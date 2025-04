La friolera cantidad que Jonah Hill aceptó por trabajar en ‘El Lobo de Wall Street’: “Lo volvería a hacer sin pensarlo dos veces”

Jonah Hill fue aclamado por su papel de Donnie Azzof en "El lobo de wall street"

Sin lugar a dudas, El Lobo de Wall Street es una de las películas más aclamadas de Martin Scorsese. La historia verídica de Jordan Belford, el corredor de bolsa que creó un imperio multimillonario a base de fraudes, fue ensalsada con una narrativa llena de excesos y carismáticas actuaciones que convirtieron a la cinta en un éxito rotundo.

Por supuesto, uno de los personajes que se roba el show es el de Donnie Azoff, interpretado por Jonah Hill. Este hombre, al ver la lujosa vida de Jordan, decide convertirse en su sombra y aprender todo sobre la bolsa; no obstante, el éxito se le sube a la cabeza y termina convirtiéndose en un adicto, un fanfarrón y la principal causa por la que Jordan es detenido por el FBI.

Por este papel, Hill fue llenado de elogios, a tal grado de ser nominado a Mejor Actor de Reparto en los Oscar de 2014, aunque fue vencido por Jared Leto y su trabajo en El Club de los Desahuciados.

Y es que, previo a la cinta de Scorsese, el actor de ahora 41 años había trabajado con otros grandes directores como Quentin Tarantino. No obstante, un gran número de estas producciones lo redujeron a una especie de alivio cómico, por lo que esta era la gran oportunidad de demostrar lo que valía como intérprete.

Este fue el motivo por el que Hill decidió aceptar el papel de Donnie a pesar de la poca paga que iba a recibir por su trabajo.

En una entrevista para The Howard Stern Show, Jonah reveló que aceptó trabajar por el salario mínimo del sindicato para participar en El lobo de Wall Street. El actor recibió un total de 60.000 dólares por su actuación, una cantidad considerable pero significativamente inferior a los estándares de Hollywood.

“Me dieron la menor cantidad posible. Esa fue su oferta, y les dije: ‘Firmaré el papel esta noche. Envíales los papeles por fax esta noche. Quiero firmarlos esta noche antes de que cambien de opinión’”, relató Hill durante la entrevista. Insistió en que su interés por el proyecto era tan grande que deseaba cerrar el contrato de inmediato: “Quiero firmarlos antes de irme a dormir esta noche para que legalmente no puedan cambiar de opinión”.

Hill aseguró que habría estado dispuesto incluso a pagar con su propio dinero con tal de participar en la película.

“Vendería mi casa y le daría todo mi dinero para que trabajara para él. Esto no es para lo que se gana dinero”, dijo el actor en referencia a Scorsese. Añadió que otros proyectos más comerciales, como Comando Especial, le permiten cubrir sus gastos, pero que esta película significaba algo distinto para él: “Habría hecho cualquier cosa del mundo. Lo volvería a hacer sin pensarlo dos veces... Esto no es cuestión de dinero. Deberías hacer cosas que te importen”.

La diferencia abismal con Leonardo DiCaprio

A diferencia de su colaborador, Leonardo DiCaprio ganó 10 millones de dólares por su participación en "El Lobo de Wall Street"

Como era de esperarse, Leonard DiCaprio, al ser protagonista y productor de la cinta, recibió una cantidad mucho mayor por su participación. Según informes, el actor se embolsó aproximadamente 10 millones de dólares por dar vida a Jordan Belford.

Un personaje con el que nunca conectó

A pesar de su emoción por trabajar con Scorsese y su devoción al proyecto, Jonah confesó que nunca se sintió conectado con el personaje, sobre todo porque se trataba de una persona sumamente grosera.

“Dicen que no se debe juzgar al personaje en absoluto, y me esforcé al máximo, pero no encontré nada que me gustara de Donnie. Simplemente no me gustaba cómo trataba a la gente; eso fue lo que más me costó”.