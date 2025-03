“Interpreté a una prostituta a los 12 años”: la perturbadora película de Brooke Shields que sus hijas han evitado ver

La película de 1978 abordaba el tema de la prostitución infantil. (Tiktok/BrookeShields)

“Definitivamente, ganaste este trend”, decía un comentario en TikTok en respuesta a un sencillo video publicado por la actriz Brooke Shields en febrero de este año. En el clip, la estrella sacaba a flote uno de los incidentes más “impactantes de su vida”, para sumarse a una tendencia viral en dicha red social.

“¡Qué divertida eres! - ¡Gracias, actué como prostituta en una película cuando tenía 12!”, escribió la artista en referencia a Pretty Baby, una provocadora película dirigida por Louis Malle que incluso sus hijas han evitado ver completa hasta el momento.

El filme se estrenó en Cannes en 1978 y fue una de las primeras experiencia de Shields en el cine. La adolescente ya trabajaba como modelo infantil desde que tenía uso de memoria, pero este proyecto tenía dimensiones superiores.

La acción estaba ambientada en Nueva Orleans, a principio del siglo XX. En el centro de la historia estaba Violet (Brooks), una niña de 12 años que fue criada en el prostíbulo donde trabajaba su madre, personaje interpretado por Susan Sarandon.

Brook Shields en la película "Pretty Baby", de 1978

El relato suma al fotógrafo Ernest J. Bellocq (Keith Carradine), quien llega al burdel para retratar a las trabajadoras sexuales. El hombre observa espantado el ritual de iniciación de Violet, en el que prácticamente se subasta su virginidad.

No obstante, la niña y el hombre que la supera en edad por más de veinte años comienzan una relación física y sentimental.

El título fue un éxito en el Festival Internacional de Cannes. Fue nominado para la Palma de Oro y ganó el Grand Prize técnico.

Otra fue la reacción en su lanzamiento comercial. La película fue censurada en varios países por la desnudez de la protagonista, que tenía en realidad 11 años al momento del rodaje. Aunque no había escenas gráficas, la idea de ver a una niña en las situaciones propuestas en Pretty Baby resultaba desagradable.

Pretty Baby - Brooke Shields y Keith Carradine (1978/Paramount Pictures)

Aunque la intención del director no fue romantizar la prostitución infantil, era inevitable que la actriz no viviera cierto riesgo al encarnar dicho rol a temprana edad.

Shields, en entrevistas previas, argumentó que no se sintió incómoda con la forma en que se manejó el contenido sexual por parte del director.

Sin embargo, sí fue un punto de quiebre que derivó en otros proyectos polémicos, como Endless Love o la famosa Laguna Azul. En todos ellos, además, la protagonista tenía que trabajar con actores mayores que ella.

El rodaje de “Pretty Baby”

“Cada detalle estaba bien cuidado. La investigación que se hizo en el vestuario, y teníamos uno de los mejores directores de fotografía en el mundo. La calidad de talento en ese set fue tal que nunca he vuelto a experimentar algo así”, comentó Brooke a NPR en 2023.

La grabación del proyecto duró cuatro meses. Al inicio, los productores deseaban a Jodie Foster en el papel principal, ya que había actuado en un rol similar para Taxi Driver (1976). Al director no le pareció buena idea, pues Foster ya tenía 14 años y él quería contratar a alguien de 11 o 12.

Fue así que el proyecto llegó a manos de Brooke Shields y su madre Teri, quien era su agente. En la audición con el director francés y la guionista, hubo una larga conversación. La pregunta era si la adolescente era capaz de comprender qué era la prostitución y lo que implicaba.

Pretty Baby - Brooke Shields y Keith Carradine (1978/Paramount Pictures)

Para el rodaje, Brooke fue emparejada con Keith Carradine que en ese entonces tenía 32 años.

“Yo no había besado a nadie hasta ese entonces”, recordó la actriz. “Así que no tenía referencia. Me ponía rígida y arrugaba la cara porque realmente no sabía qué hacer”.

Brooke comentó que Carradine, consciente de la diferencia de edad, fue “muy amable” con ella. “Me dijo que eso no contaba como primer beso. Probablemente, él también lo estaba pasando mal”.

Actualmente, Brooke Shields tiene dos hijas universitarias Rowan y Grier, quienes todavía no han reunido suficiente valor para ver la ficción grabada en 1978.

“No me gusta esta película”, dijo Grier a PEOPLE. “He visto suficientes clips en TikTok. No quiero ver a mi madre siendo vendida como una prostituta de 11 años. Prefiero ver las películas divertidas y felices”.

Pretty Baby - Brooke Shields y Keith Carradine (1978/Paramount Pictures)

El documental de Brooke Shields

En 2023, Pretty Baby se convirtió en el nombre del documental de dos partes que recopila la experiencia de Brooke Shields como una niña que creció demasiado rápido. Una adolescente que llegó a ser vista como símbolo sexual. Una mujer que anhelaba que tomaran en serio su trabajo como actriz, más allá de su rostro bonito y las ganancias que ello generaba en su época.

Pretty Baby: Brooke Shields salió al público en el Festival de Sundance y fue recibido con sonoros aplausos en el auditorio. A cargo de la narrativa estuvo la directora Lana Wilson (quien también trabajó al mando de Miss Americana, el documental de Taylor Swift).

“Esta película es el verdadero significado de la catarsis, que yo siempre había entendido mal. Siempre pensé que las experiencias catárticas eran como vomitar algo de tu ser”, explica la actriz en un artículo de Vogue. “Pero mi terapeuta me explicó que en realidad se trata de una comprensión más amplia de una situación que creías haber entendido”.

Cuando Brooke Shields estrenó su documental, puso en debate el haber sido cosificada y sexualizada por la industria. Expuso que era demasiado joven para las situaciones que vivió y que las películas que hizo “ya no podrían filmarse hoy”; sin embargo, plantea quitar la culpa completa de dichas elecciones a su madre alcohólica.

Shields lanza la pregunta ¿no era también responsabilidad de los directores el cuidar su seguridad en los sets? ¿La prensa no tuvo responsabilidad alguna al retratarla o acosarla con preguntas inapropiadas?

Como ejemplo expuso una entrevista con Barbara Walters donde la entrevistadora le pidió que comparara sus medidas con ella en cámara.

Brooke Shields en la película "La laguna Azul", en 1980 (Grosby Group)

“Me sentí más cosificada y abusada por ello”, argumentó Brooke en Vogue. “La ironía es que no tuve esa incomodidad o vergüenza en la única escena de desnudez de Pretty Baby”.

A sus 57 años, la estrella de Hollywood también procesa la pausa en su carrera para ir a la universidad, obtener una licenciatura en Literatura Francesa, y luego volver a la actuación a través de Broadway y las comedias.

“Estaba en una industria que te dispara a la fama y te da dinero y exposición, y oyes historias de tantos jóvenes que caen presa de la adicción y pierden el rumbo”, reflexionó en su documental. “Para mí fue un milagro no caer en esas trampas. Pero fue porque cuidaba a una alcohólica y vi en lo que no quería convertirme”.

Los dos episodios de Pretty Baby: Brooke Shields están disponibles en Disney Plus.