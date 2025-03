La razón por la que Scarlett Johansson evita tomarse selfies con sus fans en público

Scarlett Johansson afirmó que tiene un límite con sus fans a la hora de tomarse fotos con ellos. (REUTERS/Henry Nicholls)

Scarlett Johansson aclaró que no siempre está disponible para fotografías con sus seguidores. La estrella de Jurassic World Rebirth reveló en una entrevista con InStyle que, aunque acepta posar con fanáticos en estrenos de películas o eventos promocionales, no accede a tomarse selfies cuando la encuentran en su vida cotidiana.

Sin embargo, la actriz de 40 años afirmó que es consciente de que su postura no es popular entre las personas, por lo que algunos fans llegan a molestarse, pero la considera fundamental para establecer un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional.

“Realmente ofende a mucha gente. No significa que no aprecie a mis fans o que no me alegre verlos. Pero siempre les digo: ‘No estoy trabajando’. Y eso significa que no quiero ser identificada en ese momento y lugar contigo. Estoy haciendo lo mío”, afirmó.

Scarlett Johansson comentó que no se toma fotos con sus fans fuera de los eventos públicos. (REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con la celebridad, quien debutará como directora este año, prioriza su privacidad, especialmente para proteger la infancia de sus hijos. La famosa es madre de Rose, de 10 años, fruto de su relación con su exesposo Romain Dauriac, y de Cosmo de 3 años, a quien procreó con su esposo Colin Jost.

“Lo que pasa con ser una figura pública es que la idea de ser reconocible y celebrada se siente divertida, pero luego nunca puedes volver a guardarla en la botella. La realidad es que hay una pérdida enorme en eso, ¿sabes? Así que creo que preservar eso durante el mayor tiempo posible hasta que alguien decida, esa es la decisión que tomo en lo que respecta a mis hijos”, afirmó.

Scarlett Johansson aseguró que enfrentó mucha presión para unirse a Instagram

Scarlett Johansson dejó en claro que prefiere mantenerse desconectada de las redes sociales, pues reveló en una entrevista con InStyle que rechazó la solicitud de Universal Pictures para unirse a Instagram con el fin de promocionar su próxima película, Jurassic World Rebirth.

Scarlett Johansson reveló que Universal Pictures le pidió que abriera una cuenta de Instagram para promocionar la cinta 'Jurassic World Rebirth' Foto: Tw/JurassicWorld

Incluso la actriz de 40 años dijo que recientemente recibió un correo de la productora instándola a abrir una cuenta en Instagram en paralelo con el lanzamiento del filme. Sin embargo, la artista expresó sus dudas sobre si podría hacerlo sin perder su esencia.

“Recibí un correo electrónico de Universal que me decía: ‘Oye, ¿considerarías unirte a Instagram junto con el lanzamiento de Jurassic World: Rebirth?’. Recibo mucha presión para unirme a las redes sociales. ¿Hay alguna manera de poder hacer esto y ser fiel a mí misma? No sentía que pudiera”, confesó.

Por si fuera poco, la famosa explicó que su negativa a participar en redes sociales radica principalmente en su compromiso con la autenticidad, además de que publicar su vida en Internet no es algo que le llame mucho la atención.

Scarlett Johansson dijo que no le usta mucho navegar en redes sociales. (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Todo el trabajo que presento se basa en la verdad. Ese es el ingrediente clave. Así que si fuera una persona que realmente disfrutara de las redes sociales, podría sumarme sin dudarlo. Pero no lo soy. Y creo que la película tendrá éxito”, señaló.

Cabe destacar que a pesar de su ausencia en plataformas digitales, Scarlett Johansson es una de las pocas celebridades con su propia marca de belleza, The Outset. En la entrevista, recordó que su exsocia, Kate Foster, también la presionó para abrir una cuenta en Instagram, lo que la llevó a debatirlo con su terapeuta. Aún así, aparece ocasionalmente en la cuenta de Instagram de la marca de belleza, explicando que es “mínimamente invasivo”.

“Me acerqué lo suficiente como para hablarlo con mi terapeuta. Pensé: ‘Supongo que es algo que tengo que hacer. Pero va en contra de mis valores fundamentales. Creo que se trataba más bien de: ¿Cómo puedo expresar eso también? Porque hay tantas expectativas de eso”, reconoció.