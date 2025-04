La herencia de Val Kilmer: ¿a cuánto ascendía su fortuna al momento de su muerte?

Kilmer falleció a los 65 años. Su muerte ha enlutado a Hollywood (Grosby)

El mundo del cine despide a una de sus figuras más talentosas. Val Kilmer, recordado por su icónica interpretación de Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun (1986), su papel como Jim Morrison en The Doors (1991) y su controvertida incursión como Batman en Batman Forever (1995), falleció el martes por la noche en Los Ángeles a los 65 años.

Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó la noticia a The New York Times y además informó que la causa de la muerte fue neumonía.

El actor, quien había superado una batalla contra el cáncer de garganta desde 2014 que le dejó sin voz, se encontraba rodeado de familiares y amigos en sus últimos momentos.

A lo largo de su carrera, Val Kilmer se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood en la década de los 90, logrando amasar una fortuna considerable.

En su documental "Val", el actor expuso lo difícil que fue alejarse de su trabajo por haber perdido la voz (grosby)

Según Parade y Marca, su patrimonio neto al momento de su fallecimiento estaba valorado en $10 millones de dólares . Aunque en su mejor momento pudo haber acumulado cifras mucho mayores, diversos factores —como su costoso divorcio y su enfermedad— afectaron su estabilidad económica en los últimos años.

Kilmer alcanzó salarios impresionantes por sus papeles en grandes producciones. Según Marca, por Batman Forever recibió 7 millones de dólares, cifra que ajustada a la inflación equivale a aproximadamente 12 millones de dólares en 2025.

En 1997, su contrato por The Saint y The Island of Dr. Moreau le reportó 13 millones de dólares en conjunto (aproximadamente $20 millones actuales). Su mayor pago único fue en 1999, cuando cobró $9 millones de dólares por At First Sight, lo que equivale a $14 millones hoy en día.

No obstante, a pesar de estos grandes ingresos, su reputación en la industria y problemas personales hicieron que las ofertas profesionales fluctuaran.

A lo largo de su carrera, Kilmer acumuló grandes ingresos, con salarios millonarios en los años 90 (Warner Bros. Pictures)

Conocido por su perfeccionismo y exigencia, Kilmer fue calificado como un actor difícil de trabajar. En 1996, Entertainment Weekly lo catalogó como “El hombre que Hollywood ama odiar”, y el director John Frankenheimer, quien trabajó con él en The Island of Dr. Moreau, lo condenó públicamente: “Hay dos cosas que nunca haré en mi vida: escalar el Monte Everest y trabajar con Val Kilmer de nuevo”.

Por otro lado, Kilmer también escribió libros y trabajó en teatro, incluso mientras enfrentaba problemas de salud. En 2020 publicó su autobiografía I’m Your Huckleberry: A Memoir, que se convirtió en un éxito de ventas. También realizó proyectos como Citizen Twain (2017), su espectáculo unipersonal sobre Mark Twain, que fue aclamado por la crítica.

Inversiones y pérdidas

Uno de los mayores activos de Kilmer fue su vasta propiedad en Nuevo México. El actor poseía un rancho de 5,300 acres a orillas del río Pecos, el cual vendió en 2011 por $18.5 millones, aunque conservó 14 acres para sí mismo, según Parade. Otras fuentes, como Marca, señalan que hasta su fallecimiento aún retenía 160 acres de terreno.

A lo largo de su vida, el actor también enfrentó reveses económicos. Su divorcio con la actriz Joanne Whalley, con quien estuvo casado entre 1988 y 1996, tuvo un impacto significativo en su patrimonio. Aunque no se han revelado cifras exactas, se sabe que Kilmer tuvo que enfrentar una importante liquidación de bienes.

La salud de Kilmer se deterioró tras ser diagnosticado con cáncer de garganta en 2014 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, sus problemas de salud y tratamientos contra el cáncer de garganta lo alejaron de los grandes proyectos y redujeron sus ingresos.

¿Quién heredará su fortuna?

Kilmer deja atrás a sus dos hijos, Mercedes, de 33 años, y Jack, de 29, fruto de su matrimonio con Whalley. Ambos han seguido caminos artísticos: Mercedes ha trabajado en cine independiente, mientras que Jack es actor y músico. No se ha revelado aún cómo se distribuirá la herencia, pero es probable que ellos sean los principales beneficiarios.

Además de sus hijos, el actor tenía una estrecha relación con su comunidad artística y causas filantrópicas. Durante años, Kilmer apoyó a los damnificados por el huracán Katrina, donó las ganancias de un álbum musical a familias de policías que fallecieron el 11 de septiembre y fue un defensor de los derechos de los nativos americanos y la preservación del medio ambiente.