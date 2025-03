Los festivales de cine en Cannes y Venecia: grandes expectativas y estrategias para 2025

Cannes sigue liderando con filmes del cine de autor mientras Venecia fortalece su atractivo para grandes producciones. La temporada anterior, "Anora" fue presentada en el evento de Francia (REUTERS)

Todos los años, tanto el festival de cine de Cannes como el de Venecia se consolidan como las plataformas de lanzamiento más influyentes de la industria. Más allá de su prestigio histórico, en la actualidad representan un paso casi obligatorio para las producciones que aspiran a la temporada de premios. En 2024, cinco de las películas nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Película tuvieron su debut en estos certámenes.

La revista Deadline compartió detalles sobre la programación de 2025, que se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, aunque con una tendencia llamativa: muchas grandes producciones optarán por estrenos durante el segundo semestre en lugar de aprovechar el escaparate de Cannes.

El festival de Venecia ganó peso frente a Cannes como estrategia para producciones aspirantes a grandes premios (AP)

Cannes y Venecia: escenarios clave del cine mundial

Ambos festivales demostraron ser más que vitrinas de exhibición. Su impacto se refleja en la creciente relación con la Academia de Hollywood y en la visibilidad que otorgan a las películas presentadas en sus secciones principales.

Mientras Cannes sigue siendo el evento más prestigioso en términos de cine de autor, Venecia fortaleció su perfil internacional en los últimos años al atraer producciones de grandes estudios que buscan posicionarse de cara a los premios.

Para 2025, se espera que la dinámica se mantenga: Cannes presentará una combinación de cine independiente y estrenos de gran escala, mientras que Venecia servirá de trampolín para producciones con aspiraciones comerciales y artísticas. No obstante, una de las grandes incógnitas es qué títulos decidirán esquivar el evento francés y reservar su estreno para la segunda mitad del año.

Cannes 2025: estrenos en la mira

Uno de los mayores atractivos de Cannes es la inclusión de superproducciones capaces de atraer la atención mediática. Este año, una de las grandes posibilidades es Misión Imposible: Sentencia final, protagonizada por Tom Cruise. Su estreno en Francia está previsto para el 21 de mayo, lo que coincide con la segunda semana del festival. Aunque aún no está confirmada su participación, el precedente de Top Gun: Maverick (2022) —donde Cruise recibió una gran ovación— refuerza la posibilidad de que el actor regrese a la Riviera.

Superproducciones como la nueva entrega de "Misión Imposible: Sentencia Final" contemplan su estreno durante el Festival de Cannes (Paramount Pictures)

Por otro lado, varios títulos de alto perfil ya descartaron su presencia en Cannes. Entre ellos se encuentran el filme de F1 protagonizado por Brad Pitt, la nueva versión de Superman de Warner Bros, la animación Elio de Pixar y 28 Años Después, secuela de 28 Días Después.

Películas con alta probabilidad de inclusión

A pesar de estas ausencias, la programación de Cannes contará con una selección robusta de cine de autor y propuestas innovadoras. Entre los títulos con mayores posibilidades de figurar en la alineación destacan Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch y Young Mothers de los hermanos Dardenne.

Otra de las producciones que despierta gran expectativa es The Phoenician Scheme, la nueva película de Wes Anderson. Con su estreno mundial programado para el 30 de mayo, encaja perfectamente en la agenda del festival. También se espera que la película alemana Amrum, tenga un lugar destacado en la selección oficial.

Películas como "Young Mothers" de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, destacan como uno de los potenciales títulos para ser incluido en la grilla de Cannes 2025 (REUTERS)

Cannes vs. Venecia: estrategias de estreno para el otoño

Aunque Cannes sigue siendo la primera opción para muchas películas, otros proyectos prefieren esperar a Venecia o incluso a festivales de otoño como Toronto o Nueva York. Entre los títulos que aún no definieron su destino se encuentran Die, My Love de Lynne Ramsay, The Lost Bus de Paul Greengrass y The Mastermind de Kelly Reichardt.

En el caso de Venecia, varias producciones parecen encajar mejor en su programación. After The Hunt de Luca Guadagnino, con un estreno ya fijado para octubre, tiene altas probabilidades de debutar en el Lido. También se espera que las producciones de Elon Musk Documentary y The Wave busquen un espacio en el festival italiano.

Netflix, que en 2024 tuvo una presencia más discreta en Venecia, podría recuperar protagonismo con títulos como Jay Kelly de Noah Baumbach, The Ballad Of A Small Player y posiblemente Frankenstein, la esperada adaptación de Guillermo del Toro.

Una de las producciones más esperadas en la plataforma de Netflix es la adaptación de "Frankestein", liderada por el cineasta Guillermo del Toro (Netflix)

Proyectos retrasados y ausencias notables

No todas las producciones previstas para 2025 llegarán a tiempo. Warner Bros retiró del calendario su proyecto sin título de Alejandro G. Iñárritu, que contaba con Tom Cruise en el reparto. Otro título que quedará relegado de los festivales es Marty Supreme, protagonizado por Timothée Chalamet y producido por A24, cuyo estreno está fijado para el 25 de diciembre.

Estos cambios evidencian la reconfiguración constante de la estrategia de lanzamiento que adoptan los grandes estudios cinematográficos, que buscan optimizar el impacto de sus películas en la industria y el público. Mientras que las producciones independientes buscar ser presentadas desde Cannes.

La alineación oficial del Festival de Cannes se revelará a mediados de abril, momento en el que se confirmarán cuáles de estas películas efectivamente estarán en la Croisette. Como ya se anunció, la actriz Juliette Binoche será la presidenta del jurado en Competencia, lo que anticipa una selección marcada por la diversidad y el cine de autor.