Pierce Brosnan aseguró que “todos están listos” para hacer ‘Mamma Mia 3′: “Sería maravilloso”

Pierce Brosnan comentó sobre la posibilidad de verlo en "Mamma Mia 3" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Siete años después del estreno de Mamma Mia! Here We Go Again (2018), Pierce Brosnan demostró su entusiasmo por una tercera entrega de la exitosa franquicia musical. A sus 71 años, el actor dejó claro que está dispuesto a volver a la historia inspirada en las canciones de ABBA.

“Creo que todos estamos listos para Mamma Mia 3. Veremos qué sucede. Sería maravilloso hacerlo. ¡Por qué no? Hemos llegado hasta aquí″, declaró el artista en una entrevista con Entertainment Tonight el 30 de marzo.

Cabe recordar que Pierce Brosnan interpreta a Sam Carmichael en la saga, compartiendo pantalla con Amanda Seyfried, Meryl Streep, Cher, Colin Firth y Christine Baranski. Su entusiasmo llega poco después de que Seyfried también expresara su interés en un nuevo filme.

El actor está muy entusiasmado por una tercera entrega de 'Mamma Mia'. (REUTERS/Isabel Infantes)

En declaraciones a The Hollywood Reporter, la actriz de 39 años comentó que la producción de Mamma Mia 3 aún es “un trabajo en progreso”.

“Con los musicales es una cuestión de todo o nada. Tengo la teoría de que Universal sabe que lo haremos, así que no tienen prisa y costará el doble”, expresó.

Por su parte, Cher, quien apareció en la segunda parte de la franquicia, también manifestó su deseo de regresar junto a Meryl Streep para una tercera entrega, asegurando que aceptó su papel en la segunda película “por capricho” y que estaría encantada de volver.

Cher admitió que le ha suplicado a Meryl Streep que vuelva a interpretar su personaje de Donna (Bei/Shutterstock)

“Sigo diciendo: ‘Meryl, tienes que volver. Será divertido. Te lo pasarás bien. Podrás cantar”, dijo la cantante en una entrevista con Entertainment Weekly en noviembre del año pasado.

Además, la famosa confesó que hacer la segunda película “fue una experiencia increíble y muy divertida”: “Lo tomé como una broma porque [Meryl] estaba allí y la adoro. La idea de que yo fuera su madre era divertidísima”.

Incluso, Meryl Streep le dijo a Deadline en mayo de 2024 que una reunión era “inminente” con respecto a las propuestas para el regreso de su propio personaje en una tercera película , a pesar de la muerte de Donna.

Meryl Streep ha expresado su deseo de regresar a la franquicia de Mamma Mia (AFP PHOTO / Anthony HARVEY)

Ante esto, Amanda Seyfried dijo a The Hollywood Reporter: “Quizás ese sea el problema. Todavía no han descubierto cómo resucitarla. Por lo que me dijeron, fue su decisión, así que quizá le toca a ella escribirla”.

¿Podría Pierce Brosnan volver a interpretar a James Bond?

Más allá de Mamma Mia, Brosnan también ha dejado abierta la posibilidad de regresar a otro de sus papeles icónicos: James Bond. En una entrevista con GQ en marzo de 2024, el actor respondió con un rotundo “por supuesto” ante la idea de volver a interpretar al legendario agente 007.

El actor encarnó a Bond desde GoldenEye (1995) hasta Die Another Day (2002), antes de ceder el personaje a Daniel Craig, quien protagonizó cinco películas hasta No Time to Die (2021). Sin embargo, a pesar de su interés, el actor reconoció que su regreso sería poco probable.

Pierce Brosnan reconoció que su regreso como James Bond sería poco probable. REUTERS/Russell Boyce/File Photo

“Estoy muy orgulloso de haber sido parte de la historia y el legado de Bond y de las películas que hice con Barbara y Michael. De haber hecho algo nuevo, de haberlo devuelto a la vida”, comentó.

Sin embargo, el artista enfatizó que los cambios son buenos y afirmó que el futuro de James Bond debe estar en manos de “sangre nueva”, descartando cualquier posibilidad real de volver a ponerse el traje del espía más famoso del cine.

“Es una situación delicada ahora. Creo que es mejor dejar las cosas como están. Es una idea romántica, pero todo cambia, todo se transforma”, indicó.

Pierce Brosnan afirmó que el futuro de James Bond está en las nuevas generaciones de actores (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los fanáticos del legendario espía han esperado durante años para descubrir quién liderará la serie en el futuro, y el nombre de Aaron Taylor-Johnson aparece con mayor frecuencia en los rumores en línea sobre este célebre personaje.