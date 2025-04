Coachella 2025: Green Day, Charli XCX, Enhypen y Travis Scott deslumbraron en el segundo día del festival

Green Day encabezó la noche del sábado con un potente set de punk rock, modificando letras para enviar mensajes políticos en pleno desierto californiano (Amy Harris/Invision/AP)

La segunda jornada del festival Coachella 2025, celebrada el sábado, reunió una serie de actuaciones destacadas que atrajeron a decenas de miles de asistentes al desierto de California.

Con una programación repleta desde el atardecer hasta bien entrada la madrugada, sobresalieron los espectáculos de Green Day, Charli XCX, Enhypen y Travis Scott.

También se contó con la actuación orquestal de Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Los Ángeles, Becky G, Ca7riel & Paco Amoroso y otros invitados; el espectáculo de T-Pain; y una presentación especial de The Original Misfits.

El rapero incorporó a las bandas universitarias de Florida A&M y Jackson State para sumar una orquestación en vivo que potenció la intensidad de su presentación Crédito: (TikTok/@grayeslive)

Green Day, cabeza de cartel del sábado, ofreció un espectáculo cargado de clásicos del punk rock que abarcó casi dos horas.

El trío liderado por Billie Joe Armstrong abrió su set con “American Idiot”, adaptando una de sus letras a la coyuntura política actual con la frase: “I’m not a part of your MAGA agenda (No soy parte de tu agenda MAGA)”.

Sin invitados especiales, salvo dos fanáticos que subieron al escenario, la banda repasó éxitos como “Basket Case”, “Know Your Enemy” y “Good Riddance (Time of Your Life)”, acompañados por efectos pirotécnicos que incluso provocaron un pequeño incendio tras bastidores.

Armstrong se desplazó por toda la pasarela del escenario principal mientras Tré Cool y Mike Dirnt mantenían la intensidad musical.

Charli XCX invitó a Lorde al escenario para interpretar “Girl, So Confusing”, la colaboración de ambas para el álbum "Brat" (Instagram/@charli_xcx)

Anteriormente, Charli XCX presentó un set más centrado en el álbum Brat, publicado dos meses después de su aparición en Coachella 2024.

En un escenario minimalista con luces estroboscópicas, la artista de hyperpop interpretó temas como “Talk Talk” junto a Troye Sivan, “Girl, So Confusing” con Lorde, y “Guess” junto a Billie Eilish, en un show distinguido por su estética visual y la energía física que desplegó en escena.

La cantante británica evitó coreografías complejas y priorizó la interacción con sus invitados y su audiencia.

Horas antes, Enhypen hizo historia como el grupo de K-pop más rápido en pasar de su debut discográfico a presentarse en Coachella, según reportó Billboard.

Los miembros de la agrupación ofrecieron una actuación que combinó coreografía, narrativa visual y una escenografía en constante evolución, desde una ciudad en llamas hasta un cielo entre nubes.

Interpretaron canciones como “Walk the Line”, “Paranormal”, “XO”, “No Doubt” y “Sweet Venom”, manteniendo al público en constante participación.

Enhypen debutó en Coachella como el grupo de K-pop más veloz en llegar al festival, ofreciendo un espectáculo visualmente dinámico y coreografías precisas (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

El cierre de la noche estuvo a cargo de Travis Scott, quien asumió un papel protagónico no oficialmente anunciado.

El rapero, que había sido programado como cabeza de cartel en la edición cancelada de 2020, convirtió su actuación en una experiencia audiovisual.

Estuvo acompañado por bandas universitarias, estructuras escénicas flotantes, fuego real y la participación de bailarines suspendidos en el aire.

Scott interpretó clásicos como “SICKO MODE”, “FE!N” y “TELEKINESIS”, así como nuevas canciones que tituló provisionalmente “She Goin Dumb” y “On Jacques”.

El uso de una plataforma circular en medio del público general y las apariciones esporádicas de una sección de metales a distancia dieron al espectáculo un carácter teatral.

Uno de los momentos más singulares de la jornada tuvo lugar al atardecer, cuando Gustavo Dudamel dirigió a una versión reducida de la Filarmónica de Los Ángeles en el escenario Outdoor.

El programa incluyó piezas clásicas como “Ride of the Valkyries” de Wagner y “Primavera” de Vivaldi, intercaladas con colaboraciones modernas.

Entre los invitados estuvieron Laufey, Maren Morris, Becky G, Ca7riel y Paco Amoroso, Zedd y LL Cool J, quien interpretó un popurrí de temas como “Mama Said Knock You Out” y “I Need Love”.

La fusión entre lo sinfónico y lo contemporáneo convirtió esta presentación en una de las más distintivas del festival.

Gustavo Dudamel dirigió a la Filarmónica de Los Ángeles con un repertorio mixto de clásicos y colaboraciones con Ca7riel y Paco Amoroso, Becky G, Zedd, entre otros

Durante la tarde, el público también pudo disfrutar del espectáculo de T-Pain, quien repasó éxitos como “Buy U a Drank”, “I’m N Luv” y colaboraciones pasadas con Lil Wayne y Ye.

El artista combinó interpretaciones de canciones propias con mezclas sorpresivas como “FE!N” de Travis Scott fusionada con su tema “Kiss Kiss”, además de una versión de “Don’t Stop Believing” de Journey.

La programación del sábado incluyó además una nutrida presencia de actos de música electrónica como Darkside, horsegiirL, Barry Can’t Swim y Above & Beyond, quienes se sucedieron en distintos escenarios a lo largo de la jornada.

También actuaron The Original Misfits, con un set en el escenario Outdoor que rindió homenaje a los orígenes punk del festival.

T-Pain ofreció un set lleno de nostalgia y sorpresas, fusionando sus éxitos con versiones inesperadas de artistas como Journey y Travis Scott (Amy Harris/Invision/AP)

Interpretaron temas como “Vampira”, “Where Eagles Dare” y “Hollywood Babylon” ante una audiencia diversa que incluyó desde veteranos del género hasta nuevos seguidores.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley continuará este domingo con más presentaciones musicales y se extenderá también hasta el próximo fin de semana con el mismo cartel de artistas.