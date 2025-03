Premios Oscar 2025: Adrien Brody y Halle Berry revivieron su histórico beso en la alfombra roja

Adrien Brody y Halle Berry protagonizaron un reencuentro inesperado con un beso en los Premios Oscar, 22 años después de su icónico momento en 2003 (X/@TheAcademy)

Después de 22 años, Adrien Brody y Halle Berry volvieron a encontrarse con un beso en la ceremonia de los premios Oscar. La actriz se acercó a él durante su paso por la alfombra roja y lo besó frente a las cámaras, recibiendo los aplausos y gritos de los presentes.

Una grabación del hecho fue compartida por la cuenta oficial de la Academia en X (antes Twitter) con la siguiente descripción: “Una reunión que se ha estado gestando durante 22 años”, en referencia al beso que ambos compartieron en los Premios Oscar de 2003.

Cabe destacar que, tanto Berry como Brody han repasado este episodio del pasado. Aunque en su momento generó risas y aplausos, el gesto ha sido objeto de análisis y debate en años recientes, en un contexto donde los límites en la industria del entretenimiento son cada vez más discutidos.

Adrien Brody, nominado este año al Oscar por El brutalista, habló al respecto en una entrevista con la revista Variety.

En una entrevista reciente, Adrien Brody recordó su beso con Halle Berry en los Oscar y aseguró que nunca ha tenido intención de incomodar a nadie (The Academy)

El actor, que en ese entonces tenía 29 años, recordó el momento que ocurrió al recibir el premio a Mejor Actor por su papel en El pianista.

“Vivimos en una época muy consciente, lo cual es algo maravilloso”, declaró. “Nada de lo que hago, he hecho o haría, tiene la intención de hacer sentir mal a nadie”.

El incidente tuvo lugar cuando Halle Berry, quien había ganado el Oscar a Mejor Actriz el año anterior, entregó la estatuilla a Brody. En ese instante, el artista sorprendió a todos al besarla antes de iniciar su discurso de aceptación.

“Apuesto a que no te dijeron que eso venía en la bolsa de regalos”, comentó Brody en tono de broma mientras Berry, visiblemente desconcertada, reaccionaba limpiándose los labios.

El actor nominado por "El brutalista" comentó que la sociedad ha cambiado y que ahora existe una mayor conciencia sobre ciertos comportamientos (REUTERS/ Mario Anzuoni)

Aunque el público presente en el teatro recibió la escena con entusiasmo, el evento ha sido revisitado con una perspectiva más crítica en los últimos años.

Por su parte, Halle Berry, quien actualmente tiene 58 años, también ha abordado el tema en ocasiones anteriores.

En 2017, durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, la estrella de El baile del monstruo y Gatúbela explicó que el beso no había sido planeado y que no tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir.

“¿Qué demonios está pasando ahora mismo?”, recordó haber pensado en ese momento.