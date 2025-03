Armie Hammer relató su intento de tener sexo con un hombre porque estaba “harto” de las mujeres”: “No funcionó”

El actor explicó que la "facilidad" con la que los hombres gays consiguen encuentros a través de Grindr lo llevó a querer probar la experiencia. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Armie Hammer volvió a ser noticia tras compartir una inesperada anécdota en su pódcast Armie HammerTime, donde relató cómo intentó tener un encuentro íntimo con otro hombre.

Según el actor, la decisión surgió en un momento de frustración con las relaciones heterosexuales. “Fue hilarante”, aseguró, mientras recordaba la experiencia que, según sus propias palabras, “no funcionó”.

Su experiencia con Grindr y un fallido encuentro

Durante el episodio del 3 de marzo, Hammer, de 38 años, compartió con su invitada, la actriz y coach en salud mental Dani Druz, la razón por la que decidió probar suerte con un hombre. “Las mujeres son lo peor”, declaró con ironía.

El actor comentó que en ese punto estaba frustrado con las mujeres (REUTERS/Danny Moloshok)

Luego, explicó que le parecía que los hombres homosexuales tenían una vida sexual más sencilla. “Estoy en un restaurante, mi teléfono explota y es Grindr. Alguien dice: ‘Estoy en el mismo restaurante. ¿Quieres una m_____ en el baño?’ Y tú dices: ‘Chicos, vuelvo en cinco minutos’. Te levantas, vas al baño, obtienes un blowjob, regresas y es como si nada, relató el actor en su pódcast.

Intrigado por la dinámica, Hammer decidió intentarlo. “Pensé: ‘Voy a probar esto... Quizá funcione para mí’”.

Así fue como terminó con un hombre francés que, en un principio, le pareció atractivo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era lo suyo.

“Empezamos a besarnos y solo podía pensar: ‘Dios, la barba. Entiendo por qué las mujeres prefieren cuando te afeitas. Esto es jodidamente áspero’”, comentó en el episodio.

Hammer también mencionó que la contextura física del hombre lo hizo sentir extraño. “Puse mis brazos alrededor de él y fue como: ‘Oh, Dios mío. Sus hombros son tan anchos, es tan grande, casi de mi altura. Esto es tan extraño’. Y, físicamente, para mí, no me provocó absolutamente nada. Ni siquiera un pequeño movimiento”, aseguró el actor.

La experiencia no generó ninguna respuesta física en él, y decidió detener el encuentro. (Photo: The Armie HammerTime Podcast/YoutTube)

Finalmente, cuando su acompañante intentó avanzar más allá, Hammer puso fin al encuentro. “No vas a tocar mi pene flácido”, le dijo al hombre antes de disculparse y marcharse.

El exiliado de Hollywood

El actor de Call Me by Your Name y The Social Network fue involucrado en un escándalo en 2021 tras ser acusado de agresión sexual. En aquel momento, se filtraron en redes sociales mensajes que supuestamente él había enviado a distintas mujeres, donde expresaba fantasías extremas vinculadas con el canibalismo y el BDSM.

Hammer negó las acusaciones de violación y sostuvo que todas sus relaciones fueron consensuadas.

Aunque no enfrentó cargos por la Fiscalía de Los Ángeles, Hollywood le dio la espalda: fue despedido de varios proyectos, incluyendo la película Bodas de Plomo con Jennifer Lopez y la serie La oferta, sobre la realización de El Padrino.

Más adelante, durante una entrevista en The Louis Theroux Podcast, el actor admitió haber tenido un comportamiento tóxico en sus relaciones sentimentales.

En una entrevista con Louis Theroux, Hammer admitió haber tenido un comportamiento perjudicial en sus relaciones, pero insistió en que nunca violó la ley. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for IFP)

“Seducir a alguien, bombardearlo con amor y luego abandonarlo... ¿Es un comportamiento de mierda? Absolutamente, no hay forma de evitarlo”, dijo. Luego agregó: “¿Eso me convierte en un imbécil? Absolutamente. No tengo problema en admitirlo”.

En el contexto de su vínculo con el “canibalismo”, Hammer también causó revuelo hace unos días al confesar que una vez mordió el corazón de un animal recién cazado.

“Cuando cazas por primera vez, todos te animan a hacerlo. Es una especie de rito de iniciación masculino sobrecargado”, explicó en su conversación con Louis Theroux. “Tomas un bocado del corazón y todos tus amigos están a tu alrededor incitándote”, agregó.

No obstante, en esa conversación refutó la etiqueta de caníbal. “Para eso debes comer carne humana, así que no”, argumentó.