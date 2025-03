Quién es Imogen Faith Reid, la actriz que da vida a Natalie Grace en ‘Good American Family’

Imogen Faith Reid obtuvo su primer protagónico en la televisión con 'Good American Family'. (Créditos: Insagram/Imogen Faith Reid. YouTube/Hulu)

El intrigante caso de Natalie Grace, la huérfana ucraniana adoptada por una familia en Estados Unidos, ha cautivado a la audiencia en los últimos años. Ahora, la historia será dramatizada en la nueva serie de Hulu, Good American Family, con la actriz Imogen Faith Reid en el papel principal.

Imogen Faith Reid es una actriz originaria del Reino Unido que, aunque Good American Family marca su debut protagónico en televisión, ya ha trabajado en la industria del entretenimiento como doble de cuerpo y extra en diversas producciones. Su experiencia incluye proyectos como The One and Only Ivan (2020), The Third Day (2020), The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022) y The Famous Five (2024).

Además, ha aparecido en otras grandes producciones como Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) y la tercera temporada de The Witcher en 2023. La artista mide 1.29 metros, según la página web de su agencia de talentos, Oh So Small. En mayo de 2024, la famosa celebró su cumpleaños número 27 y compartió un emotivo mensaje en Instagram.

Imogen Faith Reid cumplió 27 años en 2024 (Instagram/Imogen Faith Reid)

“Cumplí 27 años y esto ya se está volviendo un poco serio, no me gusta envejecer más. Pero no puedo decirles lo agradecida que estoy de haberlo celebrado con las mejores personas. Gracias a todos los que hicieron mi cumpleaños TAN especial”, escribió.

En la misma publicación, Imogen Faith Reid expresó su gratitud por formar parte de Good American Family, destacando el vínculo que creó con el equipo de producción: “Realmente me siento tan querida por mi familia de TV esta experiencia es realmente la mejor que he tenido, estoy tan agradecida de poder ser parte de ella y honestamente no quiero que esto termine en absoluto y soy muy afortunada de haber tenido a mi hermana allí para ayudarme a celebrar”, señaló

En agosto de 2024, la actriz anunció que había finalizado el rodaje de Good American Family y compartió su emoción en redes sociales, destacando lo significativo que fue para ella interpretar a Natalie Grace.

Imogen Faith Reid compartió su emoción por protagonizar 'Good American Family' (Instagram/Imogen Faith Reid)

“No puedo creer que acabo de filmar mi primera serie de televisión y que, casualmente, interprete a la protagonista. ¡Esta experiencia ha sido, sinceramente, la mejor que he tenido! Todas las personas me apoyaron muchísimo y recuerdo estar súper nerviosa el primer día, ya que todo era nuevo para mí”, afirmó.

Incluso, la gradeció al equipo por su apoyo y recordó cómo al inicio estaba nerviosa por asumir un papel tan desafiante. También dedicó unas palabras especiales a los creadores de la serie por haber confiado en ella para dar vida a Natalie

“Esta historia es para Natalie Grace. Gracias y los extraño a todos, aunque solo ha pasado un mes desde que terminamos. Gracias a todos por ser siempre los mejores cada día, por aguantarme cantar y cantar conmigo, por bailar conmigo en el set cuando hacía mis zoomies y por hacerme sentir siempre tan querida y especial,”, escribió.

Imogen Faith Reid aseguró que está muy agradecida por interpretar a Natalie Grace (Instagram/Imogen Faith Reid)

Sobre la serie ‘Good American Family’

Good American Family es una dramatización basada en hechos reales que sigue la historia de una pareja del Medio Oeste estadounidense que adopta a una niña con una rara forma de enanismo. Sin embargo, con el tiempo comienzan a cuestionar su edad y su verdadero origen.

Según la sinopsis oficial de Hulu, la serie se narrará desde múltiples puntos de vista para reflejar las versiones contrastantes de los personajes centrales. En medio de la controversia, la joven protagonista lucha por enfrentar su pasado y definir su futuro, mientras el caso se convierte en un fenómeno mediático y judicial.

Los dos primeros episodios de Good American Family se estrenarán el 19 de marzo de 2025 en Hulu a la medianoche, con nuevos episodios cada semana hasta el final de temporada programado para el 30 de abril.

Good American Family se estrenará en Hulu a partir del 19 de marzo. (Disney)