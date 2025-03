Patrick Schwarzenegger y su fallida audición para interpretar a Superman: “Fue algo como: ‘No es para ti’”

Patrick Schwarzenegger reveló que audicionó para Superman, pero nunca recibió respuesta. "Creo que fue algo como ‘No, no es para ti’", confesó (REUTERS/DC Comics)

Patrick Schwarzenegger confirmó que audicionó para interpretar a Superman en la nueva película dirigida por James Gunn, pero no obtuvo ninguna respuesta tras enviar su prueba.

En una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, el actor explicó que ha participado en pocas audiciones para interpretar superhéroes y que su intento por el papel de Superman no avanzó.

“No, no lo he hecho”, respondió cuando el presentador, Josh Horowitz, le preguntó si había realizado muchas audiciones para papeles de superhéroes.

Luego mencionó tres personajes para los que sí se presentó: Homelander, de The Boys; Golden Boy, de Gen V, papel que finalmente consiguió; y Superman.

Aunque intentó quedarse con el papel de Superman, Schwarzenegger fue rechazado. Finalmente, el elegido para el rol fue el actor David Corenswet (Warner Bros.)

Sobre su audición para Superman, detalló que solo envió un video de su prueba actoral, pero no recibió ninguna retroalimentación.

“No creo que haya recibido ninguna respuesta. Creo que fue algo como: ‘No, no es para ti’”, afirmó.

El papel finalmente fue otorgado a David Corenswet, y la película tiene previsto su estreno el 11 de julio de 2025.

Además, Schwarzenegger comentó que, desde la pandemia, solo ha tenido dos audiciones presenciales: una para La idea de ti, que no consiguió, y otra para American Sports Story: Aaron Hernandez, en la que obtuvo el papel de Tim Tebow.

También compartió su experiencia con las audiciones por Zoom, señalando que pueden ser complicadas: “Es solo una persona en la pantalla. Cuando hablan, están en pantalla, luego hablas tú y cambia a ti. Es raro porque a veces alguien sigue hablando y si dices algo, cambia de imagen, lo que puede ser muy confuso y distraer”.

Patrick Schwarzenegger interpretó a Golden Boy en "Gen V", el spin-off de "The Boys" (Prime Video)

A pesar de su trayectoria en cine y televisión, Patrick Schwarzenegger ha enfrentado comentarios que atribuyen su éxito a ser hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver.

En una entrevista con The Times, el actor admitió que esto puede ser molesto, pero enfatizó que ha trabajado duro para construir su carrera.

“Sé que hay gente que dirá que solo conseguí este papel por quién es mi padre. Pero lo que no ven es que llevo diez años tomando clases de actuación, hice teatro en la escuela todas las semanas, he trabajado horas en mis personajes y he pasado por cientos de audiciones fallidas”, explicó.

Y agregó: “Claro que puede ser frustrante, pero nunca cambiaría mi vida por la de nadie. Me siento muy afortunado por la familia y los valores que me han inculcado”.

Además de la actuación, Patrick Schwarzenegger ha explorado otros ámbitos como el modelaje y los negocios.

Estudió en la Universidad del Sur de California, donde se graduó en negocios y artes cinematográficas, y ha invertido en diversas empresas, incluyendo una marca de snacks en apoyo a la lucha contra el Alzheimer, proyecto que desarrolló junto a su madre.

Patrick Schwarzenegger enfrentó críticas sobre su carrera. "Sé que hay gente que dirá que consigo papeles por mi padre, pero llevo años preparándome", expresó (Michael Tran/FilmMagic)

Su rol en “The White Lotus” y el camino propio en la industria

Actualmente, Patrick Schwarzenegger forma parte de la tercera temporada de The White Lotus, interpretando a Saxon Ratliff, el hijo de una adinerada familia del sur de Estados Unidos que llega a un lujoso resort en Tailandia.

Según el actor, su personaje tiene una personalidad “ridícula”, pero también cierto carisma.

Para la construcción de Saxon, se inspiró en un antiguo compañero de universidad y en personajes como el de Bradley Cooper en Los Rompebodas.

“Es claramente un personaje ridículo, pero quisimos que no fuera solo un típico financiero arrogante, sino que tuviera algo de carisma. Es una mezcla entre alguien que quieres odiar, pero al mismo tiempo te cae bien”, explicó.

En cuanto a su evolución en Hollywood, Schwarzenegger aseguró que desde el inicio quiso trazar su propio camino sin depender de la fama de su padre.

En "The White Lotus", Patrick Schwarzenegger interpreta a Saxon Ratliff, un joven financiero del sur de Estados Unidos con una personalidad carismática y excéntrica (HBO)

“Siempre quise que mi carrera dependiera de mi esfuerzo y mis elecciones. Tomé la decisión consciente de no trabajar con mi papá hasta tener una trayectoria propia”, comentó en una entrevista con Esquire.

Si bien en sus primeros años evitó trabajar junto a Arnold Schwarzenegger, no descarta hacerlo en el futuro, siempre que el proyecto tenga sentido para ambos.

“Quería construir mi carrera con mis propios logros. No me interesaba que mis primeros proyectos estuvieran ligados a mi papá”, afirmó.