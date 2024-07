Los demonios de Shannen Doherty: peleas, divorcios y su interminable lucha contra el cáncer

Shannen Doherty falleció el 13 de julio de 2024 tras una larga lucha contra el cáncer de mama y cerebro (REUTERS/Fred Prouser/Getty Images/Instagram/@theshando)

Shannen Doherty, reconocida sobre todo por su trabajo en las exitosas producciones de Beverly Hills, 90210 y Hechiceras, murió el 13 de julio de 2024 a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer. Su enfermedad, que comenzó con un diagnóstico de cáncer de mama en 2015 y se agravó con la extensión al cerebro en 2023, ha quedado como un ejemplo para todas las personas que atraviesan esta enfermedad.

Pero más allá de sus desafíos de salud, Doherty era una celebridad que a lo largo de su carrera enfrentó grandes conflictos tanto personales como profesionales. Dilemas que van desde tres matrimonios fallidos hasta escándalos de peleas con sus compañeros de elenco.

Una pesadilla en “Beverly Hills 90210″

Shannen enfrentó conflictos en Hollywood debido a que su reputación problemática en "Beverly Hills, 90210" (CBS/FOX)

La carrera de Doherty inició en Hollywood cuando solo tenía once años y fue incluida dentro del reparto de La familia Ingalls. Si bien, la actriz asegura que este fue el momento más feliz de su carrera actoral, su gran salto a la fama llegó a principios de los 90, cuando Aaron Spelling la eligió como una de las protagonistas de la serie Beverly Hills, 90210, donde interpretó a Brenda Walsh.

Empezaba la última década antes del 2000 y el show era todo un éxito, especialmente entre el público adolescente, que se había encariñado con los personajes. Sin embargo, mientras más exitosa era la ficción, detrás de cámaras se iba haciendo cada vez más evidente una cosa, pues según anécdotas del elenco, Shannen Doherty era una pesadilla para la producción.

Más temprano que tarde, el carácter temperamental de la actriz y sus malos modales la hicieron impopular entre sus compañeros de reparto. Shannen se ganó una reputación de “chica mala” tanto dentro como fuera del set por sus constantes caprichos de diva y peleas con sus compañeros. Jason Priestley, quien interpretó a Brandon Walsh, describió a Shannen como “insoportable” y comentó que “todo le importaba una mierda”.

Durante "Beverly Hills, 90210", el carácter temperamental de Doherty creó enfrentamientos con sus compañeros de reparto (CBS/FOX)

La tensión entre compañeros llegó a tal grado que Jenny Garth (Kelly Taylor) llegó a declarar que a veces se querían “arrancar los ojos”. Darren Star, el productor de 90210, comentó sobre el tiempo de Doherty en la serie: “Tenía una impuntualidad habitual. Su impuntualidad era alarmante, y tenía una actitud indiferente y desinteresada”.

En otra ocasión, Doherty llegó a tener una pelea física con su co-estrella Jennie Garth. “¿Una pelea a puñetazos? Eso nos hace sonar duras. Lo sé, como si fuéramos gangsters”, explicó Garth más adelante diciendo que ambas que tuvieron sus “momentos” de drama. “¿Arañarnos? Eso no lo voy a negar”, concluyó la actriz.

La actitud de Shannen colmó la paciencia del elenco y le suplicaron a Spelling que la despidiera. Finalmente, en 1994, este cedió y la despidió bajo la excusa de que su personaje se iría a Londres a estudiar actuación. En 2019, durante el regreso de la serie, algunas actrices, incluida Garth, dejaron atrás las diferencias del pasado, describiendo aquellos años como tiempos en los que eran “jóvenes y estúpidas”.

En 1994, Aaron Spelling despidió a Shannen Doherty de "Beverly Hills, 90210" debido a sus constantes conflictos en el set (EFE/Jason Szenes)

Los escándalos de Shannen Doherty en “Hechiceras”

Los problemas de Doherty no se quedaron en Beverly Hills. En 1998 se unió al elenco de la serie Hechiceras con el papel de Prue Halliwell, la mayor de las tres hermanas protagonistas.

Tras el drama de su serie anterior, People magazine ya la tenía identificada como “la icónica chica mala de Hollywood de los noventa”. Esa reputación negativa seguía vigente, solo que esta vez sería avivada por rumores de un conflicto con Alyssa Milano.

"Hechiceras" se volvió un éxito rotundo y significó un papel de talla mundial para la carrera de Shannen Doherty (CBS)

El conflicto entre ambas habría empezado debido a un tema de exclusión hacia Milano, ya que sus dos coestrellas eran muy buenas amigas desde antes del inicio del show. “Era muy parecido a la escuela secundaria… esperaría que en nuestros treinta años no se sintiera así”, confesó Alyssa. Y con el tiempo, los medios y los rumores las declararon como enemigas sin lugar a tregua.

El 2001 marcaría un punto importante para la rivalidad y para la carrera de Shannen, pues sería el año en que su personaje moriría al final de la tercera temporada, lo que provocaría la salida inminente de la actriz. Sin embargo, poco más de 20 años más tarde, tanto Doherty como Holly Marie Combs (Piper, una de las tres hermanas en la serie) explicaron algo que cambió radicalmente la narrativa de su retirada del show.

En el podcast Let’s Be Clear, Doherty contó que, en realidad, su despido de la serie se debió a un ultimátum que Milano les había hecho a los productores. Combs dijo que tuvo una reunión con el productor Jonathan Levin donde le explicó lo que pasó: “Me dijo: ‘No era nuestra intención, pero nos han arrinconado. Básicamente estamos en esta posición en la que es una cosa o la otra”.

Doherty fue despedida de "Hechiceras" en 2001 tras un ultimátum de Alyssa Milano a los productores, pero no se llegó a descubrir hasta casi 20 años después (CBS)

“‘Nos han dicho que es ella o Doherty, y Alyssa ha amenazado con demandarnos por un ambiente laboral hostil’”, recordó Holly Marie sobre aquella misma conversación. Shannen afirmó que su equipo decidió difundir la versión de que ella había elegido dejar la serie para proteger su carrera, pero dio a entender que se trataba claramente de un encubrimiento de la verdad.

La actriz contó: “Mis representantes, recuerdo que me miraron en ese momento y dijeron: ‘No, no, no, tu carrera no sobrevivirá otro despido, así que vamos a decir que elegiste irte’”. Sobre la situación, Doherty expresó: “Ojalá hubiese sido más vieja y sabia porque definitivamente habría demandado, y habría sido honesta sobre la situación, porque los rumores me siguieron de cualquier manera”.

Finalmente, Doherty fue reemplazada tras la tercera temporada de Hechiceras por Rose McGowan, quien permaneció en la serie hasta su conclusión en la octava temporada, dejando atrás una historia de conflictos y tensiones que marcaron profundamente a sus protagonistas.

Holly Marie Combs confirmó que la salida de Shannen de “Hechiceras” fue resultado de un ultimátum hecho por Alyssa Milano hacia los productores (CBS)

“Shannen Doherty tenía el corazón de un león. La pasión por el oficio a menudo se etiqueta erróneamente como problema. Shannen era pasión”, escribió McGowan tras la muerte de Shannen. “La conocí en los 90 y me quedé maravillada. Llegar a conocerla de verdad más tarde en la vida, un hermoso regalo. Esta mujer luchó por vivir”, recalcó.

Pero Rose no fue la única, la propia Alyssa Milano también volvió a expresarse sobre su ex coestrella: “No es un secreto que Shannen y yo tuvimos una relación complicada, pero en su núcleo había alguien a quien respetaba profundamente y admiraba. Era una actriz talentosa, querida por muchos y el mundo es menos sin ella”.

La vida amorosa de Shannen Doherty

Shannen tuvo una vida amorosa marcada por tres matrimonios que terminaron en divorcios. A lo largo de los años, Doherty compartió abiertamente las dificultades en sus relaciones, comenzando con su primer matrimonio con Ashley Hamilton en 1993. Se casaron cuando ella estaba en el auge de su fama en Beverly Hills, 90210.

Shannen Doherty y Ashley Hamilton se casaron en 1993 durante su auge de fama en "Beverly Hills, 90210" (Vinnie Zuffante/Getty Images)

Muchos años más tarde, Doherty recordó su relación con Hamilton en su podcast: “Hacia mi última temporada, estaba en un matrimonio realmente horrible, y había cosas que ocurrían en ese matrimonio que hicieron muy difícil para mí estar a tiempo en el trabajo”. Se divorciaron en 1994.

Tras este primer matrimonio, se casó con Rick Salomon en 2002 después de un breve noviazgo. Ya había pasado 8 años siendo soltera, por lo que la actriz no vio mal volver a darse una oportunidad en el amor. Sin embargo, su unión fue anulada tan solo un año más tarde, en 2003, volviendo a repetir el patrón.

En su podcast, Doherty y Salomon reflexionaron sobre este período. “Nos casamos super rápido”, dijo Doherty. Salomon, por su parte, recordó que se casaron en semanas. Aunque su relación fue definitivamente “tumultuosa por momentos”, ella admitió: “Siempre te amé, siempre me hiciste reír”.

En 2002, Shannen Doherty se casó con Rick Salomon, pero su unión fue anulada en 2003 (teutopress via Reuters)

Su tercer y último matrimonio fue con Kurt Iswarienko en 2011. Durante su batalla contra el cáncer, Iswarienko estuvo a su lado, por lo que en 2016 Doherty le dio un reconocimiento en redes sociales, diciendo: “Es desafiante amar a través del dolor, la enfermedad, un futuro incierto... imagino que mi esposo ha enfrentado desafíos durante este tiempo conmigo y aún así aquí estamos… más fuertes que nunca”.

Pese a ser su relación más larga y significativa, esta se deterioró. En 2023, Doherty solicitó el divorcio, citando problemas de confianza después de descubrir una supuesta infidelidad justo antes de entrar en una cirugía de cerebro. “Entré en esa cirugía temprano en la mañana, después de descubrir que mi matrimonio estaba esencialmente terminado, que mi esposo había estado teniendo una aventura durante dos años,” dijo.

Más adelante, Shannen indicó en los documentos judiciales que Iswarienko había “intencionalmente” retrasado el acuerdo de divorcio con la esperanza de que ella no sobreviviera el proceso: “No es justo que a Kurt se le permita prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muera antes de que se le requiera pagarme”.

El matrimonio de Doherty con Kurt Iswarienko terminó en divorcio en 2023, tan solo un día antes de la muerte de la actriz (Getty Images)

Iswarienko negó estas acusaciones a través de su abogada, quien declaró: “Kurt no está ‘simplemente esperando a que Shannen muera’. Él quiere lo mejor para Shannen y desea que ambos puedan dejar este caso atrás y seguir adelante”.

Justo un día antes de su muerte, el divorcio de Iswarienko y Doherty se llevó a cabo. En su podcast, la actriz reflexionó sobre su vida amorosa y su último divorcio: “Es agotador y no es fácil... amé a mi esposo, y cuando te hieren tanto por sus acciones, te sientes traicionada”.

Breve línea de tiempo de Shannen Doherty con el cáncer

Shannen Doherty enfrentó una larga batalla contra el cáncer que comenzó en marzo de 2015, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama que se había extendido a sus ganglios linfáticos. Doherty relató que su empleador no había realizado los pagos de su seguro a tiempo, lo que causó un retraso en su diagnóstico: “El cáncer no se diagnosticó hasta que ya se había extendido significativamente”.

Shannen describió su batalla contra el cáncer como una experiencia que la hizo sentir más en contacto con sus emociones (Shutterstock)

En febrero de 2016, Doherty reveló que estaba recibiendo tratamiento antiestrogénico para reducir el tumor y permitir una lumpectomía en lugar de una mastectomía. Sin embargo, debido a la presencia de varios tumores, se sometió a una mastectomía unilateral en mayo de ese año.

Durante aquella cirugía, se descubrió que algunas células cancerosas podrían haberse extendido más allá de los ganglios linfáticos, lo que llevó a la necesidad de quimioterapia y radioterapia. La vida de Doherty había comenzado a dar un giro cada vez más serio.

En julio de ese mismo año, Doherty decidió afeitarse la cabeza mientras lidiaba con la caída de su cabello debido a la quimioterapia. Relató un momento conmovedor: “Solo recuerdo sostener enormes mechones de mi cabello en mis manos, y correr hacia mi madre llorando, ‘Mi cabello, mi cabello, mi cabello’”. Este acto se convirtió en una fuente de inspiración cuando compartió las fotos del proceso.

Durante su tratamiento, Shannen Doherty compartió su experiencia de afeitarse la cabeza, inspirando a muchos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al mes siguiente, Doherty informó que su cáncer se había extendido fuera de los ganglios linfáticos. “Descubrimos que algunas de las células cancerosas podrían haber salido de los ganglios linfáticos”, dijo a ET. Esto la llevó a someterse a tratamientos adicionales de quimioterapia y radiación.

Para abril de 2017, anunció en Instagram que estaba en remisión, pero reconoció que “los próximos cinco años” iban a ser completamente “cruciales” en su recuperación. “Momentos. Ocurren. Hoy fue y es un momento... ¿Buenas noticias? Sí. Abrumador. Sí.”

En mayo de 2018, se sometió a una cirugía reconstructiva tras la mastectomía. Durante un evento de Stand Up to Cancer, comentó sobre la necesidad de ganar peso para la operación y las dificultades que esto implicó: “Al final, ¿qué es un poco de peso extra comparado con mi salud y tener una gran reconstrucción?”

Shannen Doherty compartió un video previo a su cirugía para quitarle el tumor de su cabeza

Unos meses más tarde, Shannen expresó que el cáncer la había hecho una mejor actriz. “Es el mejor momento del mundo para mí como actriz porque estoy tan en sintonía con cada emoción”.

En febrero de 2020, Doherty anunció que su cáncer había regresado y avanzado a etapa cuatro. A partir de ese momento, compartía actualizaciones ocasionales sobre su tratamiento, incluyendo una entrevista en octubre de 2021 en la que proporcionó detalles adicionales sobre su condición.

Tres años más tarde, la actriz reveló que el cáncer se había extendido a su cerebro y era terminal. Publicó un video de ella llorando mientras se preparaba para su primer tratamiento de radiación cerebral, diciendo: “Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbica y había muchas cosas en mi vida”.

Shannen Doherty confesó tener metástasis

A pesar de su diagnóstico terminal, Doherty continuó luchando y expresó su determinación de seguir viviendo. En una entrevista con People, comentó: “No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con crear. No he terminado de, con suerte, cambiar las cosas para mejor”.

En enero de 2024, Shannen compartió que estaba sometiéndose a un nuevo tratamiento que estaba logrando penetrar la barrera hematoencefálica, describiéndolo como un “milagro”. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y el 13 de julio de 2024, Shannen Doherty falleció a los 53 años en su hogar en Malibu, California, dejando detrás un legado de fuerza y determinación en su lucha contra la enfermedad.