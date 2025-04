Charli XCX estaba “rara” durante el AXE Ceremonia y sospechan que “la obligaron a cantar” tras la muerte de dos fotógrafos

Charli XCX se pronuncia ante la tragedia en el festival Ceremonia

El pasado 5 de abril de llevó a cabo la primera y única fecha del festival AXE Ceremonia donde la cantante Charli XCX fue una de las headliners. Lamentablemente, lo que tendría que haber sido un día de diversión y música terminó en tragedia: una grúa que sostenía un adorno de oso y que servía como símbolo de ubicación para los asistentes al evento se desplomó sobre dos personas que lamentablemente fallecieron.

Aunque el accidente ocurrió cuando todavía no se metía el sol, el festival continúo sin muchos contratiempos, razón por la cuál los responsables del evento han sido acusados de negligencia. Del mismo modo, testimonios de personas que asistieron al evento aseguran que las víctimas murieron dentro del predio y no de camino al hospital, lo que refuerza más las acusaciones de irresponsabilidad por parte de los encargados del festival, quienes, en opinión de muchos asistentes, tendrían que haber cancelado el evento, pero que habrían evitado hacerlo para no tener que hacer devoluciones de dinero.

¿Charli XCX estaba enterada de lo sucedido?

La cantante británica Charli XCX durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 5 de abril de 2025. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

En ese contexto, han surgido testimonios en redes sociales sobre la actitud de Charli XCX, una de las artistas que más se esperaban de la noche. El show de la intérprete en el escenario American Eagle se llevó a cabo con normalidad; sin embargo, algunos de sus fans reportan que parecía muy extraña y que incluso en algún momento del espectáculo pidió perdón a la audiencia.

Un asistente al AXE Ceremonia contó a Infobae México: “Pues fíjate que Charli estuvo rara, anoche dijimos que se veía rara, como enojada o sin ganas, y pues eso es raro en ella. Hasta ella dijo que le encanta venir y que perdón por estar ’so stroppy tonight’ (tan malhumorada esta noche) . Y ya en la mañana hablando con mis amigas estábamos pensando que tal vez se enteró del accidente y la obligaron a salir a cantar”.

Este testimonio empata con muchos comentarios en redes sociales. Esto se puede leer:

Charlie XCX envía mensaje a familiares de víctimas del festival Axe Ceremonia

“Sí grabé a la Charli enojada con el dron pero siento que ya sabía que algo estaba mal, la comparación de su presentación de ayer vs. sus shows regulares es muy diferente”, ”Charli XCX ya se pronunció. Y el show de ella de verdad tuvo una vibra bien rara y ella se veía en su actitud como enojada, lejos de lo que hace como show, pues. Todo ayer fue muy muy surreal".

Los testimonios sugieren que la cantante habría sido alertada sobre lo ocurrido, por cualquier eventualidad, retraso o cancelación; sin embargo, al final, los organizadores habrían decidido seguir adelante con el festival.

Charli XCX fue una de las primeras en pronunciarse sobre lo ocurrido y lamentó la muerte de los dos fotógrafos: “Mi corazón está con la familia y amigos de Miguel y Berenice”, escribió en sus redes sociales.