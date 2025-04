Mickey Rourke ingresó a Gran Hermano Famosos, generó polémicas y corre riesgo de ser expulsado: “Mi carrera se va por el retrete”

Mickey Rourke reaparece a los 72 años en Celebrity Big Brother y desata polémica con sus declaraciones (Big Brother UK)

A los 72 años, con una trayectoria cinematográfica marcada por altibajos, Mickey Rourke reapareció en la escena mediática al ingresar como participante a la nueva temporada de Celebrity Big Brother, el reality show de la cadena británica ITV, estrenado el lunes 7 de abril. Su presencia no pasó desapercibida: tanto por su cruda autopercepción sobre el presente de su carrera como por los comentarios que desataron una fuerte polémica en el programa. En una entrevista concedida al diario The Sun, Rourke confesó sin rodeos: “He cometido errores, muchos. No tengo a nadie a quien culpar por el hundimiento de mi barco excepto a mí mismo”.

En esa misma conversación, el actor de Nueve semanas y media fue tajante sobre el estado de su carrera: “Mi carrera se está yendo por el retrete y no me llegan películas de primera. Me gustaría volver a trabajar en películas íntegras”. Según sus propias palabras, la reputación que arrastra como “chico malo” continúa cerrándole puertas: “Hay directores con los que quiero trabajar y que no me tengan miedo y confíen en mí por lo que soy hoy, no por la reputación que tengo”.

De las películas al reality

La decisión de participar en Gran Hermano Famosos surgió, según explicó, como una alternativa a otra propuesta laboral poco estimulante. “Estaba entre esto o una película independiente realmente mala, y estoy hasta aquí de películas independientes realmente malas. Así que dije, ¿sabés qué? Vamos a hacer esto en Inglaterra”. Rourke reconoció, además, que no sabía nada sobre el formato del reality: “Pensé que Gran Hermano era el gobierno”, bromeó, y agregó que su amigo Ray Winstone lo animó a participar y “divertirse siendo él mismo”.

El actor confesó que su reputación como "chico malo" le sigue cerrando puertas en la industria del cine (Big Brother UK)

El actor, que fue figura de películas icónicas de los años ochenta como 9 semanas y media, Rumble Fish y Johnny Handsome, rechazó papeles claves en títulos como Rain Man, Platoon y Los intocables, y se alejó de la actuación entre 1991 y 1995 para dedicarse al boxeo profesional. Su regreso a Hollywood se dio con Sin City (2005) y su elogiada interpretación en The Wrestler (2008), aunque más recientemente se lo ha visto en papeles menores y producciones independientes como The Commando (2022) y Take Back (2021).

Comentarios polémicos y advertencia de expulsión

Su ingreso a la casa de Celebrity Big Brother fue acompañado por otras figuras como JoJo Siwa, Patsy Palmer, Trisha Goddard y el atleta olímpico Daley Thompson. Pero fue su interacción con Siwa, cantante y exestrella de Dance Moms, la que generó revuelo. Al poco tiempo de iniciado el programa, Rourke le preguntó sin filtro: “¿Te gustan los chicos o las chicas?”, a lo que ella respondió: “Chicas. Mi pareja es no binaria”.

El actor insistió con comentarios que incomodaron a la participante y al resto de la casa. “Si me quedo más de cuatro días, ya no serás gay”, dijo, y agregó que “la ataría”, según Fox News. Más adelante, se refirió a ella en una conversación con otros participantes como “la lesbiana” y expresó que pensaba “expulsarla muy rápido”. Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción tanto dentro como fuera del programa.

Comentarios de Rourke a JoJo Siwa en el reality generaron reclamos inmediatos por parte de la producción (Big Brother UK)

El presentador Chris Hughes y otros compañeros le llamaron la atención en el acto. “No podés decir eso”, le advirtió Hughes, cuando Rourke utilizó el término “fag” —palabra que en inglés británico significa cigarrillo, pero también es un conocido insulto homofóbico en Estados Unidos—. Rourke intentó justificarse diciendo que hablaba de “un cigarrillo”, pero Hughes replicó: “Simplemente es de otro planeta”.

La producción del reality actuó rápidamente y lo convocó al Diary Room, donde se le leyó el intercambio con Siwa y se le recordó que antes de entrar a la casa había sido instruido sobre “lenguaje y comportamiento inaceptables”. El programa le dio una advertencia formal y le dijo que si reincidía podría ser expulsado. Rourke respondió: “Te pido disculpas, no tengo intenciones deshonrosas, sólo estoy hablando mal, ¿sabés?”, como divulgó Fox News.

Jojo Siwa estrechando la mano de Mickey Rourke (Big Brother UK)

Siwa aceptó sus disculpas y se estrecharon la mano, aunque la situación dejó huellas. Su pareja, Kath Ebbs, reaccionó en redes sociales con dureza: “No solo porque ese es el amor literal de mi vida… sus comentarios están arraigados en la misoginia y la violencia” y calificó a Rourke de “perdedor” y “repugnante” en un video difundido en TikTok.

Desde su estreno, el ciclo de ITV ha generado debates intensos. Según se filtró, Rourke habría cobrado una suma de seis cifras por su participación en el show, pese a contar con un patrimonio estimado de 5 millones de dólares. Para algunos espectadores, su presencia resulta una figura disruptiva; para otros, un reflejo de cómo el pasado puede perseguir a las estrellas de Hollywood incluso en sus etapas más vulnerables.