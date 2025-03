Doechii fue nombrada Mujer del Año 2025 por Billboard, consolidando su impacto en la música global

"Anxiety" de Doechii explora de manera honesta y cruda los desafíos emocionales, consolidando a la rapera como una voz poderosa que fusiona vulnerabilidad con fuerza en su música (Doechii)

La artista Doechii será distinguida como Mujer del Año 2025 en el evento Billboard Women in Music, que se celebrará el 29 de marzo en el YouTube Theater de Hollywood Park, en Inglewood, California. La ceremonia será transmitida en vivo a través de VIZIO WatchFree+, ofreciendo acceso global a una noche dedicada a reconocer el talento femenino en la música​.

En 2023, Doechii fue galardonada con el Rising Star Award, un reconocimiento a las artistas emergentes con un impacto destacado en la industria. Según el informe de Billboard, con su nombramiento como Mujer del Año, se convierte en la tercera artista en la historia en pasar de Rising Star a este reconocimiento principal, siguiendo los pasos de Lady Gaga y Ariana Grande​.

Sobre su ascenso en la industria, Hannah Karp, directora editorial de Billboard, aseguró: “Después de recibir el Billboard Women in Music Rising Star Award en 2023, Doechii ganó rápidamente reconocimiento en la industria musical por su creatividad audaz y su impresionante talento”​.

Doechii, rapera de Tampa, Florida, se ha destacado por su estilo único y su capacidad para fusionar géneros, logrando premios como el Grammy y el título de Mujer del Año 2025 de Billboard (REUTERS/Mike Blake)

Premios y logros que consolidaron su carrera en 2025

Doechii obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Rap, un logro que hasta ahora solo Cardi B había alcanzado como mujer solista en la historia de la premiación. Según Billboard, este reconocimiento lo recibió gracias a su mixtape Alligator Bites Never Heal, el cual fue ampliamente elogiado​.

Su actuación en la gala de los Grammy, donde interpretó Denial Is a River y Catfish, fue calificada por Jason Lipshutz, editor de Billboard, como la mejor de la noche​.

Semanas después, su ascenso continuó con otro reconocimiento relevante. El 22 de febrero, fue distinguida en los NAACP Image Awards como Mejor Artista Nueva, reafirmando su impacto en la industria musical y su conexión con la comunidad afroamericana​.

De acuerdo con el informe de Billboard, su mixtape Alligator Bites Never Heal alcanzó el puesto 14 en el Billboard 200, consolidándose como una de las producciones más destacadas del año. Además, dos de sus canciones ingresaron al top 30 del Billboard Hot 100: What It Is (Block Boy) y Denial Is a River.

En 2025, Doechii consolidó su lugar en la música con un Grammy por Mejor Álbum de Rap y el premio a Mejor Artista Nueva en los NAACP Image Awards, destacándose como una de las artistas más influyentes del año (REUTERS/Mario Anzuoni)

Doechii y su impacto en el género urbano

El reconocimiento de Billboard a Doechii no solo destaca su éxito comercial, sino también su capacidad para romper barreras dentro del rap.

Tal y como explicó Hannah Karp, la artista se distingue por “su sonido que mezcla géneros y está redefiniendo lo que significa ser una innovadora en la industria musical”​.

Además, Billboard indicó que Doechii es la segunda rapera en recibir el título de Mujer del Año, después de que Cardi B lo obtuviera en 2020. También se convierte en la segunda artista nacida en Florida en recibir este reconocimiento, luego de Ariana Grande, quien fue premiada en 2018​.

"Denial Is a River" de Doechii se destaca por su mezcla de emoción cruda y lírica introspectiva, abordando temas de negación y autoconocimiento con una intensidad única que resuena profundamente con sus oyentes (Doechii)

Billboard Women in Music 2025: una gala de figuras influyentes

El evento estará conducido por Laverne Cox, reconocida por su participación en Orange Is the New Black, y contará con una serie de premiaciones que destacarán a otras artistas en diferentes categorías​.

aespa – Grupo del Año

Ángela Aguilar – Premio a la Artista Emergente

Erykah Badu – Premio Ícono

GloRilla – Premio Powerhouse

Gracie Abrams – Compositora del Año

JENNIE (BLACKPINK) – Premio Fuerza Global

Megan Moroney – Premio Rompedora de Reglas

Meghan Trainor – Premio a la Creadora de Éxitos

Muni Long – Premio Estrella Emergente

Tyla – Premio Impacto

Billboard extendió sus reconocimientos a nivel mundial con nuevos eventos fuera de Estados Unidos. En Italia, la artista ANNA fue nombrada Mujer del Año en la primera edición de Billboard Women in Music en el país. En Canadá, el título fue otorgado a Charlotte Cardin​.

La ceremonia Billboard Women in Music 2025 celebrará a las artistas más influyentes del año, con Doechii como galardonada principal, y contará con actuaciones de grandes figuras como aespa y Ángela Aguilar (REUTERS/Daniel Cole)

Un momento decisivo en la carrera de Doechii

Según Billboard, el título de Mujer del Año 2025 la posiciona como una de las figuras más influyentes en la música global. Sus premios, su éxito en las listas y su impacto en la escena urbana consolidan su legado en la industria.

El medio concluye afirmando que, este reconocimiento se suma a una carrera en ascenso, en la que continúa rompiendo esquemas y redefiniendo los límites del género​.