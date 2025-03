Desconcierto y decepción por la exclusión de Shannen Doherty en el ‘In Memoriam’ de los Premios Oscar

Representante de la artista argumentó que Shannen debía haber sido considerada en el homenaje (Europa Press)

La 97° edición de los Premios Oscar, celebrada el pasado 2 de marzo, dejó un amargo sabor entre los seguidores de Shannen Doherty, quien fue omitida del segmento ‘In Memoriam’.

La ausencia de la actriz, conocida principalmente por su papel en la icónica serie Beverly Hills, 90210, pero con una trayectoria en el cine que incluyó películas como Heathers (1989), Mallrats (1995) y Girls Just Want to Have Fun (1985), generó una ola de indignación en redes sociales.

TMZ accedió a declaraciones de su representante, quien comparte el sentimiento de los fans de Doherty pues fue “decepcionante” no verla en el homenaje a pesar de que fue parte de la comunidad de Hollywood por más de 40 años.

Como se recuerda, Doherty falleció en julio de 2024 a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer. En redes sociales, los fanáticos también reaccionaron con enojo: “Ella merece algo mejor que esto”, se leía en X.

Shannen Doherty lucho contra el cáncer por varios años (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Shannen no fue la única figura del cine que el Oscar dejó fuera de su homenaje póstumo. La actriz Michelle Trachtenberg, fallecida inesperadamente el 26 de febrero de 2025 a los 39 años, tampoco fue incluida en el segmento.

La protagonista de Harriet, la espía (1996) y actriz de EuroTrip (2004) y Black Christmas (2006) había tenido una carrera significativa en cine y televisión, con papeles memorables en Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl.

La indignación por su exclusión fue notoria en redes sociales. “¡NO MICHELLE TRACHTENBERG?!?!?? Váyanse al infierno #Oscars”, escribió un usuario en X citado por el Daily Mail. Otros argumentaron que no podría atribuirse su ausencia a “falta de tiempo” en la preparación, ya que Gene Hackman, fallecido después que ella, sí fue incluido en el montaje.

Michelle Trachtenberg en "Eurotrip", película de 2004 que se convirtió en un clásico de culto a pesar de su calificación mixta en la crítica (Captura de video)

Por otro lado, otras celebridades como la actriz mexicana Silvia Pinal, el legendario actor francés Alain Delon, el estadounidense Tony Todd (Candyman), Tony Roberts, Linda Lavin, Martin Mull y Olivia Hussey también fueron excluidos del homenaje.

Cómo se eligen los nombres del ‘In Memoriam’

La selección de quienes aparecen en el montaje no está a cargo de los productores de la ceremonia, sino de un comité especial de la Academia que representa a las 19 ramas de la organización. Este grupo mantiene en secreto sus integrantes para evitar presiones externas, según explicó The Hollywood Reporter.

Las decisiones pueden ser controversiales porque no hay suficiente tiempo de duración en el clip para incluir a todas las figuras fallecidas.

“Tenemos que reconocer todas las formas de arte que intervienen en la creación de películas”, dijo Bruce Davis, exdirector ejecutivo de la Academia, a THR. “Si incluimos a todos, la energía del segmento se pierde rápidamente”.

Shannen Doherty sí fue incluida en el segmento de homenaje de los Emmy Awards realizados en septiembre de 2024. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Davis también reveló que los Oscar ganadores y nominados tienen más posibilidades de ser incluidos, seguidos por quienes han recibido premios técnicos de la Academia. En el caso de Doherty y Trachtenberg su reconocimiento en la industria estaba más vinculado a la televisión que al cine, lo que, según THR, sería un factor que las dejó en la “burbuja” de selección.

Según el medio, este año se prepararon 11 versiones diferentes del montaje y podrían incluso haberse elaborado más entre el tiempo de la entrevista con THR (febrero) hasta el día de la ceremonia. La muerte de Gene Hackman en la semana del evento obligó a reconfigurar el homenaje para incluirlo, lo que pudo haber desplazado a otros nombres.

A pesar de los reclamos habituales, la Academia no suele modificar su postura. Como consuelo, los nombres de los artistas excluidos suelen aparecer en una versión extendida del homenaje publicada en su sitio web, aunque esto no satisface del todo a los fanáticos.