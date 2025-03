Qué fue de la vida de los actores principales de Los Soprano

Tony Soprano es un mafioso de Nueva Jersey que enfrenta las dificultades de equilibrar su vida familiar con la dirección de una organización criminal

El 10 de enero de 1999, Los Soprano hizo su debut en HBO y cambió para siempre la historia de la televisión. La serie, creada por David Chase, siguió la vida de Tony Soprano, un jefe mafioso de Nueva Jersey que intentaba equilibrar su vida criminal con su familia y sus problemas de ansiedad.

Durante seis temporadas, obtuvo 21 premios Emmy, cinco Globos de Oro y dos Peabody Awards, y se consolidó como una de las ficciones más influyentes de todos los tiempos​.

Hace 26 años, una serie revolucionó la televisión con su retrato crudo de la mafia y la familia

Aunque el icónico final dejó a los espectadores con una de las escenas más debatidas de la televisión, el impacto de Los Soprano continuó.

Más de 17 años después del final de la serie en 2007, muchos de los actores que encarnaron a los Soprano han seguido caminos distintos en el mundo del espectáculo. Algunos continuaron en la televisión y el cine, mientras que otros optaron por una vida más discreta.

James Gandolfini (Tony Soprano)

Tony Soprano es el personaje principal de esta historia

James Gandolfini se convirtió en un ícono de la televisión con su interpretación de Tony Soprano, un personaje complejo que oscilaba entre la violencia de su vida criminal y sus intentos de ser un buen padre y esposo. Su papel le valió tres premios Emmy, tres premios SAG y un Globo de Oro​.

Después del final de la serie en 2007, Gandolfini continuó su relación con HBO, produciendo documentales como Alive Day Memories: Home from Iraq (2007) y Wartorn: 1861-2010 (2010)​.

También trabajó en películas como Killing Them Softly (2012), Zero Dark Thirty (2012) y The Incredible Burt Wonderstone (2013). Uno de sus últimos proyectos fue Enough Said (2013), donde compartió pantalla con Julia Louis-Dreyfus​.

Trágicamente, Gandolfini murió el 19 de junio de 2013 a los 51 años debido a un ataque al corazón mientras vacacionaba en Italia con su familia​.

James Gandolfini inmortalizó a Tony Soprano como uno de los personajes más complejos de la televisión. (Foto AP/Matt Sayles, archivo)

Su muerte conmocionó a la industria, y sus compañeros de Los Soprano han recordado su talento y generosidad a lo largo de los años.

Su compañera de elenco, Lorraine Bracco (Dr. Melfi) recordó en una entrevista con People en 2024: “Era un actor muy comprometido. Me quedaba mirando cómo hacía sus monólogos en una sola toma”​.

Edie Falco (Carmela Soprano)

Edie Falco ha demostrado que su talento va mucho más allá de la serie que la catapultó a la fama

Edie Falco interpretó a Carmela Soprano, la devota pero conflictiva esposa de Tony. Su actuación le valió tres premios Emmy, tres premios SAG y dos Globos de Oro​.

Tras Los Soprano, Falco protagonizó la exitosa serie Nurse Jackie (2009-2015), donde interpretó a una enfermera adicta a los analgésicos, papel que le valió otro Emmy​. Desde entonces, ha participado en numerosas producciones, incluyendo Horace and Pete (2016), Law & Order True Crime: The Menendez Murders (2017), Tommy (2020) y American Crime Story: Impeachment (2021), donde interpretó a Hillary Clinton​.

De Carmela Soprano a Nurse Jackie, Edie Falco consolidó su lugar como una de las actrices más aclamadas de la televisión (AP)

En el cine, Falco tuvo un papel en Avatar: The Way of Water (2022) y volverá para su secuela en 2025​.

A nivel personal, adoptó dos hijos y se mantiene alejada del estilo de vida de Hollywood. Recientemente, reveló en una entrevista con People, que intentó ver Los Soprano junto a Aida Turturro, pero no pudo seguir porque ver a James Gandolfini era demasiado doloroso​.

Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano)

La hija de Tony Soprano creció dentro y fuera de la pantalla

Jamie-Lynn Sigler, quien interpretó a Meadow Soprano, hija de Tony y Carmela Soprano, tuvo una carrera moderada en el cine y la televisión tras el final de la serie. Apareció en Entourage, Ugly Betty, Guys with Kids y Big Sky​.

Uno de los momentos más duros de su vida llegó en 2002, cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple, aunque no lo hizo público hasta 2016.

“Pasé muchos años con miedo, depresión y tristeza, pero aprendí a aceptar mi condición”, contó en una entrevista​ con People.

A los 20 años, Jamie-Lynn Sigler fue diagnosticada con esclerosis múltiple (Composición HBO/AFP)

Además, en el 2020, comentó en una entrevista con el pódcast “Work in Progress” que uno de los médicos de la producción de la serie Los Soprano le pidió que no contase su enfermedad. “Me dijo: ’creo que no debes decirle a nadie sobre esto, y no lo voy a anotar aquí’.

En lo personal, se casó con Cutter Dykstra en 2016 y tienen dos hijos​.

Aida Turturro (Janice Soprano)

Aida Turturro siguió trabajando en televisión con papeles en Brooklyn Nine-Nine, Law & Order: SVU y The Blacklist

Aida Turturro, quien interpretó a la hermana de Tony, Janice Soprano, ha mantenido una carrera activa en televisión. Ha tenido papeles en Brooklyn Nine-Nine, Law & Order: SVU, The Blacklist y What We Do in the Shadows​.

También ha trabajado junto a Edie Falco en Nurse Jackie y mantiene una gran amistad con ella​. A nivel personal, fue diagnosticada con diabetes tipo 2 durante Los Soprano, pero ha aprendido a controlar su salud en los últimos años​.

Michael Imperioli ( Christopher Moltisanti)

Michael Imperioli continuó su carrera en producciones como Life on Mars, Detroit 1-8-7 y, más recientemente, The White Lotus

Michael Imperioli, quien interpretó al problemático sobrino y protegido de Tony Soprano, ha tenido una carrera prolífica en la televisión y el cine tras Los Soprano.

En televisión, protagonizó las series Life on Mars (2008-2009) y Detroit 1-8-7 (2010-2011), aunque ambas fueron canceladas tras una temporada​.

También tuvo apariciones en Californication, Hawaii Five-0, Lucifer y Blue Bloods​. En 2022, se unió al elenco de The White Lotus, consolidando su presencia en la televisión de prestigio​.

Imperioli era uno de los personajes principales de esta legendaria serie (Reuters)

En cine, participó en The Lovely Bones (2009), Oldboy (2013), The Wannabe (2015) y One Night in Miami (2020), donde interpretó al entrenador de boxeo Angelo Dundee​. También narró la película precuela The Many Saints of Newark en 2021​.

Además, incursionó en la música con su banda Zopa, que lanzó su primer álbum La Dolce Vita en 2020​. En 2020, lanzó el pódcast Talking Sopranos junto a Steve Schirripa, donde analizaban cada episodio de la serie​.