Harrison Ford viajó en metro en Nueva York junto a su esposa y sorprendió a sus fans

El actor Harrison Ford, de 82 años, y su esposa, la también actriz Calista Flockhart, de 60 años, captaron la atención de los transeúntes el pasado lunes en Nueva York, cuando fueron vistos utilizando el sistema de metro de la ciudad.

Este inusual avistamiento de una de las parejas más icónicas de Hollywood dejó a más de uno sorprendido, especialmente porque la cotidianeidad de la escena contrastaba excesivamente con el nivel de fama de ambas estrellas. “Es bastante raro ver a alguien tan famoso como Harrison Ford viajando en el sistema de metro de Nueva York”, señaló TMZ en su cobertura.

La pareja fue fotografiada intercambiando un cariñoso beso de despedida en una plataforma concurrida antes de separarse para cumplir con sus respectivas actividades. Flockhart tomó el tren expreso hacia el centro con destino a su obra teatral off-Broadway, mientras que Ford abordó un tren diferente para dirigirse a Columbus Circle.

Este gesto de afecto público demuestra la fuerza de su relación, a pesar de que actualmente viven en costas opuestas debido a los compromisos laborales de ambos.

Una particularidad de este avistamiento fue el atuendo informal del actor, quien vestía una camisa abotonada, vaqueros azul oscuro y botas negras. Además, llevaba gafas de montura oscura y un reloj. Su esposa, en un aparente intento de pasar desapercibida, optó por un suéter gris, vaqueros holgados y un sombrero azul, complementado con una mascarilla negra.

Un usuario en redes sociales comentó: “¡Es increíble ver a alguien como Harrison Ford en el metro, parece uno más de nosotros!”.

Según NY Post, el actor no solo pasó inadvertido entre los viajeros, sino que también entabló una conversación con una mujer vestida de rosa que estaba a su lado en el vagón. Durante el intercambio, Ford confesó que hacía años no utilizaba el metro. “Ford le dijo a la mujer que no había tomado el metro en años “, reporta el medio. Esta anécdota resonó entre los fanáticos, quienes mostraron admiración por su actitud modesta y natural.

La visita de la pareja a Nueva York ocurre en un momento crucial para ambos, especialmente para Flockhart, quien actualmente participa en la puesta en escena “Curse of the Starving Class”, de Sam Shepard.

Mientras tanto, Ford se encuentra recuperándose tras haber renunciado recientemente como presentador de los Premios Oscar 2025 debido a razones de salud. “El representante de Ford confirmó que al actor le diagnosticaron herpes zóster”, especificó New York Post, agregando que esta decisión de último minuto se comunicó el día antes de la ceremonia.

Esta aparición pública marca también el regreso de Ford a las miradas del público después de su asistencia a los Premios SAG 2025, donde estuvo nominado por su papel en la serie de comedia “Shrinking”, de Apple TV+. A pesar de no llevarse el galardón, perdió frente a Martin Short de “Only Murders in the Building”, el actor expresó su entusiasmo por el evento. En una entrevista durante la alfombra roja de los SAG, Ford explicó la ausencia de Flockhart en el evento: “Mi esposa está en Nueva York trabajando en una obra de teatro”, compartió el actor.

La relación entre Ford y Flockhart se encuentra entre las historias de amor más duraderas de Hollywood. Su romance comenzó en el 2002 durante la edición 59 de los Globos de Oro, cuando él tenía 59 años y ella 37. Ocho años después, se casaron en la Mansión del Gobernador, en Santa Fe, Nuevo México. Ford también adoptó a Liam, hijo de Flockhart, a quien ella había acogido en 2001. Según afirmó Ford durante el evento “An Evening of Shrinking” en febrero, nunca han actuado juntos debido a circunstancias profesionales, aunque confesó que le “encantaría trabajar con su famosa esposa”.

Además de su desempeño profesional, esta aparición de Ford también es comentada por su discreto enfoque hacia la vida cotidiana. Las imágenes del viaje en metro, compartidas inicialmente por TMZ, rápidamente se viralizaron. Estos mostraron al actor con una pose tranquila y relajada, con las manos en los bolsillos mientras esperaba su tren en la plataforma. Aunque la razón específica de su estadía en Nueva York no ha sido confirmada, no se descarta la posibilidad de nuevos proyectos cinematográficos en su agenda.

El avistamiento del lunes refuerza la idea de que incluso las estrellas más grandes encuentran satisfacción en lo simple. Por ahora, los fanáticos continúan celebrando esta inusual visita al metro por parte de unos de los íconos más queridos de la industria del entretenimiento.