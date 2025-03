La cantante de música indie Lucy Dacus se sincera: “No puedo creer que este sea el trabajo”

"Best Guess" es una canción de Lucy Dacus que aborda la incertidumbre del amor y el futuro. Con un tono suave y melancólico, Dacus canta sobre aceptar la impermanencia de las relaciones, abrazando la incertidumbre y el cambio como una parte natural de la vida (Lucy Dacus)

Lucy Dacus, una de las voces más representativas del indie actual, está en medio de un proceso de vulnerabilidad y asombro mientras da los últimos toques a su cuarto álbum en solitario, Forever Is a Feeling.

La cantante se sincera en una entrevista con The New Yorker sobre el desafío de compartir su música más personal y cómo este proceso creativo la llevó a confrontar sus emociones más profundas. A lo largo de la conversación, Dacus revela cómo el hecho de exponer sus vivencias a través de la música se convierte en un acto de liberación y reflexión​.

El proceso de creación de Forever Is a Feeling

En la entrevista con The New Yorker, Dacus explica que Forever Is a Feeling es un álbum profundamente personal, donde aborda las complejidades del amor, tanto en su lado doloroso como en el más dulce.

Según detalla, el álbum trata en parte sobre reconocer que “las cosas no son para siempre” y que, a pesar de los altibajos emocionales, la libertad puede encontrarse en la aceptación de la transformación constante de las vidas. Dacus describe el proceso creativo como algo abrumador, pero también profundamente gratificante.

“Cada día, simplemente me siento como, ‘No puedo creer que este sea el trabajo. Solo abrirme y regalarlo’”, afirma Dacus, haciendo énfasis en la tensión que siente entre su deseo de ser auténtica y la incomodidad de abrir su vida a los demás​.

Lucy Dacus es una destacada cantante y compositora de indie, conocida por su voz única y sus letras íntimas que exploran el amor, la identidad y el cambio. Es miembro de la banda Boygenius y logró gran reconocimiento por su trabajo en solitario (REUTERS/Jeenah Moon)

Vulnerabilidad y exposición en la música

A lo largo de la conversación, Dacus también comparte su sensación de vulnerabilidad al poner su música a disposición del público.

Según cuenta en The New Yorker, aunque escribir sobre temas tan personales le resulta doloroso, también le ofrece una oportunidad para explorar y comprender mejor su propia experiencia. “Hace que mi estómago me duela. Fue increíble escribirlo. Pero ahora, a punto de compartirlo, podría vomitar”, afirma Dacus​.

La relación con la privacidad y los seguidores

En relación con su vida personal, Dacus menciona cómo la creciente atención de los seguidores, especialmente sobre su relación con la también cantante y ex compañera de banda Julien Baker, intensificó la presión sobre ella. Según explicó en The New Yorker, tuvo que lidiar con una “narrativa” construida por su audiencia que a veces se siente “fácilmente amenazada”.

Sin embargo, aclaró que estuvo trabajando para no reforzar esa narrativa, lo que según el medio refleja su esfuerzo por mantener la privacidad de aspectos importantes de su vida personal, aunque también los comparte a través de sus canciones​.

Lucy Dacus y Julien Baker mantienen una relación personal y profesional estrecha. Aunque mantuvieron su vida privada en relativo silencio, sus letras reflejan la conexión profunda entre ellas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La evolución de la fe y la identidad

La religión fue otro tema crucial en la vida de Dacus, y se refleja en sus letras. Criada en una familia cristiana conservadora, la cantante revela cómo su relación con Dios cambió con el tiempo. Dacus explicó que su visión de Dios creció a medida que se liberaba de los límites establecidos en su infancia, lo que le permitió comprender mejor su identidad sexual.

“De niña, sentía que desear cosas estaba mal. Era algo del cuerpo, de la carne. Pero aprender a estar bien con desear cosas es grande. Eso no está mal, eso es la vida”, asegura Dacus, detallando cómo su relación con la fe influyó en su desarrollo personal​.

El éxito con Boygenius y su impacto

Aunque Boygenius, el supergrupo formado junto a Phoebe Bridgers y Julien Baker, alcanzó una popularidad sin precedentes con su álbum The Record (2023), Dacus subraya que su carrera en solitario sigue siendo una parte fundamental de su identidad artística.

Según detalló en The New Yorker, el grupo logró un éxito “sísmico”, con varias nominaciones y premios Grammy, pero ella mantiene un enfoque equilibrado en su carrera individual, sin dejar que el éxito de Boygenius eclipse su propio proceso creativo. “Me siento desconectada. También siento que esto podría irse en un segundo. Porque, si puede aparecer en un segundo, puede irse en un segundo”, afirmó Dacus​.

"Not Strong Enough" de Boygenius es una canción que explora la vulnerabilidad y la inseguridad en una relación, reflejando la lucha interna de no sentirse lo suficientemente fuerte para mantenerla (boygenius)

El amor como tema central de su música

El amor, en sus diversas formas, fue una constante en la música de Dacus. En Forever Is a Feeling, la cantante explora tanto la dulzura como la dolorosa incertidumbre de las relaciones románticas. Una de las canciones más emotivas del nuevo álbum, “For Keeps”, aborda la dificultad de amar a alguien que no está disponible para uno.

Según Dacus, esta canción captura algo sobre la fragilidad del amor: “Pero aún te extraño cuando estoy contigo / Porque sé que no estamos jugando por siempre,” canta en una de las líneas más devastadoras de la canción tal y como detalló The New Yorker​.

A lo largo del álbum, la cantante reflexiona sobre las complejidades del amor, la ausencia y la permanencia, destacando cómo estos sentimientos pueden ser tan únicos como universales al mismo tiempo.

El amor es un tema recurrente en la música de Lucy Dacus, quien lo aborda con una mirada honesta y profunda, explorando sus emociones más complejas, tanto de alegría como de sufrimiento (@lucydacus)

La decisión de tomar un descanso con Boygenius

Finalmente, Dacus reflexiona sobre la decisión de Boygenius de tomarse un descanso tras su primer tour mundial, a pesar del éxito masivo de la banda. En la entrevista, explica cómo, aunque fue difícil decir no a más dinero y más atención, la decisión fue tomada pensando en la preservación de la amistad y la energía del grupo.

“Decidimos tomar un año de descanso, no porque no amemos lo que hacemos, sino porque sabíamos que era lo mejor para todos,” explicó Dacus, resaltando la importancia de proteger su relación con Baker y Bridgers, tanto en lo personal como en lo profesional​.

El arte como proceso de autodescubrimiento y liberación

A través de sus experiencias personales y su música, The New Yorker concluye afirmando que Lucy Dacus sigue demostrando que la vulnerabilidad no solo es un acto de valentía, sino también una forma poderosa de conectar con su audiencia. En Forever Is a Feeling, Dacus ofrece un testimonio de sus vivencias más profundas, mostrando que el arte, aunque doloroso y desafiante, puede ser una herramienta de liberación personal y colectiva​.