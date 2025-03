Cómo el “efecto Chamalet” está revolucionando las plataformas de streaming y el legado de Dylan

"Like a Rolling Stone", una de las canciones más emblemáticas de Bob Dylan, tuvo un notable resurgimiento en su popularidad gracias a su inclusión en la película Un Completo Desconocido, llevando su legado a nuevas audiencias (Bob Dylan)

La película Un Completo Desconocido, protagonizada por Timothée Chalamet como un joven Bob Dylan, desató un fenómeno inesperado en la música del legendario cantautor.

Según Rolling Stone, este fenómeno, conocido como el “efecto Chamalet”, provocó una transformación digital en el catálogo de Dylan, reflejada en un aumento significativo de las reproducciones en plataformas de streaming y un repunte en las ventas de sus discos.

Este auge permitió que una nueva generación de oyentes descubriera su música, mientras se reafirma su legado en un contexto contemporáneo.

Timothée Chalamet como Bob Dylan en Un Completo Desconocido: una interpretación que no solo captura la esencia del icónico músico, sino que también impulsa el redescubrimiento de su música entre las nuevas generaciones (REUTERS)

El aumento de las reproducciones de Dylan en streaming

Antes del estreno de la película, canciones como Song to Woody, del primer álbum de Dylan, registraban alrededor de 4.000 reproducciones diarias en plataformas como Spotify. Sin embargo, después de la exposición de la canción en la película, las reproducciones diarias se dispararon a 55.000 durante la Navidad.

Este repunte no es aislado; en general, el catálogo de Dylan experimentó un aumento del 100% en las reproducciones diarias, alcanzando cerca de 4 millones de streams, según datos proporcionados por Spotify a Rolling Stone.

Este aumento fue particularmente notorio entre los oyentes más jóvenes. Richard Story, presidente del Commercial Music Group de Sony Music Entertainment, comentó que la conexión de Chalamet con la Generación Z y los millennials fue un factor determinante en este crecimiento.

“Timothée tiene ese público, y quizá no sea una gran sorpresa que eso ocurriera”, explicó Story, quien también destacó que el “efecto Chamalet” resultó en una oportunidad invaluable para la música de Dylan.

Bob Dylan, cuya música trascendió generaciones, experimenta un renovado auge en las plataformas de streaming y ventas de discos, impulsado por la película Un Completo Desconocido y la interpretación de Timothée Chalamet (REUTERS/Mark Makela/File Photo)

La venta de discos también se ve impulsada

Además de las reproducciones digitales, las ventas de discos físicos y digitales de Dylan también experimentaron un repunte significativo tras el estreno de la película.

Según Rolling Stone, los álbumes Bob Dylan, The Freewheelin' Bob Dylan y Greatest Hits fueron los más vendidos, y casi se duplicaron en la semana posterior al estreno.

Este aumento en las ventas se debe, en parte, a la visibilidad de las canciones de Dylan en la película, lo que atrajo tanto a los fans antiguos como a una nueva generación de oyentes.

El álbum debut de Bob Dylan, Bob Dylan (1962), fue parte del renovado interés por la música del cantautor, aunque los discos The Freewheelin' Bob Dylan y Greatest Hits experimentaron un repunte más notable en ventas y reproducciones tras la exposición de la película (REUTERS/Shannon Stapleton)

Estrategia de marketing y conexión con las nuevas generaciones

Universal Music Publishing, que adquirió el catálogo completo de Dylan en 2020, ya había anticipado el impacto que la película tendría en las plataformas de streaming y las ventas de sus discos.

Marc Cimino, COO Global de Universal Music Publishing, explicó que la compañía estaba al tanto del desarrollo de la película y proyectó que el vínculo con un director de renombre y un actor popular como Chalamet resultaría en un crecimiento significativo para el catálogo de Dylan. “Sabíamos que estábamos comprando un catálogo que iba a estar vinculado a un director de renombre y a un actor prometedor”, comentó Cimino.

Para aprovechar esta oportunidad, Universal lanzó una campaña de marketing en redes sociales, que incluyó más de 60 publicaciones sobre Dylan y clips de Chalamet interpretando Visions of Johanna.

Esta estrategia buscaba conectar con una audiencia más joven, que tal vez no estaba familiarizada con la obra de Dylan. Los resultados de la campaña fueron claros: la música de Dylan ganó popularidad entre la Generación Z y los millennials, quienes ahora se sienten más cercanos a su legado.

La película, protagonizada por Timothée Chalamet, no solo revive la figura de Bob Dylan en la pantalla, sino que también desencadena un renacimiento del interés por su música, impactando significativamente las plataformas de streaming y el mercado discográfico (Searchlight Pictures)

El impacto en el Bob Dylan Center

El resurgimiento del interés por Dylan no se limitó al mundo digital. Steven Jenkins, director del Bob Dylan Center en Tulsa, señaló que el centro experimentó un aumento en la cantidad de visitantes desde el estreno de la película.

Los nuevos asistentes, especialmente los más jóvenes, mostraron un renovado interés por los discos originales de Dylan, muchos de los cuales fueron recreados en la película.

Además, el centro lanzó una nueva exposición, Stepping into the Unknown, que explora elementos de la película, como la armónica de Woody Guthrie y cartas de Johnny Cash a Dylan.

Jenkins explicó que muchos de los visitantes jóvenes quedaron sorprendidos al descubrir que Dylan es el autor de canciones que creían pertenecientes a otros artistas, como To Make You Feel My Love.

“Muchos de los visitantes más jóvenes asumen que To Make You Feel My Love es una canción de Adele o Garth Brooks”, comentó Jenkins, refiriéndose a la forma en que los jóvenes se reencontraron con el verdadero autor de estas canciones.

"Make You Feel My Love", originalmente escrita por Bob Dylan, ha ganado nueva relevancia entre las generaciones más jóvenes, quienes, gracias a Un Completo Desconocido, ahora descubren su autoría, asociándola erróneamente con artistas como Adele y Garth Brooks (Bob Dylan)

El futuro del legado de Dylan

Aunque aún es pronto para evaluar el impacto a largo plazo de este “efecto Chamalet”, queda claro que Un Completo Desconocido logró rejuvenecer el interés por la música de Dylan y permitió que nuevas generaciones de oyentes descubran su legado.

Rolling Stone afirma que, a medida que las plataformas de streaming continúan ganando protagonismo, el catálogo de Dylan permanece en el centro de la cultura musical contemporánea, alcanzando a públicos que, de otro modo, podrían no haber explorado su gran repertorio.

Este fenómeno digital resalta la capacidad de la obra de Bob Dylan para conectar con las generaciones más jóvenes, y según la revista demuestra que, incluso en tiempos de música digital y de consumo inmediato, su legado continúa siendo una referencia imprescindible en el panorama musical global.