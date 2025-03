Scarlett Johansson, una estrella de Hollywood que enfrenta las presiones de la fama: “El anonimato de mis hijos es muy importante”

La estrella de Hollywood habló sobre su evolución profesional y cómo su experiencia desde la infancia moldeó su visión en la industria (REUTERS)

“Nunca querría tener mi propio programa de televisión”, aseguró la actriz Scarlett Johansson en diálogo con la revista InStyle, reflejando que, a los 40 años, tiene muy claro lo que quiere: mantenerse lo más lejos posible de los reflectores cuando se trata de su vida personal.

Aunque es la cara que todos identifican como Black Widow en Los Vengadores, la actriz de Hollywood ha logrado mantener una vida privada que parece sacada de un tiempo en el que la privacidad era una opción.

Con una carrera que la ha visto brillar en papeles icónicos y adaptarse a cada cambio del entretenimiento, Scarlett no se ha quedado ahí. Con su productora These Pictures, se ha lanzado al ruedo como directora y productora, buscando no solo ser la estrella en pantalla, sino también detrás de ella.

Y si bien su vida familiar sigue siendo un territorio vedado para las cámaras, lo cierto es que Scarlett ha encontrado el equilibrio perfecto entre el brillo de Hollywood y la tranquilidad de su privacidad.

En una entrevista para InStyle, Johansson compartió algunas claves de su éxito y su concepto para desarrollar su vida en privado (InStyle)

De Hollywood a la producción cinematográfica

Con una carrera que abarca tres décadas, Scarlett Johansson no solo fue una de las actrices más taquilleras de todos los tiempos, sino que supo redirigir su carrera hacia nuevos horizontes. En 2017, fundó su propia productora, llamada These Pictures, un movimiento que le permitió tener más control sobre los proyectos en los que se involucraba.

“Mi ética de trabajo viene de ser una actriz desde niña”, explicó Johansson, quien comenzó su carrera a los 8 años. Este camino le enseñó la importancia de la preparación y el respeto, valores que ahora traslada al mundo de la producción.

Su debut como directora está por llegar con Eleanor the Great, una película protagonizada por la veterana actriz June Squibb, un proyecto que demuestra su evolución profesional hacia una faceta más creativa.

Scarlett Johansson reconoció también que “lo más gratificante de este nuevo rol fue aprender a manejar todo el proceso detrás de la cámara, desde la mezcla de sonido hasta la edición final”. Para la artista, este paso representa un crecimiento continuo, una forma de seguir aprendiendo y desafiándose a sí misma.

La actriz estadounidense tuvo una exposición mediática temprana. Actualmente valora y busca preservar el anonimato de sus hijos, protegiéndolos de las presiones externas (Archivo)

Decisión de no participar en redes sociales

A lo largo de su carrera, la intérprete fue una de las pocas figuras públicas que mantuvo una distancia considerable de las redes sociales, algo que en la era digital es casi una anomalía.

A pesar de las múltiples presiones para unirse a plataformas como Instagram, donde otras celebridades construyen marcas personales y se relacionan directamente con sus seguidores, Johansson fue firme en su negativa.

“Creo que va en contra de mis valores fundamentales”, fundamentó. Y agregó: “Si fuera alguien que realmente disfrutara de las redes sociales, podría subirme al carro. Pero no lo soy”.

La actriz destacó el impacto que este tipo de relaciones parasociales puede tener en la vida de los individuos, un tema que también la preocupa como madre y que “no quiere para sus hijos”.

El lado privado de Scarlett Johansson

A pesar de su éxito, Johansson es conocida por su vida privada tan reservada como su presencia en redes sociales. A lo largo de los años, logró mantener la privacidad de su familia, especialmente en lo que respecta a sus hijos.

Sobre esto, aseguró convencida: “La anonimidad de mis hijos es muy importante para mí”. En ese sentido, Scarlett, que fue una niña estrella, entiende lo que implica ser constantemente observada y no desea que sus hijos experimenten esa misma presión.

Aun así, no es completamente inaccesible. “Si alguien me conoce, sabe que soy una persona que comparte mucho”, aclaró, haciendo referencia a su inclinación por hablar abiertamente sobre diversos aspectos de su vida personal. Aunque siempre se desenvuelve dentro de los límites que ella misma establece.

Scarlett Johansson combina su carrera con estar presente en la vida familiar junto a su esposo Colin Jost y sus hijos (REUTERS)

Reflexiones personales y familiares

La actriz también reflexionó sobre el equilibrio entre su carrera profesional y su vida personal. Junto a su esposo, el comediante Colin Jost, y sus dos hijos, Johansson encontró una manera de sobrellevar las exigencias de una carrera en Hollywood sin sacrificar la familia.

Durante el reportaje con InSyle, comentó cómo luego de días de trabajo intensivo, llega a casa para compartir con su familia y descansar. A pesar de la fama, Scarlett compartió su visión: “Quiero poder moverme por el mundo como quiera, ir a comprar mis cosas sin que me reconozcan”.

La incursión empresarial de Johansson con The Outset ofrece cuidado de piel efectivo y accesible (InStyle)

Su empresa de belleza: un proyecto alternativo

Más allá de su carrera en el cine y la televisión, Johansson hizo incursiones en el mundo del emprendimiento con The Outset, una línea de cuidado de la piel que se aleja de la típica marca de celebridad.

La idea detrás de su firma es crear productos efectivos y accesibles, basados en las necesidades personales de Johansson para su propia piel sensible.

Aunque la actriz sea cara visible de la marca, ella misma enfatiza que el éxito de la empresa no depende de su fama, sino de la calidad de los productos. “Lo que pongo ahí es la verdad”, declaró sobre los productos que lanzó en 2022, diseñados para personas con piel sensible.

A pesar de ser una marca que surgió durante la pandemia, The Outset logró conectar con los consumidores, sorprendiendo por la calidad y autenticidad que presenta