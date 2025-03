Pamela Anderson se sincera: ”Me han humillado, idolatrado y perseguido, pero siempre me levanté”

Pamela Anderson, entre la fama y la lucha por el reconocimiento: tras décadas de exposición mediática, la actriz reivindica su identidad más allá de los estereotipos (REUTERS/Daniel Cole)

A los 57 años, Pamela Anderson enfrenta su pasado con una mirada introspectiva. Convertida en un ícono de la cultura pop, su vida estuvo marcada por la admiración y el escándalo, pero también por una constante lucha por ser reconocida más allá de su imagen.

Con The Last Showgirl, película dirigida por Gia Coppola, Anderson interpreta a una vedette en decadencia que busca reivindicarse.

En The Last Showgirl, Pamela Anderson asume un papel desafiante que la aleja de su imagen habitual, explorando las luces y sombras de la fama en un relato introspectivo

Un papel que refleja su propia historia

En The Last Showgirl, Anderson aparece en la escena inicial de un casting, dudando sobre su edad y mostrando signos de inseguridad. La película fue escrita para ella, pero su agente rechazó el guion sin consultarla.

Fue su hijo Brandon Lee quien intercedió y logró que Coppola se lo entregara personalmente. Finalmente, Anderson aceptó el papel y obtuvo una nominación al Globo de Oro por su actuación.

En su testimonio recogido por Paris Match, la actriz expresó la dificultad que ha enfrentado para que la industria la vea más allá del personaje que se construyó sobre ella: “Me ha sido muy difícil convencer que podía jugar varios roles y que era, ante todo, un ser humano”.

Brandon Lee, hijo de Pamela Anderson, fue determinante en su participación en The Last Showgirl, interviniendo para que la directora Gia Coppola pudiera hacerle llegar el guion (Zoey Grossman/Roadside Attractions/AP)

El peso de ser un ícono de la cultura pop

Paris Match destaca que desde su aparición en Playboy hasta su papel en Baywatch, Anderson se convirtió en un fenómeno mediático.

Sin embargo, lejos de ser un reconocimiento puramente positivo, su figura quedó atrapada en una identidad que limitó su desarrollo profesional.

Sobre esta dualidad, afirmó: “Soy un personaje de la cultura pop, lo que es una bendición y una maldición”. Su fama mundial la convirtió en una estrella, pero también la encasilló en un tipo de papel del que le costó salir.

Con su papel de C.J. Parker en Baywatch, Pamela Anderson se convirtió en un ícono global, protagonizando una de las series más vistas de la década de 1990 (IMBD)

Una mujer con inquietudes intelectuales y compromiso social

Pese a que su imagen pública la definió como un símbolo de sensualidad, Anderson construyó una faceta poco explorada.

Es lectora de Carl Gustav Jung, Rainer Maria Rilke, Emily Dickinson, Anaïs Nin y Goethe, y cuenta con un profundo interés en la Nouvelle Vague. Su sensibilidad por el arte también se refleja en su admiración por Frida Kahlo y Matisse.

Su activismo es otra de sus grandes pasiones. Defensora de los derechos de los animales, llevó su lucha hasta los más altos niveles políticos, enfrentándose incluso a Vladimir Putin en defensa del medioambiente.

Más allá de su fama, Pamela Anderson es una firme defensora de los derechos de los animales, enfrentándose incluso a líderes mundiales en su activismo (SNWS)

La lucha por mostrar quién es realmente

Anderson reconoció que durante muchos años su identidad quedó diluida en la imagen que los medios y el público crearon de ella.

En su autobiografía Love, Pamela escribió: “Necesitaba que alguien me viera a través de la niebla”. Según relató en el libro, esa percepción de invisibilidad la llevó a cuestionarse cómo podía mostrar quién era realmente, más allá de los estereotipos.

Tras años de ser encasillada como un símbolo de la cultura pop, Pamela Anderson busca que la vean más allá de su imagen, reivindicando su verdadera identidad (REUTERS/Toby Melville)

Un pasado marcado por la violencia

Desde su infancia, Anderson enfrentó experiencias traumáticas. En Love, Pamela, reveló episodios de abuso por parte de una niñera y, más tarde, una violación en grupo cuando aún era adolescente.

Sus relaciones amorosas también estuvieron marcadas por la violencia. Su primer novio, Tyrone, reaccionaba con agresividad si otro hombre la miraba. Dan, un fotógrafo, repitió ese patrón. Según Paris Match, estos antecedentes marcaron su vida y su visión del amor.

El momento que la convirtió en estrella

En 1988, su destino cambió por completo. Durante un partido de fútbol americano en Vancouver, su imagen apareció en la pantalla gigante del estadio. La marca de cervezas Labatt la contrató como modelo y, poco después, Hugh Hefner la llevó a Playboy.

En la revista, Anderson encontró un trampolín hacia el estrellato. Como recordó el propio Hefner, ella se convirtió en “el ADN de Playboy”. Este reconocimiento le abrió las puertas a la televisión y la llevó a Baywatch.

Para Hugh Hefner, Pamela Anderson representaba “el ADN de Playboy”, convirtiéndose en una de las modelos más icónicas de la revista (Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage/Archivo)

El escándalo de la sextape y su impacto

En 1995, su vida dio un giro inesperado cuando una cinta privada con imágenes íntimas de su matrimonio con Tommy Lee fue robada y difundida en internet.

El impacto fue devastador. En el juicio, se mostraron imágenes de Anderson en situaciones comprometedoras, y la forma en que se trató el caso la dejó sin fuerzas para seguir luchando. “Me hizo sentir como una mujer horrible, un simple pedazo de carne”, recordo.

El robo y la filtración de su sextape con Tommy Lee marcaron un antes y un después en la vida de Pamela Anderson, exponiéndola a un escándalo mediático que la persiguió por años (S. Granitz/WireImage)

El regreso a la industria con un nuevo enfoque

Durante años, Anderson se distanció de la escena pública y solo participó en proyectos menores. Sin embargo, el medio francés destaca que su regreso con The Last Showgirl marcó un renacer en su carrera.

A diferencia de sus anteriores trabajos, este papel le permitió explorar un personaje más complejo y demostrar su capacidad interpretativa. Además, tiene en puerta nuevos proyectos como el remake de Y a-t-il un flic..., junto a Liam Neeson, y el thriller Rosebushpruning.

En una de las escenas finales de The Last Showgirl, su personaje desafía a quienes la consideran irrelevante y afirma: “Tengo 57 años, soy hermosa y me importa un carajo lo que piensen”.

Según Paris Match, es una declaración que, lejos de ser solo una línea de guion, parece un reflejo de la propia Pamela Anderson: una mujer que, tras años de exposición mediática, escándalos y prejuicios, sigue de pie, más fuerte que nunca.