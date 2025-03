Cómo Jesse Plemons redefine el arte de transformar su cuerpo para el cine

A lo largo de su carrera, Jesse Plemons prefirió papeles que exploran las complejidades humanas por encima de grandes franquicias (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de su trayectoria, Jesse Plemons demostró que los desafíos no solo vienen en forma de guiones complejos, sino también a través de transformaciones físicas que reconfiguran su identidad profesional y personal.

Desde su reconocida interpretación de Todd Alquist en Breaking Bad hasta su trabajo reciente junto a Robert De Niro en Zero Day, Plemons supo reinventarse y adaptarse a diferentes personajes, siempre con una búsqueda constante por explorar la complejidad humana.

Su cambio físico para interpretar a Kevin Weeks en Black Mass es solo uno de los ejemplos que ilustran cómo sus decisiones de carácter y su voluntad de cambiar radicalmente su apariencia también influyeron en los roles que asumió, y cómo estos, a su vez, impactaron su percepción del mundo y de sí mismo.

De “Breaking Bad” a “Zero Day”: la evolución de Plemons como actor

Uno de los papeles más emblemáticos de la carrera de Plemons fue su interpretación de Todd Alquist en Breaking Bad, una figura compleja, perturbadora y decididamente malvada. La fama que obtuvo con este personaje se convirtió en un sello de su carrera, pero también en un desafío personal.

La forma en que Plemons logró dejar atrás a Todd y continuar en papeles de gran envergadura, como en The Irishman y Killers of the Flower Moon (epopeyas policiales de Martin Scorsese), es un testimonio de su capacidad para reinventarse.

Recientemente, Plemons se embarcó en un nuevo proyecto que captó la atención del público: Zero Day, un thriller de seis episodios en Netflix, donde comparte escenas con Robert De Niro. Aquí interpreta a Roger, un exasistente de un expresidente de Estados Unidos que se ve envuelto en una conspiración a gran escala.

Tráiler Día Cero (Crédito: Netflix)

Para Plemons, la oportunidad de trabajar con De Niro fue un sueño hecho realidad. Aunque su encuentro anterior con el actor en The Irishman lo había dejado profundamente impresionado, en esta nueva colaboración se sintió algo más cómodo al trabajar con una de las leyendas vivientes del cine.

“Es uno de los mejores actores de todos los tiempos. En esas pocas escenas que tuve con él en The Irishman, hice todo lo posible para no asustarme”, confesó Plemons a The Independent. Sin embargo, con Zero Day, el actor agregó: “Me sentí un poco más cómodo con la realidad de trabajar con él”.

La transformación física: un reto personal y profesional

Plemons fue muy abierto acerca de sus transformaciones físicas para ciertos roles, especialmente la vez que subió de peso para interpretar al mafioso Kevin Weeks en Black Mass, junto a Johnny Depp.

Este cambio físico no fue solo un ajuste profesional, sino también personal. “Nunca imaginé poder interpretar un papel así. Subir de peso fue una decisión que tomé a esa edad, dada la oportunidad que me dio ese director. No me arrepiento. Fue muy fácil engordar, y mucho más difícil perderlo. Pero, no sé si es algo que volvería a hacer, porque me afectó”, explicó el actor a The Independent.

Jesse Plemons señaló que su drástico aumento de peso para "Black Mass" afectó tanto su cuerpo como las ofertas de papeles que recibía (Crédito: Apple TV)

Esta reflexión de Plemons da cuenta de cómo esa decisión afectó no solo su cuerpo, sino también cómo lo percibían los demás. El peso adquirido en esa época comenzó a influir en las ofertas de trabajo que recibía, llevándolo a roles que no reflejaban exactamente quién era él antes de esa transformación.

“Sentí que esa decisión que tomé de alguna manera dictó el tipo de papeles que me pedían que interpretara, y luego comenzó a filtrarse en mi propia identidad... que no era necesariamente quien yo era antes de eso”, confesó el actor de 36 años.

La presión de mantener ese peso llevó a un sentimiento de desconexión entre su imagen física y su identidad. Fue necesario un cambio profundo para reencontrarse a sí mismo.

En ese sentido, Plemons se embarcó en un proceso de pérdida de peso que implicaba ayuno y cambios en su estilo de vida, lo cual fue un desafío tanto físico como mental.

Su papel en Civil War, un thriller distópico de 2024 dirigido por Alex Garland, fue una oportunidad para reconectar con su cuerpo y su identidad.

El deseo de comprender la complejidad humana: su enfoque en los personajes

A lo largo de su carrera, Plemons se destacó por interpretar personajes que no encajan en las categorías tradicionales de “bueno” o “malo”. Sus interpretaciones son un reflejo de la atracción por la complejidad humana, por aquellos roles que desafían las expectativas del público y no se revelan de inmediato.

Desde su perturbador papel de Todd Alquist en Breaking Bad hasta sus complejos personajes en películas como Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, Plemons cultivó una preferencia por los personajes multifacéticos.

En sus declaraciones, el artista subrayó cómo prefiere papeles que reten al público en vez de encajar en categorías moralmente sencillas (Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures vía AP)

“La mayoría de las personas no son solo una sola cosa”, reflexionó el actor estadounidense. Y agregó: “Bajo la superficie hay mucho más de lo que nos gustaría pensar, bueno y malo. Cuando leo un guion, me interesan personajes que no se revelen inmediatamente o que no encajen en ninguna categoría. Creo que viene de un lugar de querer entender... y también son más divertidos”

La influencia de sus primeros trabajos y su relación con Kirsten Dunst

Jesse Plemons comenzó su carrera actoral desde muy joven, con su primer acercamiento a la actuación a través de un comercial, gracias al impulso de sus padres.

Este primer paso le permitió entender que era posible vivir de la actuación, algo que nunca olvidó y que lo motivó a seguir en la industria.

Su relación con Kirsten Dunst comenzó en la segunda temporada de Fargo, donde interpretaron a un matrimonio, pero no fue hasta después de ese trabajo que comenzaron una relación.

Colaboraron también en proyectos como The Power of the Dog y Civil War, lo que fortaleció tanto su vínculo profesional como personal. Juntos tienen dos hijos, y su familia influyó profundamente en cómo Plemons equilibra su vida laboral y personal.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst se conocieron al interpretar un matrimonio en Fargo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La evasión de las grandes franquicias y la búsqueda de un trabajo auténtico

A pesar de que muchos actores buscan asegurarse un lugar en la industria a través de franquicias de éxito, Jesse Plemons optó por mantener su distancia de esos grandes proyectos comerciales.

Aunque participó en películas como Jungle Cruise y Battleship, se mantiene alejado de los compromisos largos que suelen implicar las grandes franquicias de Hollywood. En lugar de seguir esa corriente, prefiere roles que le permitan explorar su arte y crecer como actor.

Plemons reconoció que la industria lo empuja constantemente hacia esos proyectos comerciales, pero con humor aclara que no busca la fama fácil.

Su interés se centra en roles que lo desafíen profundamente, tanto en el ámbito actoral como humano. “Me lo pasé genial en ambas películas. Pero... ¿es una decisión consciente? La mayoría de mis decisiones no parecen del todo conscientes”, cerró el actor.