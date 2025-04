El emotivo homenaje que la hija de Rubby Pérez realizó durante su funeral

Zulinka Perez cantó por última vez para su padre. (REUTERS/Erika Santelices)

El funeral del legendario Rubby Pérez, realizado en el Teatro Nacional Eduardo Brito, estuvo marcado por momentos de profunda emoción, entre ellos el conmovedor homenaje musical que su hija, Zulinka Pérez, le dedicó.

Frente a un auditorio lleno de familiares, amigos, artistas y admiradores del ícono del merengue, Zulinka interpretó el tema “Cuando se ama”, de la reconocida cantante italiana Laura Pausini, arrancando lágrimas y aplausos de los presentes. Asimismo, la mujer también cantó “Color de rosa”, tema icónico de Pérez.

La interpretación, cargada de sentimiento y respeto, se convirtió en uno de los momentos más memorables de la ceremonia.

La voz de Zulinka, visiblemente afectada por la pérdida, retumbó en el escenario del teatro que tantas veces vio brillar a su padre, generando un silencio reverente entre los asistentes.

Zulinka le dedicó dos canciones a su padre durante su funeral en Santo Domingo (AP Foto/Matias Delacroix)

Cabe destacar que ella se encontraba con su padre en la discoteca Jet Set en el momento en el que sucedió el accidente, pero logró salir con vida. De hecho, la también interprete aseguró que su padre fue quien la salvó.

“La gente estaba pidiendo ‘De color de Rosas’, yo soy quien lo canto y le dije: ‘Papi, no puedo cantar bien porque estoy recién operada, ayúdame’ y él me dijo: ‘Quédate en tu micrófono y yo paso al mío’ y se quedó en el de él. Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá yo no hubiese estado aquí ahora”, compartió en una entrevista.

Zulinka Pérez, quien al igual que su esposo eran parte de los coros de Rubby, reveló que después del colapso del techo fue su esposo quien le pidió que intentara salir del lugar para salvar su vida.

“Cuando yo canté mi parte, él (Rubby Pérez) iba a la segunda parte, ahí todo colapsó, se puso oscuro. Mi esposo se tiró encima de mí y me dijo: ‘Sal tú que si nos pasa algo que nuestro hijo no se quede solo’”, relató.

Zulinka Pérez aseguró que su padre le salvó la vida durante el incidente ocurrido en la discoteca Jet Set (Instagram/ Rubby Pérez)

Juan Luis Guerra despidió a Rubby Pérez con un emotivo mensaje

Con profunda emoción y palabras cargadas de fe, el cantautor dominicano Juan Luis Guerra rindió homenaje póstumo al legendario merenguero Rubby Pérez, quien falleció trágicamente la madrugada del pasado lunes, al quedar atrapado bajo el techo colapsado de la discoteca Jet Set mientras ofrecía un espectáculo.

Guerra, considerado como uno de los artistas más influyentes de la música latina, acudió este jueves al Teatro Nacional Eduardo Brito, donde son velados los restos de Pérez y se realizó un acto solemne en su honor.

Juan Luis Guerra le dedicó un mensaje al fallecido Rubby Perez durante su funeral (REUTERS/Erika Santelices)

Allí, visiblemente conmovido, el intérprete de “Ojalá que llueva café” resaltó tanto la calidad artística como humana del fallecido cantante.

“Rubby fue un artista admirable, la voz más hermosa del merengue, buen amigo y compañero, y siempre sonriente”, expresó el artista en una declaración al medio Diario Libre.

Con un mensaje cargado de espiritualidad, el también compositor elevó una plegaria por el eterno descanso de su colega, así como un mensaje de apoyo a sus familiares.

Juan Luis Guerra le envió palabras de apoyo a los familiares de Rubby Pérez. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Que la paz del Señor no solo le alcance, sino que llene y se derrame sobre todos sus familiares, sobre el país, sabiendo que ha llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que disfruta de su compañía en estos momentos. Amén”, dijo.

Otro de los artistas que se despidieron del cantante fue Carlos Vives, quien compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para la familia de Pérez.

“A Rubby, a su familia, hoy recordándote y oyendo tus canciones, sin poder dejar de pensar en lo absurdo de todo esto. Los abrazo con toda la fuerza de mi corazón”, escribió.

Carlos Vives expresó sus condolencias a los familiares de Rubby Pérez (Instagram/Carlos Vives)

Asimismo, el músico colombiano le dedicó unas palabras a los dominicanos afectados por la tragedia en la discoteca Jet Set.

“Un día muy triste, pensando en mis hermanos dominicanos, acompañándolos en este dolor tan profundo”, expresó.