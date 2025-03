Belleza real, alimentación consciente y amor propio: los consejos de Heidi Klum para enfrentar el paso del tiempo

Heidi Klum destaca la importancia de aceptar los cambios naturales del cuerpo en el envejecimiento (REUTERS)

Heidi Klum, con 51 años, se muestra como un modelo de aceptación y adaptación al paso del tiempo. A lo largo de su vida, la supermodelo aprendió a apreciar los cambios que conlleva el crecer, más allá de los aspectos físicos.

En una entrevista reciente con Harpersbazaar, Klum expresó que, aunque no se trata tanto de amarse más con el paso de los años, sí aprendió a valorar las transformaciones naturales del cuerpo. “No se trata tanto de quererme más, sino de apreciar el cambio”, afirmó, destacando que los “michelines” y el aumento de peso son parte de ese proceso que no le preocupa.

Además, compartió cómo el envejecimiento le sorprendió en aspectos como la pérdida de visión: “Cuando cumplí 40, mi vista empeoró de la noche a la mañana”, confesó. Para Klum, la clave está en abrazar estos cambios con naturalidad, sabiendo que son parte del ciclo de la vida​.

Rutina de belleza y productos favoritos

La modelo simplifica su rutina de belleza con herramientas prácticas como una afeitadora eléctrica (REUTERS)

En cuanto a su rutina de belleza, Heidi Klum fue muy abierta sobre sus preferencias y el paso del tiempo. A medida que creció, optó por simplificar su régimen de cuidado personal.

En sus propias palabras, “cuanto mayor me he hecho, más perezosa me he vuelto”. Entre sus herramientas favoritas, destacó una afeitadora eléctrica, que le facilita su cuidado personal diario sin necesidad de crema de afeitar. Klum dijo que prefiere usarla mientras mira televisión o en su baño, lo que le permite optimizar su tiempo sin complicarse demasiado​.

En términos de productos para el cuidado de la piel, Klum aseguró que, con el paso del tiempo, su piel necesita más nutrición, por lo que cambió a cremas más enriquecidas.

Reflexiones sobre la alimentación y el bienestar

Klum elige alimentos cocidos y ricos en fibra para mejorar la digestión a lo largo de los años (REUTERS)

La alimentación es otro pilar fundamental en la vida de Heidi Klum, tanto para su salud como para su belleza. Desde joven, consideró que una dieta saludable es crucial para mantener el bienestar físico y la apariencia.

En este sentido, la supermodelo se dedicó a cocinar y preparar alimentos que nutren su cuerpo. “La comida no es solo algo que sabe bien”, reflexionó Klum, haciendo hincapié en que lo que comemos impacta directamente en cómo nos sentimos y cómo luce nuestra piel, cabello y uñas.

A lo largo de los años, ajustó su dieta, prefiriendo alimentos cocidos, como sopas de caldo de huesos o sopa de pollo, por encima de los crudos, ya que considera que son más fáciles de digerir​.

La relación de Heidi Klum y Tom Kaulitz impulsa su bienestar y vitalidad diaria (REUTERS)

En cuanto a su consumo de pan, Klum disfruta de variedades más ricas en fibra, como el pan negro o pumpernickel, típico de su Alemania natal. Además, se enfocó en mejorar su digestión masticando más y de manera más consciente, lo cual también tiene beneficios para su salud intestinal​.

Importancia del amor y la vida personal

Heidi Klum también atribuye parte de su bienestar y vitalidad a su vida personal, en especial al amor que siente por su marido, Tom Kaulitz. La supermodelo destacó lo importante que es estar “súper enamorada”, lo que, según ella, contribuye a su sensación de juventud y energía.

La relación con Kaulitz, quien es 16 años más joven que ella, fue un factor clave en su felicidad. Klum y Kaulitz celebraron su sexto aniversario de matrimonio, y la supermodelo asegura que la conexión con su esposo fue un motor de motivación en su vida, tanto personal como profesional​.

Klum educa a sus hijos sobre alimentación consciente como base para una vida saludable (REUTERS)

Consejos sobre la maternidad y la transmisión de hábitos saludables

Como madre de tres hijos, Heidi Klum intentó transmitirles hábitos saludables, especialmente en relación con la alimentación. Klum mencionó que sus hijos crecieron viéndola cocinar y siempre le preguntaban por qué sus amigos no comían de la misma manera.

La supermodelo utilizó esta oportunidad para enseñarles que la comida es “combustible” para el cuerpo, la piel y el cabello. Para ella, la lección principal es que lo que comemos tiene un impacto directo en cómo nos sentimos por dentro, lo que a su vez se refleja por fuera​.

Este enfoque de alimentación consciente y balanceada fue parte de su rutina diaria, no solo como un hábito personal, sino también como una enseñanza importante para la siguiente generación.