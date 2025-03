Los Cazafantasmas: qué fue de la vida de los protagonistas de uno de los clásicos de los 80

La película de 1984 recaudó 300 millones de dólares y consolidó un elenco icónico

Cuando Los Cazafantasmas llegó a los cines el 8 de junio de 1984, pocos imaginaban que aquella comedia sobrenatural se convertiría en un fenómeno cultural de largo alcance. Dirigida por Ivan Reitman, la película arrasó en taquilla con 300 millones de dólares recaudados y consolidó a sus protagonistas como referentes del cine de comedia y ciencia ficción. A más de 40 años de su estreno, el elenco original sigue siendo sinónimo de nostalgia y legado cinematográfico.

Los actores detrás del éxito: un repaso por su trayectoria

Bill Murray como el Dr. Peter Venkman

Bill Murray alcanzó la cima de su carrera gracias a su papel en Los cazafantasmas

Bill Murray, conocido por su estilo de comedia irreverente, ya era un rostro reconocido gracias a Saturday Night Live y películas como Meatballs (1979) y Caddyshack (1980). Sin embargo, fue su papel como el sarcástico Dr. Peter Venkman lo que lo catapultó al estrellato definitivo.

Desde entonces, su carrera se diversificó, combinando comedia y drama en películas como Groundhog Day (1993) y Lost in Translation (2003), por la que obtuvo una nominación al Oscar y ganó un Globo de Oro. También se convirtió en un habitual del cine de Wes Anderson, participando en títulos como The Royal Tenenbaums y The Life Aquatic with Steve Zissou.

En 2022, su imagen pública se vio empañada por acusaciones de comportamiento inapropiado en el set. “Hice algo que pensé que era gracioso y nadie lo tomó así”, declaró en ese momento, según PEOPLE. Pese a la controversia, continuó trabajando en proyectos como Ant-Man and the Wasp: Quantumania y regresó a la franquicia en Ghostbusters: Frozen Empire (2024).

Hoy el actor tiene 61 años y ha recurado el interes en explorar nuevos proyectos, tras su experiencia en el cine independiente.

Dan Aykroyd como el Dr. Raymond Stantz

Dan Aykroyd coescribió el guion mientras brillaba en la interpretación de Raymond Stantz

Dan Aykroyd, quien coescribió Los Cazafantasmas junto a Harold Ramis, ya tenía experiencia en comedia gracias a su paso por Saturday Night Live y éxitos como The Blues Brothers (1980) y Trading Places (1983). Su interpretación del apasionado Dr. Raymond Stantz, experto en lo paranormal, le valió elogios, se destacó su química con Bill Murray.

A lo largo de su carrera, Aykroyd mantuvo una presencia constante en Hollywood con películas como My Girl, Driving Miss Daisy (por la que recibió una nominación al Oscar), 50 First Dates y Pearl Harbor. En cuanto a la franquicia, ha aparecido en varias de sus secuelas y spin-offs, incluida Ghostbusters: Frozen Empire (2024).

A nivel personal, en 2022 se separó de Donna Dixon, su esposa durante 39 años, con quien tuvo tres hijas y actualmente tiene 72 años.

Harold Ramis como el Dr. Egon Spengler

Harold Ramis falleció en 2014

Además de coescribir Los Cazafantasmas, Harold Ramis interpretó al serio y brillante Dr. Egon Spengler, cuya visión científica se combinaba con una curiosidad por lo paranormal. Su talento iba más allá de la actuación, consolidándose como guionista y director de comedias icónicas como Groundhog Day y Analyze This.

En una entrevista de 1984 con PEOPLE, Ramis recordó el reto de actuar sin la presencia de los efectos visuales: “Danny, Bill y yo tuvimos que actuar con personajes que no estaban allí. ‘Parece que tienes miedo’ era la consigna principal. Después, ‘Parece que tienes más miedo’”.

Falleció en 2014 a los 69 años, dejando un legado imborrable en el cine de comedia. Su influencia en la franquicia se mantuvo viva, y en Ghostbusters: Afterlife (2021) se le rindió homenaje con una recreación digital de su personaje.

Ernie Hudson como Winston Zeddemore

Ernie Hudson, el valiente personaje de la saga, destacó siempre por su pragmatismo

El papel de Winston Zeddemore, el pragmático y valiente integrante del equipo, quedó en manos de Ernie Hudson quien actualmente tiene 79 años. A diferencia de sus compañeros, su personaje no era un científico, sino un hombre común que se unía a los Cazafantasmas por un empleo estable.

Sin embargo, Hudson ha expresado que su experiencia en la producción no fue del todo positiva. En 2023, en una entrevista con SiriusXM, afirmó: “Yo fui el tipo que se incorporó, así que encontré mi lugar en el medio, y todos fueron acogedores e inclusivos. El estudio no lo fue, y el estudio siguió sin serlo”.

A pesar de ello, su carrera ha sido prolífica, con papeles en The Hand That Rocks the Cradle, Oz, The Crow, Miss Simpatía y Grace and Frankie. Su regreso a Los Cazafantasmas en Frozen Empire (2024) fue recibido con entusiasmo por los fanáticos.

Sigourney Weaver como Dana Barrett

Sigourney Weaver rompió estereotipos al triunfar tanto en ciencia ficción como en comedia

Antes de unirse a Los Cazafantasmas, Sigourney Weaver ya tenía un nombre en Hollywood gracias a Alien (1979). En la comedia de Reitman, interpretó a Dana Barrett, la cliente embrujada que se convertía en el interés amoroso de Peter Venkman.

Sobre su participación en la película, Weaver declaró a Entertainment Weekly que siempre había querido hacer comedia: “En realidad, sentía que lo que mejor hacía era comedia, pero después de Alien, nadie podía imaginar que pudiera ser graciosa“.

Tras el éxito de Los Cazafantasmas, Weaver consolidó su estatus con películas como Aliens (1986), por la que obtuvo una nominación al Oscar, Working Girl, Gorillas in the Mist y Galaxy Quest. También se sumó a la franquicia Avatar, interpretando a la Dra. Grace Augustine en la primera entrega y a su hija adoptiva en Avatar: The Way of Water (2022).

A sus 74 años, sigue activa en la industria y está casada con Jim Simpson desde 1984, con quien tiene una hija.

El impacto de Los Cazafantasmas llevó a la producción de secuelas y nuevas versiones. En 1989, gran parte del elenco original regresó para Ghostbusters II, y décadas después, algunos participaron en Ghostbusters: Afterlife (2021). En 2024, Ghostbusters: Frozen Empire marcó otro reencuentro con los personajes que los catapultaron a la fama. A pesar de los años, los actores de Los Cazafantasmas siguen vinculados a esta saga que los convirtió en íconos del cine.