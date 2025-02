El creador de “The White Lotus” admitió que no conocía a Lisa de BLACKPINK antes de elegirla para la tercera temporada

Mike White contó que su equipo de trabajo fue quien le reveló lo importante que es Lisa en la industria del entretenimiento. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Captura del tráiler oficial de The White Lotus)

El creador de The White Lotus, Mike White reveló recientemente en una entrevista más detalles sobre el proceso de selección de Lisa, integrante de BLACKPINK, para la tercera temporada de la exitosa serie de HBO. De acuerdo con el director no sabía que la cantante tenía tanta fama y aseguró que inicialmente tuvo dudas sobre su incorporación, debido al impacto mediático que podría generar

“Para ser honesto, no conocía BLACKPINK. No soy un aficionado al K-pop, así que lo siento. Escuché que estaba interesada y supe, por los comentarios del equipo, lo importante que era. Me pregunté si la serie realmente necesitaba ese tipo de atención y si su presencia podría traer problemas de seguridad en el set”, explicó.

Sin embargo, Mike White admitió que su percepción cambió por completo tras la audición de Lisa, ya que además de elogiar su personalidad, contó que quedó impresionado con sus habilidades para la actuación, a pesar de que esta serie es su debut como actriz. Es por ello que después de ver su desempeño, tomó la decisión definitiva

Mike White confesó que le sorprendió la forma de actuar de Lisa en su audición para 'The White Lotus' (HBO/Max)

“Fue encantadora. No podría haber sido una mejor actriz. Fue fácil trabajar con ella, divertida, un poco alocada y muy relajada. Fue un placer. Pensé, ‘Bueno, quizás deberíamos elegir a Lisa’. Desde entonces, ha sido obvio que teníamos que hacerlo. Ha traído mucha atención al programa y ha sido una gran embajadora. Además, fue una gran compañera de trabajo y sin duda volvería a trabajar con ella”, expresó.

Por otra parte, el director también destacó que no es común ver a una superestrella de la música hacer una transición tan natural a la actuación, pues en ocasiones las producciones eligen a este tipo de artistas solo por la atención mediática en lugar de su talento.

“No suelo hacer este tipo de elecciones porque a veces parecen ‘stunt casting’ (selección de reparto basada en la fama más que en el talento). Pero su audición fue la mejor, y sentí que sería irrespetuoso no darle la oportunidad, tanto a ella como a Tailandia”, señaló.

Mike White dijo que la audición de Lisa "fue la mejor" (HBO/Max)

Lisa reveló que lloró al enterarse de que había sido seleccionada para ser parte de ‘The White Lotus’

Lisa comentó en una entrevista con la revista Elle que lloró al enterarse de que había conseguido el papel de Mook, una gerente que da la bienvenida a los nuevos huéspedes en el prestigioso resort de Tailandia.

“Estaba con mis amigos, los amigos de mi madre y mi madre también, pero no les dije que había audicionado para el papel. Estoy súper emocionada y nerviosa, porque es mi primer proyecto de actuación. Así que me puse feliz por un momento, y luego dije: ‘Oh, espera, espera, ¿Cómo voy a lograr esto?’”, expresó.

Por si fuera poco, la cantante señaló que hay algunas similitudes entre el trabajo que realiza en los videos musicales de sus temas y su nuevo rol como actriz, aunque si dejó en claro que esta es una experiencia única para ella: “Es bastante nuevo para mí, pero creo que es similar a grabar videos musicales... Estoy emocionada de que mis fans lo vean. Siento que la gente se va a enamorar aún más de Tailandia”, declaró.

Lisa afirmó que no siente que exista mucha diferencia para ella entre actuar y cantar (HBO)

Además, la famosa destacó que la oportunidad de filmar The White Lotus en su país natal también le permitió reconectarse con sus raíces y disfrutar de sus platillos favoritos, por lo que espera “comer comida tailandesa todos los días”. Sin embargo, Lisa aseguró que esta nueva faceta en su carrera no afectará el futuro de BLACKPINK, grupo compuesto también por Jennie, Jisoo y Rosé, quienes también han tenido proyectos en solitario, tanto en la música como en las series.

“Por supuesto que continuamos, seguro. Estamos muy orgullosas de BLACKPINK, y amo a BLACKPINK. No es solo por nuestras fans, es por nosotras mismas. No hubo duda. Esta es nuestra vida”, indicó.