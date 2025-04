La razón por la que Val Kilmer rechazó su primer trabajo como actor

Val Kilmer no pudo llevar a cabo su primer trabajo como actor: un comercial para promocionar una hamburguesa (Grosby)

El camino de Val Kilmer hacia el estrellato en Hollywood y su histórica admisión como el estudiante más joven en ingresar al prestigioso programa de drama de la Juilliard School no fue sencillo.

Desde sus primeros pasos, el actor demostró un carácter fuerte y un compromiso inquebrantable con su integridad artística.

A los 13 años obtuvo su primer trabajo profesional y fue contratado para un comercial. Sin embargo, decidió abandonar el set tras negarse a fingir entusiasmo por una hamburguesa que, según él mismo escribió en sus memorias I’m Your Huckleberry (2020), “sabía a cartón”.

Val Kilmer decidió abandonar el set del comercial pues no logró sentir convicción del mensaje que debía transmitir (Foto AP, archivo)

El director le pedía que actuara con entusiasmo, pero Val Kilmer se negó: “El director me decía una y otra vez que le pusiera el corazón. No pude”, recordó. Asimismo, el famoso aseguró que se retiró del set y nunca apareció en el anuncio ni cobró por el trabajo.

Esta decisión temprana fue solo un reflejo de la intensidad con la que encaró toda su carrera. Desde sus papeles icónicos como Iceman en Top Gun (1986) hasta su interpretación de Batman en Batman Forever (1995), la estrella de Hollywwod construyó una filmografía diversa y memorable.

A lo largo de su carrera, su fuerte personalidad no pasó desapercibida. El director Joel Schumacher llegó a describirlo como “la persona más emocionalmente conflictiva con la que he trabajado”.

Joel Schumacher aseguró que Val Kilmer fue una de las personas más difíciles con las que ha trabajado (REUTERS/Ian Hodgson)

Incluso Val Kilmer tuvo enfrentamientos con Marlon Brando durante el rodaje de La isla del Dr. Moreau (1996), donde el legendario actor lo reprendió diciéndole: “Joven, no confundas tu ego con el tamaño de tu salario”.

En 2014, la vida del actor dio un giro tras ser diagnosticado con cáncer de garganta. A pesar de las cirugías, entre ellas una traqueotomía que afectó severamente su capacidad para hablar.

En conversación con ABC News en 2020, el famoso explicó un poco más sobre su situación: “Me siento mucho mejor de lo que sueno, pero me siento maravilloso. Lo que extraño de tener voz es... ¡que tenía una! Y que no me reía como un pirata”, comentó.

La voz de Val Kilmer después de su tratamiento para el cáncer de garganta. (Foto AP/Charles Sykes, archivo)

Pese a esto, el actor continuó trabajando. Su última aparición en el cine fue en Top Gun: Maverick (2022), donde retomó su rol como Iceman junto a Tom Cruise.

“Fue como reencontrarse con un amigo perdido hace mucho tiempo. Los personajes nunca desaparecen del todo. Permanecen congelados. Si me permiten el juego de palabras”, bromeó en 2022 durante una entrevista con la revista People.

De hecho, Tom Cruise, quien compartió nuevamente escenas con él en la secuela, también se emocionó con su regreso.

Val Kilmer regresó a la secuela de Top Gun junto a Tom Cruise (Escena de "Top Gun: Maverick")

“Fue un momento muy emotivo. He conocido a Val durante décadas y, al volver a interpretar a Iceman, se transformó en el personaje de inmediato. Es un actor increíble”, comentó el actor en 2023.

En el documental Val (2021), disponible en Amazon Prime, el actor compartió abiertamente las dificultades físicas y emocionales de vivir con un dispositivo de voz, y cómo su forma de comunicarse y actuar se transformó para siempre.

Val Kilmer falleció el 1 de abril de 2025, a los 65 años, tras una neumonía derivada de su larga batalla contra el cáncer. Le sobreviven sus dos hijos, Mercedes y Jack, fruto de su matrimonio con la actriz Joanne Whalley.

Val Kilmer murió por una neumonía a los 65 años. (Foto AP/Mark Humphrey, archivo)

A pesar de los desafíos físicos, Val Kilmer nunca dejó de crear, de actuar y de amar profundamente a sus hijos. “Estoy locamente entretenido por ellos. Lo único que lamento es no verlos más seguido”, confesó en 2020.

Sin embargo, según informó TMZ, citando fuentes cercanas a la familia, el actor pasó sus últimos años enfrentando un grave deterioro de salud que lo dejó postrado en cama durante un largo tiempo antes de su fallecimiento.