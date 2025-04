Rita Wilson celebró 10 años sin cáncer con un sentido mensaje de gratitud

La cantante y actriz recordó cómo un diagnóstico erróneo marcó un punto crucial en su lucha contra el cáncer (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz y cantante Rita Wilson, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, ha alcanzado un importante hito en su recuperación, celebrando una década libre de cáncer.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Wilson, de 68 años, expresó su agradecimiento y compartió su optimismo tras superar la enfermedad.

“Es una celebración para mí. El 31 de marzo marca diez años sin cáncer. Y estoy profundamente agradecida”, afirmó en el mensaje. Y agregó en la leyenda del post: “Gracias, Dios. Gracias, doctores. Gracias a los que amo. Diez años”.

La estrella de Un padre en apuros y Sintonía de amor detalló que su diagnóstico inicial ocurrió tras monitorear rigurosamente su salud con mamografías anuales y resonancias magnéticas, debido a su antecedente de LCIS (carcinoma lobulillar in situ).

Rita Wilson agradeció el apoyo de su familia y destacó el impacto de detectar a tiempo su enfermedad (Instagram/@ritawilson)

Sin embargo, tras dos biopsias quirúrgicas, se descubrió PLCIS (carcinoma pleomórfico in situ). En aquel momento, Wilson explicó a People:

“Menciono esto porque hay mucho desconocimiento sobre PLCIS, y a menudo se encuentra junto con DCIS (carcinoma ductal in situ). Me sentí aliviada cuando la patología no mostró cáncer”.

No obstante, un amigo le sugirió buscar una segunda opinión, lo que resultó ser clave en su diagnóstico.

“Mi instinto me decía que debía hacerlo”, agregó, recordando uno de los momentos más decisivos de su vida.

Un segundo patólogo detectó un carcinoma lobulillar invasivo, diagnóstico que fue confirmado por un tercer especialista.

Asimismo, Wilson compartió su experiencia tras vencer un carcinoma invasivo y destacó el valor de obtener segundas opiniones médicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Esto demuestra que obtener una segunda opinión es fundamental para la salud. Si ambas coinciden, no pierdes nada, pero si se descubre algo que fue pasado por alto, es un cambio total”, destacó Wilson a People en su momento.

La artista de Hollywood también subrayó que “el diagnóstico temprano es la clave”.

En su mensaje reciente, Rita Wilson se mostró agradecida por el apoyo que recibió de su familia y amigos, especialmente de su esposo, el reconocido actor Tom Hanks.

La actriz recuerda haber hablado sinceramente con él sobre los desafíos que enfrentaban juntos.

“Tuve una conversación seria con mi esposo, diciéndole que, si algo llegaba a sucederme, quería que estuviera triste por mucho tiempo y que también hiciera una fiesta para celebrarme”, dijo a People en una entrevista anterior.

Por otro lado, añadió en su publicación que considera importante compartir buenas noticias como esta para inspirar a quienes enfrentan dificultades.

La artista de 68 años recordó cómo el respaldo familiar y su instinto la llevaron a superar el cáncer de mama (REUTERS/Mario Anzuoni)

El apoyo de Rita Wilson y Tom Hanks a su hijo

El hijo de Wilson, Chet Hanks, también ha destacado el papel crucial de su familia en su lucha personal por mantenerse sobrio.

Durante su aparición en The Drew Barrymore Show el pasado 18 de marzo, el actor y músico de 34 años reflexionó sobre cómo sus padres, Tom Hanks y Rita Wilson, han sido fundamentales en su recuperación.

Según relató a Drew Barrymore, está “cien por ciento sobrio” y ha mantenido su abstinencia por más de tres años.

“Estoy realmente agradecido con ambos. Estoy en una etapa de mi vida en la que realmente valoro el tiempo que paso con ellos”, señaló Hanks durante la entrevista.

En sus declaraciones, Chet compartió experiencias de su pasado, incluyendo momentos dolorosos relacionados con el abuso de sustancias.

El hijo de Tom Hanks habló sobre su experiencia superando la adicción y trabajando en un nuevo proyecto musical (REUTERS/Andrew Kelly)

De acuerdo a lo que recordó en un episodio de The Surreal Life, emitido en agosto de 2024, tocó fondo tras una “juerga de cocaína de tres días”, lo que lo llevó nuevamente a rehabilitación.

“Sabía que si no cambiaba mi vida de manera drástica, no estaría aquí o pasaría algo tan malo que mi vida, de todos modos, ya no tendría sentido”.

Hoy, además de trabajar como actor, Chet Hanks conforma el dúo de música country Something Out West, que recientemente lanzó su primer sencillo titulado “Leaving Hollywood”.

Durante su conversación con Barrymore, elogió el papel de su familia en inspirarlo a mantenerse en el buen camino:

“Lo difícil no es estar sobrio; lo realmente complicado es intentar gestionar tu vida cuando no lo estás”, dijo a People en otra oportunidad, resaltando que la abstinencia es una decisión “innegociable” que ha simplificado su vida.