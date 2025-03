Lisa de BLACKPINK reveló su único arrepentimiento al conocer a Justin Bieber por primera vez

Lisa recordó la primera vez que vio a Justin Bieber en persona. (Créditos: Reuters. The Grosby Group)

La estrella de BLACKPINK, Lisa, confesó que tuvo un pequeño arrepentimiento en su primer encuentro con Justin Bieber. En una entrevista con The Guardian el pasado 23 de marzo, la cantante de 27 años reveló cómo se sintió al conocer al interprete años atrás.

La famosa compartió que “Baby”, el éxito del artista de 31 años de 2010 junto a Ludacris, es la única canción cuya letra conoce de memoria. Sin embargo, la estrella de K-pop lamenta no haber aprovechado la oportunidad para expresarle su admiración.

“Creo que todo el mundo era fan de Bieber cuando era joven. Lo conocí hace unos años, pero solo para un rápido saludo. No le dije cuánto lo amaba porque soy muy tímida”, confesó.

Lisa recordó que no pudo hablar con Justin Bieber por su timidez. (Créditos: Reuters/Backgrid/The Grosby Group)

Durante la entrevista, Lisa también habló sobre su amor por la música de Rihanna y reveló que su canción favorita para animar una fiesta es “Work”.

Además, recordó con entusiasmo el momento en que pudo conocer a la artista de Barbados. “A ella sí le dije cuánto la amo”, aseguró.

El 2025 ha sido un año histórico para la cantante tailandesa, quien se convirtió en la primera artista de K-pop en actuar en los premios Oscar.

Lisa subió al escenario junto a Doja Cat y RAYE para interpretar un medley de canciones de la saga James Bond, incluyendo “Live and Let Die” de Paul McCartney y Wings.

Doja Cat, por su parte, interpretó “Diamonds Are Forever” y RAYE, “Skyfall” de Adele.

Además de su impresionante actuación en los Oscar, Lisa lanzó su primer álbum en solitario, Alter Ego, el pasado 28 de febrero. El disco incluye colaboraciones con artistas de renombre como Doja Cat, Rosalía, Tyla y Megan Thee Stallion.

Lisa lanzó su álbum en solitario 'Alter Ego', que incluye colaboraciones con otros artistas. REUTERS/Carlos Barria

En una entrevista con Billboard en noviembre de 2024, la cantante destacó la diversidad de influencias en su trabajo. “Lo tengo todo. Creo que la gente se sorprenderá de lo capaz que soy en diferentes estilos”, afirmó.

El creador de “The White Lotus” admitió que no conocía a Lisa de BLACKPINK

El creador de The White Lotus, Mike White reveló recientemente en una entrevista más detalles sobre el proceso de selección de Lisa, integrante de BLACKPINK, para la tercera temporada de la exitosa serie de HBO.

De acuerdo con el director no sabía que la cantante tenía tanta fama y aseguró que inicialmente tuvo dudas sobre su incorporación, debido al impacto mediático que podría generar

“Para ser honesto, no conocía BLACKPINK. No soy un aficionado al K-pop, así que lo siento. Escuché que estaba interesada y supe, por los comentarios del equipo, lo importante que era. Me pregunté si la serie realmente necesitaba ese tipo de atención y si su presencia podría traer problemas de seguridad en el set”, explicó.

Mike White afirmó que no sabía quien era Lisa antes de su audición. (HBO/Max)

Sin embargo, Mike White admitió que su percepción cambió por completo tras la audición de Lisa, ya que además de elogiar su personalidad, contó que quedó impresionado con sus habilidades para la actuación, a pesar de que esta serie es su debut como actriz.

“Fue encantadora. No podría haber sido una mejor actriz. Fue fácil trabajar con ella, divertida, un poco alocada y muy relajada. Fue un placer. Pensé, ‘Bueno, quizás deberíamos elegir a Lisa’. Desde entonces, ha sido obvio que teníamos que hacerlo. Ha traído mucha atención al programa y ha sido una gran embajadora. Además, fue una gran compañera de trabajo y sin duda volvería a trabajar con ella”, expresó.

Por otra parte, el director también destacó que no es común ver a una superestrella de la música hacer una transición tan natural a la actuación, pues en ocasiones las producciones eligen a este tipo de artistas solo por la atención mediática en lugar de su talento.

Mike White elogió la capacidad actoral de Lisa. (HBO/Max)

“No suelo hacer este tipo de elecciones porque a veces parecen ‘stunt casting’ (selección de reparto basada en la fama más que en el talento). Pero su audición fue la mejor, y sentí que sería irrespetuoso no darle la oportunidad, tanto a ella como a Tailandia”, señaló.