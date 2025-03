Jennifer Lopez y Tonatiuh Elizarraraz en Sundance: la foto que aviva rumores tras el final de su matrimonio con Ben Affleck

Jennifer López compartió en Instagram una imagen junto a Tonatiuh Elizarraraz tras ser declarada legalmente soltera, despertando rumores sobre su cercanía (AP/Chris Pizzello)

Jennifer Lopez compartió una imagen junto al actor de 30 años Tonatiuh Elizarraraz pocos días después de que un tribunal formalizara su estado civil como “legalmente soltera”, poniendo fin a su matrimonio con Ben Affleck, según informó Daily Mail.

La imagen fue republicada por la cantante en sus historias de Instagram y mostraba a ambos intérpretes en la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance 2025, donde estrenaron la película El beso de la mujer araña.

La fotografía había sido originalmente compartida por Tonatiuh y corresponde a un evento celebrado en enero en Park City, Utah, dos meses antes de que se disolviera oficialmente el matrimonio de Lopez con Affleck.

En la instantánea, ambos artistas caminan del brazo, sonrientes. J.Lo lleva un vestido de encaje negro con detalles plateados en forma de telaraña, mientras que Tonatiuh viste un traje oscuro.

La publicación incluyó un corazón colocado por la propia Lopez junto a la imagen, gesto que ha despertado especulaciones en redes sociales sobre su cercanía con el actor.

La cantante colocó un corazón junto a la imagen con Tonatiuh, gesto que reactivó especulaciones sobre un nuevo capítulo en su vida personal (Instagram/@jlo)

Ambos protagonizan El beso de la mujer araña, un drama musical dirigido por Bill Condon, en el que también actúan Diego Luna y Tony Dovolani.

La historia gira en torno a Valentín (interpretado por Luna), un preso político que comparte celda con Molina (Tonatiuh), condenado por indecencia pública. Él le relata una historia basada en un musical de Hollywood protagonizado por Ingrid Luna (Lopez).

La fecha oficial de estreno de la película aún no ha sido anunciada. Mientras tanto, Lopez y Tonatiuh ya habían aparecido juntos en redes sociales en otras ocasiones. La actriz publicó anteriormente otra imagen junto a él durante un evento promocional.

La publicación de la foto coincide con informaciones que indican que Jennifer Lopez está “lista para volver a salir con alguien”, según declaró una fuente a Daily Mail.

“Jennifer quiere volver a enamorarse”, afirmó el informante, agregando que la cantante ha tomado tiempo para “sanar su corazón roto”.

J.Lo fue declarada legalmente soltera el 21 de febrero tras finalizar su divorcio con Ben Affleck, dos años después de haberse casado en 2022 (REUTERS/Yara Nardi)

Según el mismo insider, Lopez habría mostrado interés en un actor del elenco de la serie Yellowstone. “Tiene un crush con Rip Wheeler y quiere un hombre como él, alguien que la cuide y la haga sentir especial”.

En paralelo, Jennifer Lopez iniciará pronto el rodaje de un nuevo proyecto de Netflix, Office Romance, en el que compartirá pantalla con Brett Goldstein, conocido por su papel en Ted Lasso.

El actor británico ha reconocido anteriormente que tiene un “crush” en Lopez. Una segunda fuente consultada por Daily Mail sostuvo: “Jennifer no puede esperar para comenzar un nuevo proyecto, y le emociona que sea junto a alguien atractivo e inteligente como Brett. Cree que es muy lindo”.

También añadió que esta colaboración podría incomodar a Affleck. “Brett es más joven y más inteligente que Ben. Eso seguramente le va a molestar”.

La estrella pop comenzará un nuevo rodaje con Brett Goldstein, quien ha confesado admiración por ella (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué dijo Ben Affleck sobre su divorcio?

Ben Affleck, de 52 años, rompió su silencio sobre la separación en una entrevista publicada en la edición de abril de la revista GQ. Allí descartó que la ruptura con Jennifer Lopez haya sido producto de algún escándalo.

“No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga”, declaró el actor. “La verdad es que, cuando alguien te pregunta ‘¿Qué pasó?’, no hay una respuesta clara. Es solo una historia sobre personas que tratan de entender sus vidas y sus relaciones, como todos lo hacemos normalmente”.

Sobre su participación en el documental The Greatest Love Story Never Told, Affleck dijo que aceptó formar parte con la intención de hacerlo de “una forma honesta e interesante”.

Aseguró que el filme “no fue la causa de una gran fractura” en la relación. “No es como si uno pudiera ver ese documental y entender todos los problemas que tuvimos”, afirmó.

El actor afirmó que el documental "The Greatest Love Story Never Told" no causó su ruptura con su exesposa y que participó para mostrar una mirada honesta (Prime Video)

El actor también habló de las diferencias entre ambos con respecto a la fama. “Jennifer ha manejado el mundo de la celebridad de forma mucho más hábil que yo. Mi temperamento es más reservado y privado que el de ella”, explicó.

Pese a la separación, Affleck dijo mantener “nada más que respeto” hacia su exesposa. “Existe una tendencia a buscar causas en las rupturas”, señaló. “Pero honestamente, la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente imagina”.