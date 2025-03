Chris Hemsworth, Anthony Mackie y más estrellas fueron confirmadas para “Avengers: Doomsday”

Thor, interpretado por Chris Hemsworth, es uno de los Vengadores originales que será parte de la nueva película (Marvel Studios)

Marvel Studios ha sacudido las expectativas de su público sobre su próxima gran apuesta, Vengadores: Doomsday, con un anuncio espectacular transmitido en vivo por YouTube y sus redes sociales.

En el evento la compañía comenzó a revelar los nombres de los actores que regresarán al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y las nuevas incorporaciones a la franquicia.

El reparto confirmado

Entre los primeros nombres anunciados está Chris Hemsworth, quien ha interpretado a Thor desde la película homónima estrenada en 2011. Lo acompañará Anthony Mackie como Sam Wilson, el actual Capitán América, tras tomar el manto en la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Sebastian Stan también estará presente y retomaría su papel como Bucky Barnes.

Sebastian Stan vuelve al UCM tras haber sido aclamado por la crítica en sus películas "El aprendiz" y "Un hombre diferente" (EFE /ETIENNE LAURENT /Archivo)

El evento de revelación, que consistió en la aparición progresiva de sillas con los nombres de los actores en un hangar vacío, también incluyó a Vanessa Kirby, quien debutará como Sue Storm/la mujer invisible tras su participación en The Fantastic Four: First Steps. En la misma línea, el público verá a Ebon Moss-Bachrach como La Mole.

Letitia Wright volverá a interpretar a Shuri, quien asumió el rol de Pantera Negra tras la muerte de T’Challa en la historia del MCU. Además, Paul Rudd, quien ha interpretado a Scott Lang/Ant-Man desde 2015, fue otra de las estrellas confirmadas.

También se suma Wyatt Russell, que encarnó a US Agent en el MCU, y el mexicano Tenoch Huerta, quien debutó como Namor en Pantera Negra: Wakanda por siempre.

La historia de "Doomsday" también contará con personajes de Los Cuatro Fantásticos (Marvel Studios)

El villano de la película

En la Comic-Con de San Diego, en 2024, Marvel confirmó el retorno de Robert Downey Jr. al universo de superhéroes; sin embargo, su papel ahora es el del villano Victor Von Doom/Doctor Doom.

Los hermanos Russo, directores de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame (que también estarán acargo de Doomsday), aseguraron en una entrevista con IGN que el regreso de Downey Jr. fue idea del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Así fue el impactante anuncio sobre el regreso de Robert Downey Jr. al UCM en la Comic Con de 2024 (Archivo/redes sociales)

“Esa conversación ocurrió hace tiempo, y Robert intentó convencernos de hacerlo, pero dijimos que no”, comentó Joe Russo. “Simplemente no teníamos una historia, no teníamos una forma de entrar, así que pusimos resistencia por un tiempo. Y luego, un día, [el guionista de Endgame] Steve McFeely nos llamó y dijo: ‘Tengo una idea’”.

Sobre su interpretación de Doctor Doom, Joe Russo adelantó: “Lo único que diré sobre la película es esto: amamos a los villanos que piensan que son los héroes de su propia historia”.

Según IGN, los Russo han definido Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars como “un nuevo comienzo” dentro del MCU.

“Lo que es emocionante de estas dos nuevas películas de ‘Vengadores’ es que son un principio. Ya contamos una historia de cierre y ahora contaremos una historia de inicio”, adelantaron.

Según Deadline, Doomsday comenzará pronto su rodaje en Londres.

Los próximos estrenos de Marvel Studios

Antes del esperado estreno de Vengadores: Doomsday el 1 de mayo de 2026, Marvel lanzará otras dos grandes producciones. La primera es Thunderbolts*, que llegará a los cines el 2 de mayo de 2025.

Poco después, el 25 de julio de 2025, se estrenará The Fantastic Four: First Steps, la película que introducirá oficialmente a los Cuatro Fantásticos en el MCU.