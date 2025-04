Todo sobre la nueva adaptación de ‘Orgullo y prejuicio’: ¿quién será el Sr. Darcy de Netflix?

La producción tiene la valla alta entre los fans de la historia creada por Jane Austen (Captura: Studio Canal)

Netflix reveló más detalles de su próxima adaptación del clásico literario Orgullo y prejuicio de Jane Austen, uno de los proyectos televisivos más esperados de los próximos años.

La propuesta reune a un elenco estelar de talentos británicos y tomará la forma de una serie limitada de seis episodios. La meta es construir “una versión fiel al espíritu de la obra original, con una mirada fresca pensada para las nuevas generaciones”, indicó la plataforma.

La producción comenzará este año en el Reino Unido, aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno.

El equipo detrás de la serie

El guion de esta nueva versión está a cargo de Dolly Alderton, escritora británica que se dio a conocer por su libro de memorias Todo lo que sé sobre el amor, publicado en 2018 y adaptado posteriormente a la televisión por la BBC.

Esta es la segunda incursión de Netflix en el universo de Jane Austen (Infobae)

Alderton, también novelista y periodista, será además productora ejecutiva del proyecto. En declaraciones a Netflix (10 de abril de 2025), expresó su entusiasmo por el desafío: “Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, es el modelo a seguir en comedia romántica. Ha sido un placer volver a sus páginas para encontrar formas familiares y frescas de dar vida a este libro tan querido“.

La dirección correrá a cargo de Euros Lyn, reconocido por su trabajo en series como Heartstopper, quien también participará como productor ejecutivo. Junto a Alderton y Lyn, completan el equipo de producción Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter por la productora Lookout Point, mientras que Lisa Osborne (Wolf Hall: The Mirror and the Light) se desempeñará como productora principal.

Reparto confirmado: los nuevos rostros de los Bennet y Darcy

Entre los nombres confirmados para el elenco destaca Emma Corrin, quien recibió un Globo de Oro por su interpretación de la princesa Diana en The Crown. Corrin dará vida a la famosa protagonista Elizabeth Bennet.

En una declaración citada por Netflix (10 de abril de 2025), Emma expresó: “Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad única en la vida. Poder dar vida a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los fenomenales guiones de Dolly, es realmente el mayor honor. Estoy deseando que una nueva generación vuelva a enamorarse de esta historia”.

Netflix aún no ha confirmado la fecha de estreno, pero la producción comenzará este año en el Reino Unido. (Redes sociales/Netflix)

El rol del Sr. Darcy será interpretado por Jack Lowden, actor escocés conocido por su trabajo en Slow Horses y Benediction.

También participará la ganadora del Oscar Olivia Colman (The Favourite, The Crown), quien se pondrá en la piel de la excéntrica y ansiosa Sra. Bennet. Este trío de protagonistas ha sido elogiado por la crítica especializada como un acierto de casting.

La miniserie será una adaptación de época fiel al texto original, con ambientación en el siglo XIX y todos los elementos característicos de la obra: los bailes, los malentendidos, las normas sociales, el tema de la familia y por supuesto, la historia de amor entre Elizabeth y Darcy.

Según la ejecutiva de Netflix, Mona Qureshi, la serie busca honrar la obra de Austen y conectar con audiencias contemporáneas. “Orgullo y prejuicio es la comedia romántica por excelencia. La gran inteligencia y el enorme corazón de Dolly, junto con su amor genuino por la novela de Austen, le permiten aportar nuevas perspectivas, al tiempo que celebra todo lo que lectores de generaciones anteriores atesoran”.

Según Corrin, dar vida a Elizabeth Bennet es una de las oportunidades más importantes de su carrera actoral (Grosby)

Este será el segundo intento de Netflix por adaptar una obra de Austen, tras la polémica versión moderna de Persuasión en 2022. La apuesta por Orgullo y prejuicio llega también en un contexto de éxito para las historias de época, como lo demuestra el fenómeno de Bridgerton, cuya cuarta temporada ya está en producción.

BBC prepara su propia incursión en el universo Austen

En paralelo a la serie de Netflix, la BBC confirmó en noviembre pasado un proyecto independiente basado en el mismo universo. Titulada La otra hermana Bennet, esta nueva serie se centrará en Mary, la menos “destacada” de las cinco muchachas Bennet.

Basada en la novela homónima de Janice Hadlow, la serie constará de 10 episodios y estará escrita por Sarah Quintrell (Ellen, The Power), con producción de la reconocida compañía Bad Wolf (His Dark Materials, Industry).