Ceriani)

Los problemas con la justicia de William Levy

Esta no es la primera vez que el actor se enfrenta a la ley. Ya en octubre de 2023, un agente llegó a la casa de William tras una ruidosa discusión entre él y su entonces pareja Elizabeth Gutiérrez. El altercado se desencadenó después de una noche de fiesta en la que, al parecer, el actor había bebido más de la cuenta. Esto hizo que Elizabeth le recriminara por su manera de tomar, pero a pesar de alzar las voces, no se reportó ningún enfrentamiento físico.

En enero de 2024, Elizabeth Gutiérrez habría estado buscando refugio de un agresivo Levy, quien, según reportes, llegó a la residencia con una actitud errática e incluso portaba un arma. Gutiérrez habría indicado a las autoridades que Levy estaba bajo el influjo del alcohol y se mostraba celoso por supuestas infidelidades de parte de Elizabeth. Más adelante, el actor negó estas alegaciones y aseguró que nunca pondría en peligro la integridad de su familia.

A finales de 2023 y principios de 2024, William Levy protagonizó varios altercados con su entonces esposa y madres de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez (Créditos: Instagram/@gutierrezelizabeth_)

El 2 de marzo de 2024, Elizabeth Gutiérrez, acompañada de su hija Kailey, de 14 años y dos sobrinas que se encontraban de visita, acudieron a la residencia familiar. Según el reporte, un conflicto surgió tras la llegada de Gutiérrez. Kailey intentó ingresar al dormitorio de su padre después de escuchar voces de una mujer, lo que llevó a un encuentro desafortunado con el actor. William Levy se encontraba en el sitio y, según su versión, actuó para evitar que su hija y sus sobrinas ingresaran al cuarto, negando cualquier acción que pudiera interpretarse como dañina.

Así lo narró el actor a People en Español:

“Después de un mes y medio (de haberse ido de la casa), Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”, declaró Levy asegurando que no escuchó cuando su hija tocó la puerta.