Michael Caine recordó que la transformación de Heath Ledger como el Joker lo dejó “aterrorizado”

Michael Caine aseguró que se sintió aterrorizado al ver a Heath Ledger como el Joker. (Mike Marsland/WireImage. Warner Bros)

Michael Caine compartió algunos de sus recuerdos durante su experiencia filmando la popular cinta The Dark Knight y dio algunos detalles sobre lo que pensaba del aspecto de Heath Ledger en su libro de memorias Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life.

A sus 92 años, el actor británico reflexionó sobre el rodaje de la icónica película de Christopher Nolan, en la que Christian Bale interpretó a Batman mientras que el fallecido actor encarnó a un Joker que dejó una huella imborrable en la historia del cine.

“Era un tipo encantador, muy amable y modesto”, dijo sobre Ledger, quien falleció el 22 de enero de 2008 a los 28 años. Un informe toxicológico reveló que su muerte fue causada por una mezcla fatal de medicamentos recetados.

Michael Caine afirmó que Heath Ledger era una persona encantadora. (Barry King/WireImage)

Sin embargo, Michael Caine contó que ver a Heath Ledger transformado en el Joker una vez que el equipo de maquillaje y vestuario terminaba su trabajo fue sorprendente, por lo que afirmó que verlo actuar como el villano de cómics fue “absolutamente aterrador”.

“El maquillaje corrido, el cabello desordenado, la voz extraña. Fue escalofriante. La primera vez que lo vi en acción, me dejó absolutamente pasmado; me aterrorizó”, confesó.

El actor australiano, recordado también por su papel en Brokeback Mountain, describió su versión del Joker como un “payaso psicópata, asesino en masa, esquizofrénico y sin empatía” en una entrevista con The New York Times.

Durante esa conversación, la celebridad admitió que la intensidad del papel le había afectado incluso en su descanso, pues le costaba dormir bien.

Michael Caine se quedó atónito al ver la actuación de Heath Ledger como el Joker. (Warner Bros.)

Cabe destacar que la interpretación de Heath, que le valió un Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto en 2009, también sirvió de inspiración para sus compañeros de reparto. “Nos obligó a elevar nuestro nivel. Su actuación fue extraordinaria”, señaló.

Por si fuera poco, e legendario actor británico reconoció que la muerte de la estrella de 10 cosas que odio de ti fue un golpe devastador para él, pues aseguró que al enterarse del fallecimiento del actor fue “absolutamente horrible”.

“Aún me entristece pensarlo. Heath tenía solo 28 años cuando falleció. A esa edad, ni siquiera había hecho Zulu. Imaginar todo lo que podría haber logrado es desgarrador. Su muerte nos dejó a todos conmocionados y convirtió la promoción de la película en algo mucho más intenso, porque todos los periodistas querían hablar sobre su fallecimiento”, señaló.

Sin embargo, Michael Caine, quien ha ganado dos premios Oscar a lo largo de su carrera, consideró que el trabajo de Heath Ledger en The Dark Knight fue “una actuación para la historia” y su interpretación del Joker será recordada por generaciones.

“Aunque su carrera fue demasiado corta, creo que será recordado como un gran actor”, concluyó.

Andrew Garfield recordó que Heath Ledger se veía muy confiado después de grabar 'Batman'. (Sony Pictures Classics)

Heath Ledger predijo el éxito de “Batman: The Dark Knight”

Andrew Garfield reveló durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, que mientras filmaban juntos el El imaginario mundo del Doctor Parnassus (2009) con Heath Ledger, este le aseguró que Batman: The Dark Knight era realmente buena y se mostró “muy confiado” de su interpretación.

Aunque, el australiano no pudo ver su trabajo en pantalla, ya que el actor murió seis meses antes del estreno de la cinta dirigida por Christopher Nolan.

“Él acababa de terminar de filmar The Dark Knight y se veía orgulloso al respecto. Le pregunté, ‘¿Cómo te fue?’ y él me dijo: ‘Sí, está realmente buena’”, contó Garfield.

Por si fuera poco, la estrella de El sorprendente Hombre Araña contó que Ledger tenía un carisma especial en los sets de grabación.

Además, destacó cómo el fallecido actor alentaba a sus compañeros a disfrutar del proceso: “Era libre, salvaje y peligroso, de una forma inspiradora y espontánea. Antes de cada toma, o al menos una por escena, decía: ‘Vamos a divertirnos con esta”, recordó.