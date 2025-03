La dieta extrema del guardaespaldas de estrellas como Bella Hadid, Michael Jackson y Rita Ora

Simon Newton explica cómo su dieta dependía de los horarios y necesidades de clientes como Bella Hadid y Rita Ora (@simon.newton)

Para Simon Newton, exguardaespaldas de Michael Jackson, Bella Hadid y Rita Ora, la alimentación ha sido un desafío constante a lo largo de su vida. En sus días como agente de seguridad privada, su dieta estaba completamente condicionada por los horarios y las necesidades de sus clientes.

El trabajo de Simon le impedía seguir horarios regulares y planificar sus comidas. Como guardaespaldas, solo podía comer cuando lo hacía su cliente, pero sin compartir mesa. “Tienes que asegurarte de que tu comida siempre salga antes o al mismo tiempo que la del cliente”, explicó en The Telegraph.

Simon Newton entabló una relación cordial con la modelo Bella Hadid (Foto: IG / @simon.newton)

En eventos como la Semana de la Moda de Milán en el que acompañaba a la modelo Bella Hadid, podía pasar días sin comer ni dormir. “Recuerdo que no comí en tres días”, confesó. En esa ocasión, su única opción fue recurrir a una máquina expendedora antes de dormir seis horas.

El desayuno era la única comida que podía controlar, asegurándose de ingerir avena con proteína de suero y plátano antes de salir al trabajo. En la cena, si tenía oportunidad, optaba por hamburguesas sin pan y batatas fritas.

En cuanto a líquidos, dependía del agua embotellada que le proporcionaban en el vehículo, ya que un “guardaespaldas deshidratado y hambriento no es muy útil”. Evitaba el café y el té, una costumbre que mantenía desde su paso por el ejército.

Del ejército a la protección de celebridades

Desde las zonas de guerra de Irak y Afganistán, donde sirvió con las Fuerzas Armadas Británicas, hasta el caos de la Semana de la Moda de París, protegiendo a Bella Hadid de una multitud desesperada por verla, Newton ha estado en escenarios donde la seguridad es una prioridad absoluta. “No importa si se trata de un político, de una familia de la alta sociedad o de una celebridad. ¡Todos necesitan lavarse y usar el baño!”, afirmó en una entrevista con MailOnline, dejando en claro su visión pragmática de su trabajo.

Michael Jackson al llegar a los World Music Awards 2006 acompañado del guardaespaldas Simon Newton (Foto: IG / @simon.newton)

Pero su vida no siempre estuvo definida por la disciplina y la resistencia física. A los 18 años, Newton enfrentaba problemas de sobrepeso y una condición física deficiente que le impidió ingresar al ejército. “Pesaba 115 kg y tenía una cintura de 111 cm”, recordó en The Telegraph, atribuyendo su estado a una alimentación descuidada y un estilo de vida sedentario. Consciente de que necesitaba un cambio drástico, comenzó a correr en 1998. “Apenas podía correr una vuelta de un poste de luz al otro: eran 30 metros”, relató. Sin conocimientos de nutrición, su método para perder peso fue drástico: solo comía dos sándwiches al día. Seis meses después, ya corría 16 kilómetros diarios y había perdido suficiente peso para alistarse en el ejército a los 19 años.

El agente Newton fue guardaespaldas de celebridades como Michael Jackson, Kendall Jenner y Bella Hadid (Foto: IG / @simon.newton)

Tras su paso por el ejército, Newton ingresó al sector de la seguridad privada. Su gran oportunidad llegó cuando el equipo de Michael Jackson lo contactó para acompañar al artista a los World Music Awards de 2006. “Los fanáticos se empujaban unos a otros con la esperanza de tocar al cantante”, recordó, describiendo escenas donde los seguidores gastaban grandes sumas de dinero solo para estar cerca del ícono del pop.

Sin embargo, Newton nunca se dejó impresionar por la fama de sus clientes. “Michael estaba bien”, comentó con indiferencia en la misma entrevista. A lo largo de los años, trabajó con figuras como Kendall Jenner, Gigi Hadid, Naomi Campbell y Rita Ora, pero siempre mantuvo una estricta política profesional. “Si no pensara que encajaría bien, diría que no estoy disponible”, explicó. Su trabajo lo obligaba a integrarse completamente en la vida de sus clientes, lo que le dio una perspectiva única sobre la naturaleza de la fama. “Puedes ver y estar cerca de la vida cotidiana de las personas y se nota que las celebridades no son diferentes al resto”, aseguró.

Newton dejó el mundo de la seguridad de celebridades en 2009 y fundó su empresa Askari Secure Ltd (@simon.newton)

Después de casi dos décadas protegiendo a celebridades en eventos de alto perfil, Newton decidió retirarse del mundo de la seguridad en 2009 para fundar la empresa de seguridad privada Askari Secure Ltd. “Ya estaba harto de esto”, confesó. Su trabajo lo había llevado a escenarios de extrema peligrosidad, como Afganistán y Somalia, donde trabajó en misiones antipiratería. También recorrió Europa, Sudamérica y el Reino Unido, pero llegó un momento en que sintió que no quedaba nada más por hacer en la industria.