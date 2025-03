Primer tráiler de “Lilo y Stitch”: así lucen los personajes del clásico de Disney en su versión de acción real

Lilo y Stitch están de vuelta en el primer tráiler oficial de su live action (YouTube/Disney Studios LA)

Disney ha lanzado el primer tráiler oficial de la comentada adaptación live-action de Lilo & Stitch, un vistazo a la nueva versión de la querida historia animada de 2002.

La película, dirigida por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On), llegará a los cines el 23 de mayo de 2025.

El clip, difundido este miércoles en redes sociales, reintroduce a los espectadores en la isla de Kauai, donde la pequeña Lilo (interpretada por Maia Kealoha) sueña con encontrar alguien con quien pasar el tiempo.

En un momento emotivo, se la ve mirando al cielo y diciendo: “Deseo un amigo. Un mejor amigo”.

Poco después, esa súplica parece hacerse realidad cuando un misterioso ser azul aparece en su vida: Stitch, un experimento alienígena diseñado para la destrucción.

La propuesta mezcla acción real y CGI para la recreación de las criaturas extraterrestres (Captura: Disney Studios)

Como en la versión animada, la relación entre Lilo y Stitch se construye sobre el concepto hawaiano de “ohana”, que significa familia. “A veces, la familia no es perfecta. Pero eso no significa que no sea buena”, dice Lilo en el tráiler, reafirmando uno de los mensajes centrales de la historia.

Sin embargo, Stitch no tarda en demostrar su naturaleza caótica. En el adelanto, se le ve causando estragos en la isla: choca un carrito de golf, arroja un CD a un auto en movimiento y destruye un castillo de arena.

La banda sonora del tráiler refuerza su carácter travieso con temas como “You’re the Devil in Disguise” de Elvis Presley y “Hawaiian Roller Coaster Ride”.

Stitch causa caos en la isla de Kauai y protagoniza varias escenas cómicas (Captura: Disney Studios)

Maia Kealoha, una joven actriz hawaiana de siete años, se estrena en el cine en el papel de Lilo, habiendo sido elegida tras un extenso proceso de audiciones. “Cuando descubrí que iba a ser Lilo, me quedé con la boca abierta, no podía creerlo”, contó Kealoha a PEOPLE. “Llamé a mi papá y le dije, ‘¡Lo hice, lo hice! ¡Soy Lilo!’”

Sydney Agudong interpreta a Nani, la hermana mayor y tutora de Lilo, mientras que Kaipo Dudoit da vida a David, el amigo cercano de Nani. Courtney B. Vance encarna al severo pero comprensivo trabajador social Cobra Bubbles.

En cuanto a los personajes alienígenas, Chris Sanders regresa para dar voz a Stitch, tal como lo hizo en la película animada original. Zach Galifianakis interpreta al excéntrico Dr. Jumba Jookiba, Billy Magnussen es el nervioso agente Pleakley y Hannah Waddingham presta su voz a la Gran Consejera de la Federación Galáctica.

Courtney B. Vance, actor de "61st Street", interpretará al personaje de Cobra Bubbles. (Captura: Disney Studios)

Además, Tia Carrere, quien dio voz a Nani en la versión animada, regresa en un nuevo papel como la trabajadora social Mrs. Kekoa, mientras que Amy Hill (quien interpretó a la Sra. Hasagawa en el original) también se une al elenco en el papel de un nuevo personaje llamado Tūtū.

Uno de los mayores retos de la producción ha sido la recreación de Stitch en CGI. A diferencia de los personajes animados en otras adaptaciones de Disney, como los siete enanitos de Blancanieves, la versión de Stitch en acción real parece mantenerse fiel a su diseño original.

Desde su primera aparición en la D23 Expo, el Stitch digital ha generado comentarios positivos por su apariencia. La recreación suma puntos considerando que conserva a su actor de voz original.

Chris Sanders regresa para dar voz a Stitch en esta versión de la película (Captura: Disney Studios)

Para la joven protagonista, actuar junto a un Stitch generado por computadora representó un desafío divertido que le hizo entrenar su “imaginación”.

Disney ha apostado fuertemente por las adaptaciones en acción real de sus clásicos animados. En los últimos años, ha llevado a la pantalla nuevas versiones de La Bella y la Bestia, El Rey León, Aladdín, Mulán y La Sirenita, con resultados mixtos en crítica y taquilla. Lilo & Stitch es la siguiente en la lista, seguida de Blancanieves en marzo de 2025 y Moana en 2026.