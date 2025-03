“Es raro descubrir que tu ídolo te odia”: Eddie Murphy reveló la mayor decepción de su carrera

Eddie Murphy recordó con frustración su trabajo junto a uno de sus ídolos (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Eddie Murphy, una de las figuras más prominentes de Hollywood desde la década de 1980, experimentó una de las mayores decepciones de su carrera al trabajar con su ídolo, Richard Pryor.

Según informó Spin Magazine, Murphy descubrió que Pryor no compartía el entusiasmo por su colaboración en la película Noches de Harlem.

Este proyecto, que marcó el debut de Murphy como director, no solo fue un fracaso en taquilla, sino que también dejó al actor con un sabor amargo al darse cuenta de que su ídolo no lo apreciaba como él esperaba.

Noches de Harlem, estrenada hace 36 años, fue un intento de Murphy por combinar su talento actoral con la dirección cinematográfica. La película, que narra la historia de dos amigos que manejan un club nocturno y enfrentan a gánsteres y policías corruptos, no logró el éxito esperado.

De acuerdo con Spin Magazine, Murphy no solo protagonizó la cinta, sino que también escribió el guion y se encargó de la dirección, un desafío que resultó ser más complicado de lo que había anticipado.

El medio Spin Magazine detalló que Murphy, en una conversación con el director Spike Lee, reflexionó sobre las razones del fracaso de la película.

El actor admitió que había trabajado con directores que admiraba, pero que muchos de ellos solo estaban interesados en hacer una película de Eddie Murphy para obtener ganancias. Esta percepción lo llevó a asumir múltiples roles en Noches de Harlem, una decisión que, según él, fue un error. “Llegas a un punto en el que nadie más te dice: ‘Oye, amigo, esto es un desastre, será mejor que lo dejes’”, confesó.

La experiencia de trabajar con Richard Pryor fue particularmente desalentadora para Murphy (Captura de video)

La experiencia de trabajar con Richard Pryor fue particularmente desalentadora para Murphy. Según publicó Spin Magazine, esperaba una colaboración enriquecedora, pero se encontró con una relación distante.

“Pensé que sería una verdadera colaboración, que podría trabajar con mi ídolo y que sería increíble. Pero Richard llegó al set, dijo sus líneas y se fue; no hubo ninguna colaboración. Richard no me quiere. De eso se trataba todo”, recordó Murphy en tono de desilusión.

Spin Magazine reportó que Murphy había idolatrado a Pryor durante años, al punto de tener más fotos de él que de Elvis Presley en su pared. La revelación de que su ídolo no lo quería fue un golpe duro.

A pesar de la decepción, Murphy reconoció que la única razón por la que Pryor participó en la película fue por el beneficio económico que le reportó.

Eddie Murphy hizo su primer y único trabajo como director de cine con esta película (Captura de video)

El medio Spin Magazine también destacó que Murphy, tras esta experiencia, decidió no volver a dirigir. La carga de asumir tantos roles en un solo proyecto y la falta de una colaboración genuina con Pryor le hicieron reconsiderar su futuro en la dirección cinematográfica.

“Entonces decidí juntar a Eddie Murphy, Richard Pryor y Redd Foxx en una película que no es exactamente una comedia. Fue la primera vez que escribí un guion completo. El problema fue que estaba asumiendo demasiados roles al mismo tiempo y todos por primera vez. No fue una experiencia agradable. Solo quería intentar dirigir para ver si podía hacerlo y descubrí que no puedo, así que no lo haré más” concluyó Murphy.

Noches de Harlem no solo representó un desafío profesional para Eddie Murphy, sino que también fue un momento de introspección personal. La película, que no logró replicar el éxito de sus anteriores trabajos como Un detective suelto en Hollywood y Un príncipe en Nueva York, dejó al actor con lecciones valiosas sobre la industria del cine y las complejidades de trabajar con ídolos.